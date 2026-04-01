Вдвое выросла прибыль российского производителя электроники, который год назад потряс ростом на 1600%

Прибыль зеленоградского производителя коммуникационного оборудования «Ангстрем-Телеком» по итогам 2025 г. выросла на 100% до 346 млн руб. Ранее компания вышла из состава знаменитых предприятий «Ангстрем».

Прибыль +100%

Как выяснил CNews, прибыль российского производителя телеком-оборудования АО «Ангстрем-Телеком» выросла в два раза: с 171,2 млн руб. до 346 млн руб. Увеличилась и выручка компании на 39% до 416,9 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности компании за 2025 г., с которой ознакомился CNews.

Баланс компании также увеличился на 63% с 466,6 млн руб. до 762,3 млн руб.

«Ангстрем-Телеком» производит коммутаторы, маршрутизаторы, Wi-Fi и пр.

Представители компании отказались комментировать свои финансовые результаты.

Стабильный рост

Прибыль зеленоградского производителя коммуникационного оборудования с начала специальной военной операции (то есть с 2022 г.) выросла на 1671%.

Так, в 2020 г. выручка компании составила только 46,7 млн руб. при чистой прибыли 2,9 млн руб. И по итогам 2024 г. выручка «Ангстрем-телеком» выросла на 22,9% до 298,3 млн руб. А чистая прибыль компании подскочила на 165,9% до 171,8 млн руб.

Чем занимается «Ангстрем-телеком»

Согласно официальному сайту компании, АО «Ангстрем-Телеком» — российское научно-производственное предприятие, специализирующееся на разработке и производстве телекоммуникационного оборудования.

Основным направлением деятельности предприятия является создание комплексных технических решений для построения корпоративных, промышленных и операторских информационных сетей. Среди продукции копании присутствуют промышленные коммутаторы, беспроводные Wi-Fi мосты, xDSL-оборудование и др.

Изделия компании используются в проектах Объединенной судостроительной корпорации (АО «ОСК»), ГК «Росатом», ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Россети», ООО «Юнител инжиниринг», а также в качестве учебной платформы для проведения лабораторных работ кафедрой телекоммуникационных систем НИУ «МИЭТ»».

По данным TAdviser, конечным собственником АО «Ангстрем-Телеком» на февраль 2024 г. выступал Александр Трещановский, который с октября 2002 г. также занимает пост директора предприятия.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 2 января 2022 г. ОАО «Ангстрем» вышло из состава учредителей АО «Ангстрем-Телеком».