Гиганты микроэлектроники: Запасов гелия для производства чипов хватит до начала лета. Дефицит незаменимого ресурса спровоцировала война США против Ирана

Южная Корея обеспечена гелием до начала лета

Запасов гелия – газа, без которого невозможно производство передовых интегральных микросхем, южнокорейским чипмейкерам хватит по крайней мере до июня 2026 г. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Мнения о том, что поставкам гелия на родину Samsung и SK Hynix, гигантов в сфере микроэлектроники, в первой половине 2026 г. ничего не угрожает, также придерживается министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ким Чжон Кван (Kim Jung-kwan).

Несколькими днями ранее агентство сообщило о том, ухудшение ситуации с поставками гелия в результате ближневосточного конфликта отразилось на отдельных производственных процессах в глобальных цепях поставок технологической продукции.

Дефицит гелия

Гелий начал резко дорожать с началом военных действий против Ирана со стороны США и Израиля. К середине марта 2026 г. его спотовая цена удвоилась относительно довоенных значений. Это газ играет важную роль в процессе производства интегральных микросхем. В частности, он используется для охлаждения обрабатываемых при помощи литографа полупроводников пластин, а также обеспечивает чистоту технологического процесса.

В промышленности гелий получают в процессе сжижения природного газа как побочный продукт. Одним из крупнейших поставщиков гелия на мировой рынок является Катар. Согласно данным Геологической службы США, в 2025 г. сосед Ирана поставил 63 млн кубических метров гелия, что составляет почти треть от совокупных глобальных поставок. Потягаться с Катаром по данному показателю сумели только США – 81 млн кубических метров. Среди прочих значимых игроков глобального рынка гелия – Россия (18 млн кубометров) и Алжир (11 млн кубометров).

Катару также принадлежит статус крупнейшего в мире поставщика сжиженного природного газа – на его долю приходится около 20% глобального рынка. Практически весь газ доставляется морем, через Ормузский пролив (Аравийское море), северное побережье которого принадлежит Ирану. В результате военных действий в регионе пропускная способность пролива сократилась, создав угрозу глобального кризиса, связанного с дефицитом ископаемых энергоносителей.

«Дефицит гелия вызывает серьезную обеспокоенность, – заявил Кэмерон Джонсон (Cameron Johnson), старший партнер консалтинговой компании Tidal Wave Solutions, специализирующейся на управлении цепочками поставок.

По слова эксперта, у компаний полупроводниковой отрасли не так много вариантов решения данной проблемы, помимо снижения темпов производства и приоритизации производства продукции, имеющей критическое значение. Он также отметил, что многие представители индустрии рассчитывают на скорейшее разрешение ситуации, а затяжной дефицит гелия способен привести к сокращению производства и оказать влияние на едва ли не все отрасли, от электроники до автомобилестроения.

Перебои исключены

Возникновение перебоев с поставками гелия в первой половине 2026 г. является маловероятным, заверил президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена (Lee Jae Myung) министр торговли, промышленности и энергетики Ким Чжон Кван в ходе заседания кабинета министров во вторник, 31 марта 2026 г.

Южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix, на долю которых примерно две трети производимых в мире микросхем компьютерной памяти, располагают запасами гелия на четыре-шесть месяцев вперед, рассказал Reuters источник в компании, снабжающей Samsung этим ценным инертным газом. Компании готовы переплачивать ради того, чтобы гарантировать непрерывность поставок – на фоне бума технологий искусственного интеллекта, спровоцировавшего нехватку динамической памяти и ее кратное удорожание, южнокорейские чипмейкеры готовы на все, чтобы только не упустить прибыль.

Поставщик работает как с США, так и с Катаром, что позволяет в какой-то мере смягчить последствия остановки предприятий по сжижению природного газа в этом государстве Персидского залива. К остановке привели удары Ирана по газовой инфраструктуре Катара, в результате которых госкомпания QatarEnergy была вынуждена объявить форс-мажор.

На Тайване все тоже стабильно

В середине прошлой недели французская компания Air Liquide, крупнейший поставщик гелия на рынок Тайваня, сообщила о приближении краткосрочного дефицита гелия из-за конфликта на Ближнем Востоке. В компании пообещали повлиять на ситуацию, компенсировав недостающие объемы газа за счет поставок из других регионов.

Министерство экономики Тайваня во вторник, 24 марта 2026 г. объявило о том, что поставки гелия удалось стабилизировать за счет доставки ресурса из США.

На Тайване сосредоточены производственные мощности TSMC, крупнейшего контрактного производителя интегральных микросхем.

Электроэнергия подорожает

Помимо дефицита гелия, продолжение иранского конфликта грозит ростом цен на электроэнергию. Руководство SK Group, в которую входит SK Hynix, уже озаботилось поиском ее альтернативных источников.