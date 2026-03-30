Власти смягчили требования к ИТ-проектам на получение грантов. Соответствовать правилам прошлого отбора не смог никто

Новый отбор особо значимых ИТ-разработок будет проходить по скорректированным правилам. В этом году власти смягчили требования к потенциалу тиражирования, выполнить которые не смог никто из отобранных в прошлом году проектов.



Смягчение требований

Правительство смягчило требования к тиражируемости и к выручке поддерживаемых грантами особо значимых проектов (ОЗП) по замещению иностранного программного обеспечения, выяснил «Коммерсант». Упрощен также порядок подачи заявок и сокращен перечень необходимых документов.

Компании могут покрыть до 50% стоимости разработки ИT-решений, получив грант в размере от 100 млн до 2 млрд руб. Общая сумма поддержки составит 8,3 млрд руб. Средства выделяется через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ),

Требования по срокам получения выручки от продаж увеличены на два года — не менее 110% от суммы гранта должно быть заработано после завершения реализации за пять лет проекта, а не за три.

Получателям ИТ-грантов удлинили срок получения выручки от продаж

При этом, если предыдущая редакция правил учитывала продажи решения только за пределами консорциума (объединение компаний для совместной разработки или общего использования софта), теперь использование ИT-решения участниками консорциума при отсутствии их аффилированности будет удовлетворять требованию тиражируемости.

Четвертая волна отбора ОЗП в рамках работы индустриальных центров компетенций (объединяют представителей отраслей экономики и разработчиков) стартовала 26 марта 2026 г.



Третья волна не случилась

Все заявки третьей волны 2025 г. оказались несоответствующими требованиям к потенциалу тиражирования, утвержденным президиумом правкомиссии по цифровому развитию, возглавляемым вице-премьером Дмитрием Григоренко. Выделенные федеральным бюджетом на поддержку проектов 8,3 млрд руб. были возвращены. Получатели грантов должны были подтвердить возврат средств в виде последующих налогов и страховых взносов.

В 2026 г. акцент на решениях с потенциалом масштабирования сохранился, хоть и изменены некоторые условия «в ответ на запрос отрасли», пояснили изданию в Минцифры.

Внимание правительства к снижению административной нагрузки и распределению показателей тиражируемости проектов позволит сконцентрировать усилия заказчика и исполнителя на достижении конкретных результатов, полагает исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин.

«Вместе с тем мы считаем важным на регулярной основе отслеживать внедрение ОЗП в отрасли, а также способствовать продвижению их результатов, например, через меру поддержки РФРИТ, направленную на субсидирование расходов на ИT-рекламу», — подчеркнул он.

Кто получает гранты

В июне 2022 г. премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать индустриальные центры компетенций импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики (ИЦК), а также центры компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР). Дорожную карту развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. утвердило Правительством 16 декабря 2022 г В ней отмечалось, что за счет государственных грантов должно быть реализовано не менее 90 проектов.

В конце 2022 г. Минцифры одобрило около 70 проектов по созданию ПО, которое заменит иностранные аналоги. Около 80% поданных заявок были отклонены, а в список одобренных попали, например, проекты VK, «1С», «Лаборатории Касперского» и пять инициатив «Ростелекома». Среди них — видеосервис Wink.

В январе 2023 г. CNews стало известно, что российский разработчик «Новые облачные технологии» (бренд «Мой офис») получил отказ на предоставление 1,38 млрд руб. в виде грантов на доработку своего офисного ПО.