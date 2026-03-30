Власти хотят скрыть из публичного доступа сведения о российской микроэлектронной продукции

Министерство промышленности собирает с производителей микроэлектроники информацию о том, какие сведения следует скрыть из государственной информационной системы промышленности. Отрасль же против такой инициативы и призывает к большей прозрачности.

Явное становится тайным

Как стало известно CNews, Минпромторг может скрыть часть сведений из государственной информационной системы промышленности (ГИСП).

В ГИСП присутствует информация о российских комплектующих и конечных изделиях, технических характеристиках и количестве баллов, на основании которых запись о продукции была внесена в реестр российской продукции Минпромторга.



На прошлой неделе департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга направил представителям радиоэлектронной отрасли запрос о том, какие данные из ГИСП стоит скрыть. Об этом CNews рассказали представители компаний, получивших такой запрос. Его, например, получил консорциум «Дизайн-центров» (АКРП).

Представители министерства и АКРП не ответили на запрос CNews о том, почему появилась такая инициатива и что планируется скрывать.

Зачем это нужно

Примечательно, что ГИСП была создана Минпромторгом как единая цифровая платформа, призванная решить две главные задачи: поддержать отечественного производителя и кардинально повысить прозрачность взаимодействия между государством, бизнесом и заказчиками.

Поэтому отрасль относится к инициативе министерства негативно.

«Наше мнение, что информационный портал ГИСП наоборот должен быть более информативным, помимо указания основных технических характеристик продукции и внешнего вида на портале должна быть отражена информация о структуре набранных баллов (за счет каких операций, за счет применения какого типа комплектующих)», — рассказал CNews заместитель генерального директора по науке «ПКК Миландр» Сергей Шумилин.

С одной стороны, говорит один из производителей электроники, сокрытие данных обезопасит некоторые компании, которые производят продукцию двойного назначения. «А с другой стороны — возможность контроля в принципе пропадет», — отмечает он. При этом, как отмечают представители отрасли, компании, которые могли попасть под санкции, давно уже присутствуют под ними.

«Я полагаю, что министерство хочет скрывать устройства, в составе которых могут быть иностранные компоненты», — считает другой собеседник CNews, занимающийся производством электроники и комплектующих.

Вокруг 719 постановления

В марте 2026 г. на отраслевой конференции по радиоэлектронике в Петергофе Минпромторг озвучивал планы создать реестр «черных компаний», которые нарушили условия попадания в реестр. При этом обсуждалось, что этот список будет виден только юрлицам по запросу. То есть опять-таки закрытый для общественного контроля.

На той же конференции Минпромторг озвучил идею проводить аттестацию производства, вместо аттестации одного изделия для внесения в постановление 719 для борьбы с недобросовестными поставщиками. Отрасль снова посчитала, что это мало поможет в борьбе с этой проблемой.

И пока маркировка продукции кажется одним из самых действенных методов контроля и прослеживаемости «российскости» конечных изделий.