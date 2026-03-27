Россия получит новый полноценный кластер аналоговой микроэлектроники

В России будет образован отдельный кластер аналоговой электроники. Его создадут в Екатеринбурге. В его основу лягут фабрика «Карат» площадью 15 тыс. кв. метров и УНЦ «Микроэлектроника», который займется подготовкой кадрового состава.

Суверенная аналоговая микроэлектроника

В Екатеринбурге может образоваться кластер аналоговой микроэлектроники, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Он появится после запуска СВЧ-фабрики «Карат» и открытия учебно-научного центра (УНЦ) «Микроэлектроника», который будет образован на базе Уральского федерального университет (УрФУ).

УНЦ будет использоваться для подготовки кадров. Вместе с фабрикой «Карат» он позволит не только сформировать кластер аналоговой микроэлектроники в Екатеринбурге, но и попутно и расширить возможности российской электронной промышленности, считает Паслер.

Площадь завода «Карат» составит 15 тыс. кв. метров. Как пишет ТАСС по итогу фабрика получит современное оснащение, при помощи которого сможет обеспечить «полный цикл технологических операций».

Цель затеи

По информации издания, после строительства, наладки и запуска фабрика «Карат» займется выпуском различных типовых решений микроэлектронике. Помимо этого, ее специалисты будут заниматься разработкой микросхем, в том числе по индивидуальному заказу как дизайн-центров, так и отдельных предприятий.

Необходимый кластеру завод построят минимум через полтора года

Без ограничений по географии работы не обойдется. Направить заказ в «Карат» смогут компании и дизайн-центы из любого населенного пункта, но только расположенного в пределах границ России.

Без кадров никуда

Ключевую роль в подготовке новых специалистов сыграет Институт радиоэлектроники и информационных технологий в составе УрФУ. «Это современный комплекс, где будут обучаться более 4 тыс. студентов», – заявил Денис Паслер (цитата по ТАСС).

По словам главы Свердловской области, УНЦ «Микроэлектроника» откроется именно на базе этого института. Он займется подготовкой кадров, часть из которых в дальнейшем пойдет работать на фабрику «Карат».

«После создания и запуска фабрики "Карат" и учебно-научного центра сформируется кластер аналоговой микроэлектроники», – отметил Паслер.

По его мнению, со временем этот кластер «сможет позволить значительно усилить возможности российской электронной промышленности».

Родился, отучился – на завод

ТАСС со ссылкой на Паслера пишет, что на Урале должна быть создана «непрерывная цепочка подготовки высококвалифицированных специалистов». По мнению главы региона, она должна простираться от школьной скамьи до работы на современном предприятии.

Для этого, как упомянул Паслер, в кампусе УрФУ есть отдельный учебно-научный центр, предназначенный специально для школьников

Спешка ни к чему?

Фабрика «Карат», о которой как об основе нового кластера аналоговой микроэлектроники говорил Паслер, к моменту выпуска материала возведена не была. Более того, построена она будет с большим опозданием.

Согласно первоначальному плану, все строительные работы должны были быть завершены к концу 2026 г. С одной стороны, время еще есть, с другой, к концу января 2026 г. стройка еще даже не началась.

Как сообщал CNews, сроки завершения строительства завода были заблаговременно перенесены на конец 2027 г., и пока нет гарантии, что они не будут перенесены повторно. Что примечательно, к концу января 2026 г. у фабрики даже не было подрядчика, который занялся бы ее строительством.