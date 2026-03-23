Цифровизация ИТ в банках Техника
В России появятся новые «белые списки». Но россиянам они понравятся

В России заработает сеть из «белых» банкоматов, не привязанных к конкретному банку. Это мера борьбы с банками, которые отключают тысячи своих банкоматов ежегодно, а иногда и вовсе десятки тысяч. В список «белых» банкоматов войдут небрендированные устройства по выдаче и приему денег, которыми можно будет пользоваться бесплатно – плата будет взиматься с самих банков. Управлять сетью будет «Росинкас».

«Обеление» банкоматов

В России в обозримом будущем появится сеть так называемых «белых» банкоматов», которые не будут связаны ни с одним конкретным банком. Как пишет информагентство РИА «Новости», списком «белых» банкоматов будет «Росинкас».

«Росинкас» – это Российское объединение инкассации Центробанка. «Дочка» ЦБ, основная деятельность которой – перевозка наличных денег и других ценностей.

В список «белых» банкоматов войдут устройства, подключаться к которым смогут любые банки. Как сообщил РИА «Новости» президент «Росинкас» Сергей Верейкин, банки будут обязаны платить за использование «белых» банкоматов, однако плата, по его словам, будет «небольшой». Ее размеры он не назвал.

По словам Верейкина, клиентам банков платить за использование «белых» банкоматов не придется. Впрочем, в России и сейчас есть банки, которые не взимают комиссию за использование своих карт в банкоматах других банков. Это существенно упрощает россиянам доступ к их деньгам на банковском счете. Однако таких банков в стране исчезающее меньшинство.

mat600.jpg

Фото: Drazen Zigic / FreePik
Вероятно, банкоматов в России скоро станет больше

Список «белых» банкоматов с картой их расположения Верейкин не предоставил.

Против хитрых банков

Идея по созданию «белых» банкоматов, не привязанных к конкретному банку, преследует цель по предотвращению исчезновения банкоматов как таковых из России. Как сообщал CNews, ситуация с ними в стране настолько плоха, что их осталось всего лишь около 138 тыс. – как было в далеком 2010 г.

Как пишет РИА «Новости», одна из причин массового отключения банкоматов – стремление банков сократить затраты на из содержание.

При этом население России к началу 2026 г. составило в пределах 146 млн человек. Это означает, что сейчас в стране один банкомат приходится примерно на 1058 человек.

Иными словами, в этом плане российская банковская система с успехом откатилась на 16 лет, и есть очень высокая вероятность, что в обозримом будущем она попытается вернуть себе сначала 2009 г., а затем и вовсе 2007 г. по числу банкоматов. Для примера, согласно статистике Центорбанка, на 1 апреля 2009 г. в России насчитывалось 81,1 тыс. банкоматов, а годом ранее – 65,1 тыс. Сведения за предыдущие годы на сайте Центробанка к моменту выхода материала отсутствовали.

Запуск «белых» банкоматов, не входящих в сеть конкретных банков, может упростить доступ россиянам к устройствам приема и выдачи наличных. По словам Сергея Верейкина, они могут «помочь решить проблемы с доступностью банкоматов в удаленных регионах страны».

Что изменится

Сергей Верейкин рассказал РИА «Новости», что сеть «белых» банкоматов будет единой, и добавил, что у них будет один оператор. «Банкоматы будут принадлежать "Росинкас", на них не будет банковского бренда, поэтому такое название – "белые", оно принято и в международной практике», – сказал он.

Запуск сети «белых» банкоматов позволит российским банкам перейти «от модели владения к модели сервисного обслуживания, получая доступ к устройствам по подписке или оплачивая только объем проведенных транзакций своих клиентов», добавил Верейкин. По его подсчетам, затраты банков на обслуживание банкоматов сократятся на 30%.

«Единая сеть позволит размещать банкоматы в соответствии с реальными потребностями населения, а не только в зонах высокой коммерческой рентабельности», -- подчеркнул он, отметив, что «физическая доступность» банкоматов в стране вырастет.

Всего лишь эксперимент

Серей Верейкин называет идею запуска в России сети «белых» банкоматов экспериментом. Проект уже стартовал.

«Мы приступили к реализации эксперимента по внедрению "белой" сети банкоматов в Тамбовской области, где к пилоту присоединились региональные банки. При этом саму идею также инициировали региональные кредитные организации, которые как раз и хотели сплотиться, чтобы сэкономить на инкассации», – сказал Верейкин.

Глава «Росинкас» не уточнил, как долго продлится эксперимент, почему в качестве пилотного региона была выбрана именно Тамбовская область, и когда «белые» банкоматы появятся за ее пределами.

Геннадий Ефремов

