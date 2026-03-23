Власти разрешат россиянам легально покупать и продавать криптовалюту

Правительство одобрило законопроект Минфина и ЦБ России о регулировании криптовалют. Операции с цифровыми валютами должны проходить через легальных посредников, а банкам запрещено переводить средства на неофициальные зарубежные площадки.



Что изменилось

Правительственная комиссия по законопроектой деятельности одобрила законопроект о регулировании операций с цифровыми валютами. Об этом CNews сообщили в аппарате заместителя Председателя Правительства — руководителя Аппарата Правительства России Дмитрия Григоренко.

Инициатива подготовлена Минфином России совместно с Банком России в рамках плана по «обелению» отдельных секторов экономики. План реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Законопроект вводит общие требования к обращению криптовалют.

Российские неквалифицированные инвесторы смогут покупать ликвидные криптовалюты из специального перечня ЦБ

Так, сделки с криптовалютой должны будут проходить только через легальных посредников, которые соблюдают требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Например, брокеры, доверительные управляющие, биржи, криптодепозитарии и криптообменники. На них будут налагаться дополнительные требования при осуществлении деятельности с криптовалютой.

Требования к криптовалютам

Банкам также запрещается проводить платежи на неофициальные и иностранные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников.

Эти правила не ограничивают законные международные сделки с криптовалютой — например, продажу криптовалюты за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Такие сделки продолжают выполняться в рамках действующего регулирования.

Поправками также предусмотрено право физлиц (неквалифицированных инвесторов) приобретать ликвидные криптовалюты из перечня Банка России. У налоговых резидентов будет возможность приобретать криптовалюты за рубежом и переводить купленные через российских посредников криптовалюты за рубеж.

Таким образом, законопроект направлен на сокращение анонимных и нелегальных операций с цифровой валютой, которые злоумышленники зачастую используют для мошенничества, отмывания денег или ухода от налогов.

Концепция Центробанка

В конце декабря 2025 г. CNews уже сообщал о подготовке Центральным Банком концепции по регулированию криптовалют на российском рынке.

Документ определил цифровые валюты и стейблкойны как валютные ценности, которые было разрешено покупать и продавать. Отдельные правила были сформулированы для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Сообщалось, что резиденты смогут приобретать криптовалюту за рубежом и оплачивать ее с иностранных счетов. Ранее купленную криптовалюту можно будет переводить через российских посредников за границу, и обо всех таких операциях нужно будет сообщать в налоговую службу.

Регулирование криптовалют

В августе 2024 г. Совет Федерации России утвердил законопроект, разрешающий применять цифровые валюты для платежей в международной торговле. В марте 2025 года Центральный банк объявил о начале экспериментального правового режима (ЭПР), который позволит торговать криптовалютами только «особо квалифицированным» участникам рынка. К таким участникам относятся те, у кого инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или годовой доход составляет более 50 млн рублей.

В начале апреля 2025 г. глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о намерении ужесточить наказание за использование криптовалют во внутренних расчетах. Проект закона, переданный в Государственную думу, предусматривает штрафы для физических лиц в размере от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 700 тысяч до одного миллиона рублей за использование криптовалют в национальных платежах.