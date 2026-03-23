В России готовится запрет SMS-кодов и звонков на домашний телефон. Кого коснется

Российские власти готовят новые меры по борьбе с мошенниками. На этот раз предложено запретить пенсионерам получать звонки из-за рубежа, а детям – одноразовые SMS-коды подтверждения. Также можно будет установить запрет на входящие звонки из-за границы на мобильные номера.

Домашний телефон под контролем

Россиянам старше 60 лет перестанут поступать звонки из-за рубежа на домашний телефон. Как пишет Forbes, их отключат «по умолчанию». Это одна из новых мер по борьбе с мошенниками, которая сейчас рассматривается во втором чтении в Госдуме. Первое чтение состоялось 10 февраля 2026 г.

60 лет – это нынешний возраст выхода на пенсию российских женщин. Мужчины становятся пенсионерами в 65 лет. До 2018 г. – 55 и 60 лет соответственно.

Эту меру ко второму чтению упростили. Раньше предполагалось, что звонки из-за рубежа отключат всем россиянам, а если очень нужно получать такие звонки, то об этом предлагалось заранее уведомлять оператора связи.

Борьба с мошенниками продолжается

Новая версия документа наделяет россиян любого возраста правом установить самозапрет на все международные входящие вызовы, притом не только на домашний телефон, но и на мобильный. Напомним, делается это с целью борьбы с мошенниками.

Злоумышленники, в теории, смогут использовать номера Белоруссии, поскольку на них самозапрет не распространяется. Как пишет Forbes, он не действует на номера Союзного государства, в которое на 23 марта 2026 г. входили только Россия и Белоруссия.

Нет 18 – нет SMS

Другое готовящееся нововведение касается SIM-карт, которыми пользуются дети. К последним в России относят людей в возрасте до 18 лет.

Изменение прямым текстом запрещает им получение SMS-кодов подтверждения на свои телефоны. К примеру, если 17-летний подросток захочет авторизоваться со своим номером в том или ином сервисе, где идентификация происходит по SMS-коду, то получить этот код сможет.

Без SMS-кода можно залогиниться, но не всегда и не везде

Как пишет Forbes, на детские SIM-карты операторы связи перестанут отправлять не только коды аутентификации но и некие «коды подтверждения значимых действий». Что подразумевается под этим, издание не уточняет.

Отметим, что крупные российские интернет-магазины часто используют именно SMS-коды как основной способ авторизации пользователя, предлагая в качестве альтернативы не всем удобные сервисы.

К примеру, альтернативой SMS-коду при авторизации в магазине «Все Инструменты» на момент выхода материала был VK ID, который есть не у всех россиян. Также можно было ввести указанные при регистрации адрес электронной почты и пароль, которые не все держат в голове. А у «Ситилинка» из вариантов – только SMS-код и связка почта/пароль.

Без SMS-кодов придется держать в памяти email и пароли от всех нужных сайтов

При этом ресурсы из списка распространителей информации, в том числе соцсети, будут обязаны проверять «детскость» указываемого при авторизации номера телефона.

Небольшое послабление

В новой версии пакета мер по борьбе с мошенниками есть еще одно изменение, касающееся детских SIM-карт. В предыдущей ревизии родители были обязаны уведомлять оператора связи о каждой SIM-карте, которую они хотят передать в пользование своим детям.

Новая редакция документа этого более не требует. Как пишет Forbes, теперь родители вправе передавать детям SIM-карты без заблаговременного уведомления оператора.

Напомним также, что в России по-прежнему действует ограничение количества SIM-карт, которые можно оформить на один паспорт. Для граждан России – 20, для иностранцев – 10.

