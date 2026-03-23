Россияне внезапно распробовали редкий мессенджер из страны корн-догов, дорам и BTS. Он русифицирован и пока не заблокирован

Жители России продолжают поиски мессенджера, в котором они могли бы звонить и переписываться без навязанных ограничений. Многие жители страны начали переходить на KakaoTalk из Южной Кореи. В нем можно зарегистрироваться с российским номером, а его интерфейс почти полностью русифицирован – иегролифы не встретить. Ограничения, затронувшие любимый миллионами россиян Telegram, на KakaoTalk пока не распространились.

Всем Аньён!

В России набирает популярность мессенджер KakaoTalk, разработанный в Южной Корее. На это обратила внимание пользователь портала VC Ася Карпова.

KakaoTalk – это один из старейших мессенджеров, дошедших до наших дней. Он появился в 2010 г., на три года раньше Telegram, и в нем есть все основные функции, которых пользователи Telegram принудительно лишены в России.

KakaoTalk позволяет общаться текстом, отправлять изображения и стикеры, а также вести каналы (и состоять в них) и совершать звонки. К моменту выхода материала все эти функции были доступны в России в полном объеме без каких-либо дополнительных технических средств.

Бери и пользуйся

Как убедилась редакция CNews, к 23 марта 2026 г. в России не было никаких ограничений установки KakaoTalk на свое устройство. Мессенджер доступен для установки в русскоязычных магазинах Google Play и Apple App Store. В отечественном RuStore его нет, но зато там есть американский imo – как сообщал CNews, он тоже очень нравится россиянам, притом настолько, что его аудитория в России растет буквально каждый день. И он к 23 марта 2026 г. не был заблокирован в России.

Интерфейс, в целом, знакомый

Отдельно доступна версия для настольных ПК. Поддерживаются пока только Windows и macOS – отдельная сборка для Linux не предусмотрена.

Интерфейс KakaoTalk почти полностью переведен на русский язык, хотя и не без ошибок и опечаток. Россияне, не знающие корейский язык, смогут пользоваться им без труда – иероглифы в интерфейсе встречаются довольно редко.

В Google Play мессенджер есть, а в RuStore он отсутствует

Однако совсем без знаний иностранных языков обойтись не получится. Не русифицированные элементы интерфейса приведены чаще всего на английском языке.

Почти бесплатно

KakaoTalk позволяет пользоваться регистрироваться с российским номером телефона – здесь никаких трудностей не возникает. Однако сам процесс регистрации реализован не совсем привычно – придется вручную отправить SMS с кодом регистрации со своего телефона.

За регистрацию придется немного заплатить

SMS эта будет платной – она будет отправлена на номер в Швеции. В сети одного из операторов «большой четверки» такое сообщение обошлось приблизительно в 8 руб.

Отдельный телефон не потребуется

Одна из «фишек» корейского мессенджера – возможность создать до трех пользовательских профилей, привязанных к одному номеру и к каждому прикрепить отдельные фотографии и статусы по задумке разработчиков, это позволит использовать один профиль, к примеру, для рабочих переписок, а другой – для личного общения, не связанного с работой.

Небольшие огрехи русификации интерфейса - в наличии

Пользователям также доступны групповые чаты, которые могут быть как публичными, так и скрытыми от общих глаз. Максимальное число участников – 2000.

Совсем без ограничений не обошлось

Несмотря на то, что KakaoTalk могут пользоваться жители многих стран мира, его основная аудитория – это граждане Южной Кореи или как минимум те, кто давно живут в этой стране. Некоторыми возможностями этого сервиса невозможно воспользоваться просто туристам или тем, кто вовсе те, кто не находится на территории страны.

Например, KakaoTalk позволяет монетизировать свой канал, но для этого потребуется пройти верификацию. Сделать это получится только при наличии корейского номера телефона и ID-номера гражданина Южной Кореи.

При этом создавать каналы в KakaoTalk могут все пользователи – здесь ограничений нет. Но без верификации монетизировать его не получится.

Также KakaoTalk прямо запрещает пользователям публиковать в своем профиле истории, изображения и видеоролики. Помимо этого, без верификации нельзя создавать открытые групповые чаты.