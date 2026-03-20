Убыток производителя сложнейшего оборудования для микроэлектроники вырос в два раза

Чистый убыток разработчика оборудования для микроэлектроники «Нанотроника» (входит в группу «Элемент») вырос на 116%, до 145,97 млн руб. Компания видит риски в трудностях с приобретением зарубежных компонентов, сокращении бюджетов на ОКР, а также риски в сложностх самих разработок.

Убыток вырос в два раза

Как выяснил CNews, чистый убыток производителя российского оборудования АО «Нанотроника» увеличился в два раза — с 67,5 млн до 145,97 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании за 2025 г.

Прибыль компании в основном складывалась из выполнения опытно-конструкторских работ и продаж продукции (123,3 млн руб.). Выручка при этом составила 68,7 млн руб. Баланс компании увеличился на 95% с 748, 1 млн до 1,4 млрд руб.

«Нанотроника» специализируется на разработке оборудования для производства микроэлектроники. Речь идет о разработке и выпуске установок плазмотравления, выращивания эпитаксиальных структур, оборудования для ионной имплантации и осаждения вольфрама и др. Компания планирует выходить не только на внутренний рынок, но и на внешние рынки. «Элемент» вложил в проект несколько миллиардов рублей.

Сложности «Нанотроники»

Согласно пояснительной записке к отчету, основным рыночным риском в «Нанотронике» считают сложности с приобретением импортных компонентов в виду вводимых в отношении России санкций. Для минимизации риска компания ищет доступные аналоги у российских поставщиков.

ГК «Элемент» Убыток «Нанотроники» вырос в два раза

У компании также есть краткосрочные обязательства сроком погашения в ближайшие три месяца на 352,9 млн руб.

Среди прочих рисков указаны сокращения бюджетов на ОКР. Для минимизации рисков «Нанотроника» планирует искать альтернативные варианты финансирования (кредиты, инвесторы, субсидии, гранты и пр.), а также переориентироваться на относительно недорогие разработки.

Помимо этого, компания указывает и на сложности разработок из-за высокого технологического уровня. Решать это «Нанотроника» планирует путам ревес-анализа продуктов-аналогов, поиска компетентных соисполнителей в России и Китае. Кадровый вопрос разработчик планирует решать, в том числе, за счет упрощения найма иностранных граждан.

Стоит отметить, что АО «Нанотроника» было образовано 18 апреля 2023 г. Гендиректором «Нанотроники» выступает Юлия Сухорослова.

Расширение компании

Как сообщили CNews представители «Элемента», «Нанотроника» находится в активной инвестиционной фазе роста. «За год команда выросла более чем в два раза, запущены три лаборатории и центра разработки в Москве, Троицке и Новосибирске, ведется работа более чем по пяти комплексным инициативным проектам, включающим инспекционное, метрологическое и аналитическое оборудование, а также запущено международное направление», — добавили там.



Чем известен «Элемент»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России — зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам 2024 г. ПАО «Элемент» нарастила выручку на 23%, до 44 млрд руб., следует из отчетности компании. Чистая прибыль увеличилась на 56%, до 8,3 млрд руб. Тогда когда по результатом 2023 г. выручка ПАО «Элемент» выросла на 46% по сравнению с 2022 г., достигнув 35,8 млрд руб.

В январе 2026 г. АФК «Система» продала свои акции свыше чем за 24 млрд руб. ООО «Интегральные системы».