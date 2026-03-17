Знаменитую суперзащищенную приставку Xbox One взломали спустя 13 лет после выхода. Microsoft бессильна – перепрошивкой это не исправить

Консоль Xbox One взломана спустя 13 лет после выхода. Над обходом ее блокировок инженеры бились годами, а Microsoft с гордостью называла ее «невзламываемой». Залатать брешь невозможно – она оказалась аппаратной, а не программой, а новые ревизии консоли больше не выпускаются.

Нет ничего невозможного

Игровая приставка Microsoft Xbox One взломана, пишет Tom’s Hardware. Это большое достижение как минимум по трем причинам.

Первая причина – над взломом Xbox One специалисты бились с 2013 г., с самого момента выхода этой приставки. Вторая – Microsoft официально называла ее «невзламываемой» (unhackable).

Третья причина – Microsoft не в состоянии никак повлиять на это. Консоль взломана окончательно и бесповоротно, поскольку сам хак – аппаратный, а не программный. Другими словами, выпустить патч, который все исправит, невозможно, равно как и наводнить рынок новыми версиями консоли с измененной схемотехникой. Связано это с тем, что Xbox One морально устарела, ведь ей на смену в 2020 г. пришла гораздо более современная консоль Xbox Series X, взломать которую пока не удалось. Xbox One не производится с 2023 г.

Взломать приставку удалось ИБ-специалисту Маркус Гааседелену (Markus Gaasedelen).

Что это дает

Взлом Xbox One означает, что отныне на консоли можно запускать любой неподписанный код на всех уровнях, включая встроенную операционную систему. Помимо этого, открывается доступ к процессору безопасности, а это прямой путь к расшифровке игр, то есть их архивы, теоретически теперь могут в самом скором будущем появиться в интернете в бесплатном доступе.

Anthony / Unsplash Время Xbox One давно ушло, но у нее по-прежнему есть широкая армия поклонников

Теоретически, это может привести к быстрому появлению полноценных эмуляторов Xbox One – программ, позволяющих без ограничений играть в игры от этой приставки на ноутбуках и персональных компьютерах. Эмулированием игровых приставок на других устройствах геймеры занимаются десятилетиями – в 2026 г. можно играть, к примеру, в игры от Dendy на новеньком смартфоне Samsung.

Проблемы возникают только с относительно современными консолями. Нынешние Xbox Series X и Sony PlayStation 5 пока не взломаны, а эмулирование PS4 и PS4 Pro пока далеко от идеала. Все предыдущие поколения консолей Sony и Microsoft давно эмулируются на ПК.

В дополнение к перечисленному взлом Xbox One позволяет владельцам этих консолей, в числе прочего, самостоятельно менять жесткий диск на SSD.

Как все устроено

Свой метод взлома Маркус Гааседелен назвал Voltage Glitch Hacking (VGH) по аналогии с методом взлома Reset Glitch Hack (RGH) для Xbox 360. А найденную им уязвимость он прозвал Bliss.

Суть метода заключается в манипулировании напряжением, поступающим на определенные компоненты системной платы Xbox One в момент загрузки штатной ОС. Он припаял к плате дополнительные провода и начал последовательно устраивать сбои в подаче напряжения.

В процессе выяснилось, что достаточно проделать два сбоя напряжения, но обязательно последовательно – один за другим, а не одновременно. Первый обходит цикл инициации защиты внутренней памяти. Второй сбой напряжения нацелен на операцию Memcpy во время чтения заголовка.

К моменту выхода материала не было зафиксировано массовых случаев взлома Xbox One по методу Voltage Glitch Hacking. Как отметил сам автор, поймать правильный момент для проведения сбоя напряжения непросто – могут потребоваться долгие часы.

Как пишет Tom’s Hardware, эту проблему может решить так называемый мод-чип. Это небольшая плата, содержащая в себе ряд электронных компонентов и управляющую микросхему, которая припаивается к системной плате игровой приставке для обхода защиты.

Мод-чипы есть для многих консолей – Xbox первого поколения, PS 2, Nintendo Switch первого поколения и пр., но для Xbox One их пока не существует. Вероятно, его появление теперь – лишь вопрос времени.