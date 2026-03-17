Российские контрольные органы сократили 10% инспекторов. Вместо них работают БПЛА и ИИ

Только за 2025 г. контрольные органы в России сократили 10% сотрудников, осуществляющих контроль бизнеса. Это стало возможно благодаря новым технологиям. Власти планируют расширять их внедрение. Вместе с этим будут расти и риски, например, опасность утечек конфиденциальных данных, сбоев при отключении мобильного интернета.

Дроны вместо инспекторов

На фоне цифровизации надзора В России сокращается численность сотрудников-контролеров бизнеса. В 2025 г. их число уменьшилось на 10%, говорится в документах рабочего совещания вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко с надзорными органами, с которыми ознакомились «Известия».

Благодаря технологиям с 2019 г. число инспекторов в Росреестре сократилось на 30% до 2 тыс. человек, сказали изданию в ведомстве.

В материалах совещания указано, что на данный момент около 3% проверок проходят с применением дронов, а в 2026 г. их долю планируется увеличить до 10%.

freepik/wirestock
По количеству проверок, проведенных дронами, в России лидирует Росреестр

Сокращается и количество проверок, так как инспектировать объекты можно дистанционно, без участия инспекторов. В 2025 г. всего было проведено проверок бизнеса на 7% меньше, чем годом ранее (273 тыс.). За последние шесть лет их количество уменьшилось почти в шесть раз.

Высокотехнологичные проверки

Активно используют беспилотники Росреестр, Россельхознадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор. Например, Росреестр провел с применением дронов почти 8 тыс. проверок из общего числа в почти 10 тыс. Доля Россельхознадзора — около 1,5 тыс. мероприятий.

По данным издания, еще 22 ведомства могут внедрить технологии анализа спутниковых снимков, данных с камер наблюдения, распознавании документов для выявлении нарушений, например, обнаружения незарегистрированных объектов.

Отклонения можно будет заметить еще на этапе строительства, пояснил пояснил партнер «5Д Консалтинг» Павел Андрианов. Это также помогает обнаружить несоответствие масштаба строительства заявленным объемам или заметить расхождения между спутниковыми снимками и кадастровыми данными, добавил эксперт.

Представители Россельхознадзора рассказали, что для контроля активно используют ИИ и беспилотники. Алгоритмы анализируют данные системы «Меркурий», где оформляется ветеринарные документы, и помогают выявлять нарушения.

С апреля по июль 2024 г. МЧС, Росздравнадзор и Ростехнадзор тестировали проведение удаленных проверок компаний с помощью мобильного приложения «Инспектор», как писал CNews в августе 2024 г., когда к пилотному проекту присоединились еще семь ведомствРоскомнадзор, Минкульт, Минпромторг, Минстрой, Росалкогольтабакконтроль, Рособрнадзор и Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

Итогом эксперимента должны стать предложения Минэкономики по совершенствованию норм Закона о государственном контроле и надзоре 248-ФЗ, предусматривающего проведение контрольных и профилактических мероприятий с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Возможные риски

К рискам развития подобных технологий ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отнесла угрозы для безопасности, в том числе для гражданской авиации и возможные «сливы» конфиденциальных данных. Если ошибки алгоритмов будут вести к неверным выводам и лишней нагрузке на бизнес, чрезмерная автоматизация может обернуться для экономики дополнительными издержками. Отдельная проблема — перебои с интернетом, которые могут осложнить работу части цифровых сервисов.

ИИ также способен поднять безработицу, отметила Мильчакова. Рутинные задачи постепенно будут передаваться ИИ, согласен аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын, однако люди продолжат формулировать задачи и принимать решения.

При снижении потребности в инспекторах будет расти спрос на специалистов по анализу данных, добавил Андрианов. Полностью отказаться от штата сотрудников не получится, полагает замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Некоторые нарушения пока невозможно выявлять только с помощью цифровых инструментов, специалистам все равно придется анализировать данные и сопоставлять их с требованиями законодательства.

Анна Любавина

Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/