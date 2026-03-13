Власти обещают субсидировать отечественные комплектующие для БПЛА, если они окажутся дороже импортных

Для поддержки спроса на российские комплектующие для дронов Минпромторг обещает ввести субсидии на их закупки. Проблема заключается в том, что цены на отечественные изделия часто в разы выше, чем на китайские. Таких огромных размеров субсидии обычно не достигают.

Поддержка спроса

Минпромторг может начать поддерживать закупки отечественных комплектующих для беспилотных авиасистем (БАС) в целях поддержки спроса на них при условии, что они будут дороже зарубежных аналогов, заявил «Ведомостям» представитель ведомства.

Рынок российских БАС сегодня по ряду направлений превосходит потенциальные возможности некоторых производителей комплектующих и при обеспеченном спросе российские производители компонентов готовы и дальше наращивать свое производство, сказал представитель министерства.

В феврале 2026 г. CNews писал о том, что отечественные компании не торопятся устанавливать локализованные компоненты на беспилотники из-за их высокой цены.

Существующих мер поддержки недостаточно

Ценовой разрыв между российскими и импортными компонентами директор по технологическому развитию Центра беспилотных систем и технологий Дмитрий Рубинштейн назвал одной из главных проблем отрасли. Так, отечественные карбоновые рамы стоят 11 тыс. руб. против 3 тыс. руб. из Китая, полетные контроллеры от отечественного производителя стоят 40 тыс. руб. против 5 тыс. руб. за китайские, привел он пример.

Российские комплектующие для дронов зачастую в разы дороже китайских, при этом не всегда конкурентоспособны по характеристикам

Цены на комплектующие российского производства в пять — восемь раз выше компонентов иностранного производства, писал CNews в начале ноября 2024 г.

Возможность субсидирования поставок российских комплектующих для БАС кулуарно обсуждается как минимум с 2022 г., но проблема в том, что ценовая разница между отечественными комплектующими и импортными аналогами слишком существенна, прокомментировал источник «Ведомостей» в одном из разработчиков дронов. Размер подобных субсидий, утверждаемый Минфином, составляет не более 30%, а в некоторых случаях — 50%, пояснил он.

Нужно поддерживать не покупателей комплектующих, а их производителей и ставить им конкретные цели и задачи. Это позволит избежать просадки в производстве в случае перебоев с поставками импортных деталей и не ждать, пока заказчики придут к производителям, считает директор компании «Лаборатория будущего» Павел Камнев. Инициативу Минпромторга по субсидированию компонентов для БАС он сравнил с «костылем».

Минпромторг предпринимает значительные усилия для поддержки производителей, но до конечных получателей эти меры зачастую доходят не в том виде, в котором задумывались регулятором, отметил генеральный директор «Полдень. 21-й век» Илья Таратонов. В результате компании, непосредственно занимающиеся поставками техники, вынуждены искать способы обходить предлагаемые инициативы.

Дело не только в ценах

Подавляющую часть российского рынка комплектующих занимают китайские изделия. Особенно серьезную зависимость от зарубежных компаний Россия испытывает в двигателях, процессорах, контроллерах. В России только около 40% комплектующих для БАС производятся полностью из отечественного сырья и компонентов,

ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета
ИБ стала необходимой частью цифрового суверенитета цифровизация

Отдельные изделия, прошедшие экспертизу, например российские пропеллеры, действительно конкурентоспособны и не уступают китайским аналогам, сказал «Ведомостям» Таратонов.

Локализованная продукция по трем ключевым направлениям — аккумуляторные батареи, электродвигатели и сервоприводы — не всегда превосходят по характеристикам иностранных производителей, отметил Камнев.

На сегодняшний день отечественные компании производят моторы, электромоторы и аккумуляторные батареи той или иной степени локализации (либо конечная сборка из элементов, либо производство самих элементов). Также в России уже производится часть полетной электроники, но пока на малые дроны. Есть несколько предприятий, которые занимаются разработкой той же самой полетной электроники для больших дронов, но эти разработки еще далеки от функционала мировых лидеров, добавил эксперт.

Анна Любавина

