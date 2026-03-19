Роспотребнадзор строит собственную защищенную сеть за миллиарды рублей

Роспотребнадзор потратит 1,53 млрд руб. на создание частной изолированной сети для всей структуры ведомства. Новая инфраструктура обеспечит защищенную передачу данных между центральным аппаратом, подведомственными учреждениями и мобильными лабораториями по всей России.



Создание защищенной сети

Как выяснил CNews, Роспотребнадзор потратит 1,53 млрд руб. на строительство частной, изолированной, сверхзащищенной сети для всей структуры ведомства.

Основной целью работ является формирование Единой защищенной сети передачи данных (ЕЗСПД), которая обеспечит защищенную передачу данных между центральным аппаратом, подведомственными учреждениями и мобильными лабораториями.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 25 февраля 2026 г. на сайте госзакупок техническом задании. Заявки на участие в тендере ведомство принимает до 19 марта. Итоги конкурса подведут 20 марта.

freepik Роспотребнадзор потратит 1,53 млрд руб. на создание частной изолированной сети

Как указано в документах, создаваемая система должна гарантировать бесперебойный обмен информацией и в полной мере соответствовать самым строгим требованиям российского законодательства в области защиты государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры.

Проект создания сети разбит на девять последовательных этапов, каждый из которых имеет четкие цели и регламентированные сроки выполнения. Начало работ запланировано на апрель 2026 г., а их полное завершение — на ноябрь 2027 г. Первый этап включает в себя детальный сбор информации на объектах заказчика, анализ актуальных угроз и определение класса защищенности будущей системы. На основе этих данных будет сформировано частное техническое задание и разработана модель угроз. В дальнейшем, на этапе проектирования, будет создана архитектура сети, включающая в себя пять независимых криптографических сетей с централизованным управлением.

Подробности тендера

В техническом задании сказано, что ЕЗСПД объединит до 2421 объекта Роспотребнадзора, расположенных во всех субъектах России.

Техническая архитектура будущей сети предусматривает использование широкого спектра оборудования. Это и коммутаторы с высокой пропускной способностью, и межсетевые экраны с функциями обнаружения и предотвращения атак, и, конечно же, средства криптографической защиты информации, сертифицированные по классу КС3.

Вся инфраструктура будет размещаться в телекоммуникационных шкафах и обеспечиваться бесперебойным питанием от источников, способных поддерживать работоспособность системы не менее 30 минут при отключении электроэнергии. Для центральных узлов доступа предусмотрено резервирование всех ключевых компонентов, включая объединение коммутаторов в логические устройства и использование отказоустойчивых кластеров для межсетевых экранов и СКЗИ.

Отдельным важным направлением работ станет оснащение мобильных передвижных лабораторий. Для обеспечения их связи в любых условиях, включая удаленные районы и чрезвычайные ситуации, будет поставлено и внедрено специализированное спутниковое оборудование, работающее в L-диапазоне.

В его состав войдут самонаводящиеся антенны на магнитном основании и спутниковые модемы, способные функционировать в широком диапазоне температур и выдерживающие серьезные вибрационные нагрузки. Данное оборудование также будет интегрировано в общую защищенную сеть с использованием средств криптографической защиты.