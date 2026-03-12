Цифровизация российской медицины на тормозе: Врачи боятся, что из-за ИТ совершат ошибку

Четверть российских врачей считают, что цифровую трансформацию здравоохранения тормозит боязнь медработников принять ошибочное решение при использовании технологий. Столько же специалистов указывают на отсутствие необходимой технической базы, а 24% из них сомневаются в стабильной работе цифровых решений. Между точечными успешными кейсами и по-настоящему массовым внедрением цифровых решений в здравоохранение предстоит пройти большой путь, считают эксперты.

Барьеры при внедрении

Страх врачей перед ошибками сдерживает цифровизацию здравоохранения, пишут «Ведомости». Медики готовы использовать технологии, только если они приносят реальную пользу и не несут рисков.

Четверть российских врачей (25%) считают, что цифровую трансформацию здравоохранения тормозит боязнь медработников принять ошибочное решение при использовании технологий. Столько же специалистов (25%) указывают на отсутствие необходимой технической базы, а 24% из них сомневаются в стабильной работе цифровых решений, об этом говорится в исследовании отношения врачей к цифровым технологиям в медицине, опубликованном в международном научном журнале Journal of Participatory Medicine. Оно было проведено Московской школой управления «Сколково» и компанией Ipsos Comcon с помощью онлайн-опроса с множественным выбором и глубинных интервью с медицинскими работниками, в самом исследовании приняли участие 460 врачей из всех федеральных округов России.

Согласно результатам проведенного исследования, степень выраженности и состав основных проблем при внедрении цифровых технологий существенно различаются в зависимости от их типа. Наиболее значимым барьером для применения технологий телемедицины является правовая неопределенность: на данное препятствие указали 30% опрошенных медицинских работников. В то же время ключевым ограничивающим фактором для внедрения систем поддержки принятия врачебных решений и диагностических технологий респонденты назвали отсутствие необходимой технической инфраструктуры (27% и 32% соответственно). В целом чувство недостаточной юридической защищенности испытывают 21% врачей и еще 19% отметили отсутствие знаний о конкретных цифровых продуктах и решениях.

Правительство Москвы Цифровизацию российской медицины тормозит боязнь врачей сделать ошибку

В отличие от барьеров, драйверы внедрения цифровых технологий в здравоохранение носят универсальный характер и в значительной степени совпадают для всех типов решений. Наиболее значимым стимулирующим фактором является экономия времени: 59% опрошенных медицинских работников готовы более активно использовать цифровые технологии при условии, что они позволят оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность труда. Практическая польза от применения решений важна для 55% респондентов, а 54% указали на то, что начнут шире применять новые технологии при условии обеспечения надежной юридической защиты медицинских работников.

Рекомендации экспертов

На основе результатов исследования авторы сформулировали шесть ключевых рекомендаций по ускорению и повышению эффективности внедрения цифровых технологий в систему здравоохранения: развитие и модернизация технической инфраструктуры медицинских организаций; cовершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей применение цифровых решений в медицинской практике; организация систематических образовательных программ для медицинских работников с предоставлением учебных отпусков и иных форм поддержки обучения; усиление организационной и административной поддержки внедрения технологий на уровне медицинских учреждений; активная демонстрация практической ценности и экономической эффективности цифровых инструментов для врачебного сообщества; учет специфики каждого типа цифровой технологии при планировании и реализации проектов внедрения.

Авторы исследования подчеркивают, что для существенного повышения готовности медицинского сообщества к цифровой трансформации системы здравоохранения указанные меры должны реализовываться комплексно и взаимосвязанно.

Правительство Москвы Цифровые сервисы не только удобны пациентам, но и реально повышают качество их лечения

Между точечными успешными кейсами и по-настоящему массовым внедрением цифровых решений в здравоохранение предстоит пройти большой путь, считает руководитель лаборатории «Цифровые технологии в общественном здоровье» Университета ИТМО Анна Андрейченко. Один из барьеров — регуляторика и вопрос ответственности, а другой — состояние медицинских данных, которые зачастую разрозненны и хранятся в разных ИТ-системах. Для принятия новых технологий на первых этапах особенно важно внедрять те решения, которые сразу приносят врачам ощутимую пользу: снижают административную нагрузку и помогают оптимизировать рабочие процессы, заключила Андрейченко.

Текущую обеспеченность региональных государственных клиник технической базой для цифровых решений можно назвать низкой или средней — в зависимости от конкретного региона, отмечает руководитель направления консалтинга группы компаний (ГК) InfoWatch Роман Бондаренко. Цифровизация сферы началась больше шести лет назад, и значительная часть закупленного тогда ИТ-оборудования была бюджетной и уже морально устарела. С такой техникой развивать цифровые сервисы сложно: она часто не соответствует высоким требованиям, добавил он.

Положительные тенденции

Отношение врачей к технологиям в последние годы меняется, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Например, 85% специалистов считают инструменты с технологией искусственного интеллекта (ИИ) полезными для анализа больших данных, лучевой диагностики и автоматизации рутинных задач, уточнил он, сославшись на собственный опрос центра. В Москве ИИ в лучевой диагностике используется с 2020 г. и работает по 43 клиническим направлениям, добавил представитель пресс-службы. Врач получает результат анализа ИИ вместе с исходным снимком, что ускоряет его работу и снижает риск пропуска патологий. При этом окончательное решение всегда остается за специалистом, уточнил он.

Подготовка кадрового состава

По мнению доцента кафедры инновационной фармацевтики, медицинской техники и биотехнологии Московского физико-технического института Александра Мелерзанова, подготовку кадров, способных обеспечить полноценную цифровую трансформацию системы здравоохранения, целесообразно начинать уже на этапе старшей школы.

Эксперт отмечает, что переподготовка действующих медицинских работников представляет собой исключительно сложную задачу. Шесть лет классического медицинского образования формируют устойчивый тип профессионального мышления, преимущественно ориентированный на решение клинических задач, что существенно затрудняет последующее освоение компетенций в области цифровых технологий и инновационных подходов.

Правовые риски в России

Согласно данным, приведенным в отчетах Верховного Суда России, ежегодно к уголовной ответственности за преступления, совершенные в связи с осуществлением профессиональной деятельности, привлекается не более 150-200 медицинских работников, об этом «Ведомостям» сообщил руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. С учетом общего объема оказываемой медицинской помощи и структуры общеуголовной преступности указанные случаи, по оценке эксперта, не относятся к значимым явлениям ни в медицинской, ни в судебной практике. Подавляющее большинство уголовных дел в отношении медицинских работников связано с причинением вреда здоровью пациента и не предполагает использования инструментов телемедицины, уточнил он.

Формирование правовой базы

По словам эксперта Высшей школы образования и управления здравоохранением Людмилы Матвиенко, в онлайн-формате врач вправе проводить исключительно телемедицинские консультации или оказывать информационные услуги. Для осуществления телемедицинской консультации медицинский специалист обязан: находиться в помещении медицинской организации; обладать действующей лицензией на оказание медицинской помощи по соответствующему профилю; использовать защищенный сервис, предоставленный медицинским учреждением; осуществлять идентификацию себя и пациента через Единый портал государственных и муниципальных услуг («Госуслуги»); заверять медицинское заключение усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). При этом финансирование приобретения УКЭП из средств бюджета не предусмотрено, а использование служебных электронных подписей для врачей действующим законодательством не установлено. В сложившейся ситуации, как отметила эксперт, на практике администрация медицинских организаций нередко использует личные УКЭП врачей. Такой подход создает существенные риски утечки персональных данных и совершения мошеннических действий.

По разъяснению адвоката, если врач проводит консультацию за пределами медицинской организации, он вправе оказывать исключительно информационные услуги, не включая назначение лечения, его коррекцию или иные действия, подпадающие под медицинскую деятельность. В противном случае такие действия могут быть квалифицированы как осуществление медицинской деятельности без соответствующей лицензии, что влечет риск привлечения к ответственности. 12 марта 2026 г. случаи привлечения медицинских работников к ответственности за проведение телемедицинских консультаций носят единичный, а не массовый характер. При этом нормативно-правовое регулирование в сфере телемедицины продолжает активно изменяться, отметила Матвиенко. В целях снижения уровня тревожности среди врачей и пациентов эксперт предложила воздержаться от ужесточения мер ответственности и вместо этого сопровождать введение новых обязанностей для медицинских организаций мерами государственной поддержки: увеличением объема финансирования и предоставлением налоговых льгот.