Создан экологичный метод извлекать почти 100% золота из старой электроники

Ученые из России и Китая провели совместное исследование, результатом которого стала разработка метода извлечения золота из бывшей в употреблении электроники с эффективностью 99,2%. При этом новая технология более экологична и менее энергозатратна, чем существующие.

Новый метод извлечения золота из электронных отходов

Российские и китайские химики разработали способ извлечения из электронных отходов до 99,2% золота даже при наличии высоких концентраций других примесей, сообщили CNews представители Томского политехнического университета (ТПУ).

Новый метод позволяет с помощью «наноловушек», встроенных в двумерные органические каркасы (COF), захватывать ионы золота и при облучении видимым светом восстанавливать их до чистого металла.

«Разработанные COF-структуры способны извлекать почти все золото даже при очень низкой концентрации золота и больших долях конкурирующих металлов в примеси», — сказал один из ведущих авторов исследования, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес.

zoloto700.jpg
© Potorochin / Фотобанк Фотодженика
С помощью новой технологии можно извлекать почти все золото из электронных отходов и восстанавливать его до чистого металла

Исследования поддержаны федеральной программой Минобрнауки России «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети». Кроме специалистов научной группы TERS-Team Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ в них приняли участие ученые Чжэцзянского научно-технического университета (Китай) и Института технологии материалов и инжиниринга Нинбо Китайской академии наук.

Экологичность при высокой эффективности

При работе с примесями (растворами золота, меди, никеля и других элементов) материал, по словам Родригеса, эффективен, даже когда доля примеси значительно выше. Он сохраняет исключительную химическую устойчивость и стабильность как в сильнокислых, так и в щелочных средах благодаря структуре с виниловыми связями.

Эти COF можно использовать многократно: эффективность сохраняется в течение пяти циклов сорбции-десорбции, рассказал исследователь. Эксперименты показали, что они способны захватывать золото массой в 4,6 раза превышающей собственный вес.

«Мы создали и исследовали три COF-структуры с различными вариантами азольных мостиков — с атомами азота, кислорода и серы. Они усилили электростатическое взаимодействие и обеспечили высокую селективность к золоту. Это делает нашу технологию более экологичной, поскольку для ее работы не нужны агрессивные химикаты», — добавил Родригес.

Обычно методы извлечения золота требуют использования агрессивных химикатов и энергоемких процессов, часто обладая при этом низкой эффективностью и селективностью (способностью избирательно извлекать один вид металлов из смеси).

Потенциал добычи ценных металлов из б/у электроники

Ученые подсчитали, что к 2030 г. мировые запасы электронных отходов вырастут до 82 млн тонн. В России каждый год импортируется и производится около 2 млн тонн электронной продукции, а выбывает из употребления — около 1,6 млн тонн, по данным Минпромторга, как писал CNews в январе 2026 г.

Энергохолдинг заменил устаревшие зарубежные системы единым российско-белорусским решением
Импортонезависимость

Потенциально в результате переработки электронных устройств можно извлекать в год до 30 тонн золота, а также до 1,2 тыс. тонн редкоземельных металлов, 15 тонн платины, более 60 тонн серебра. Стоимость потенциально извлекаемых из лома ценных материалов может составлять 350 млрд руб. в год, согласно оценке, которую в апреле 2025 г. приводил заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.

Природные запасы сокращаются, так что переработка пришедшей в негодность техники становится одной из важных задач современной перерабатывающей отрасли. Группа «М.Видео-Эльдорадо» и СКО «Электроника — утилизация» в сентябре 2023 г. представили результаты оценки российского рынка сбора и утилизации электронных отходов с момента запуска в России реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2019 г. сбор электроники в стране вырос более чем в 2,5 раза, а переработка — более чем в 3,5 раза.

Анна Любавина

