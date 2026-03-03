В США осудили мошенницу, торговавшую сертификатами подлинности к продуктам Microsoft

Почти два года тюрьмы получила в США мошенница, которая на протяжении нескольких лет продавала краденые сертификаты аутентичности для продуктов Microsoft. Сертификаты аутентичности для продуктов Microsoft (COA) не продаются отдельно от OEM или «коробочных» версий ПО, однако существует незаконный вторичный рынок.

Недостоверные коды

Во Флориде на 22 месяца тюрьмы осуждена мошенница, которая на протяжении нескольких лет промышляла распространением краденых сертификатов аутентичности для продуктов Microsoft (COA).

52-летняя Хейди Ричардз (Hedi Richards), также известная как Хейди Хастингс, Хейди Шаффер и Хейди Уильямс, также оштрафована на $50 тыс.

COA - это небольшие стикеры, которые удостоверяют легитимность источника ПО и содержат уникальные продуктовые коды, используемые для активации ПО, которое распространяется на физических носителях. В первую очередь, речь идёт об операционной системе Windows и пакете Office, которые продаются по OEM-схеме (т.е. вместе с компьютерами) или отдельно в «коробочном» виде.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Мошенница, на протяжении нескольких лет продаваавшая краденые сертификаты аутентичности для продуктов Microsoft получила 22 месяца тюрьмы и штраф $50 тысяч

Сами по себе COA не имеют коммерческой ценности и не продаются отдельно от аппаратных или программных продуктов, для которых предназначаются. По крайней мере, легально.

Однако коды на этих стикерах можно использовать для активации ПО Microsoft без легитимной лицензии. Естественно, это привело к целому подпольному рынку.

«Метки COA используются для аутентификации ПО Microsoft, помогают клиентам определять, является ли ПО легитимным и содержат инструменты безопасности, призванные помешать контрафактному копированию. Существует незаконный вторичный рынок для меток COA, поскольку они содержат ключи продуктовых кодов, используемых для активации продуктов Microsoft. Метки COA не продаются отдельно от лицензий и аппаратного обеспечения, для которого предназначены, и не имеют собственной коммерческой ценности», - поясняется в пресс-релизе прокуратуры штата Флорида.

Миллионы незаконной прибыли

Хейди Ричардз и её компания Trinity Software Distribution как раз таки и занимались перепродажей таких стикеров. Согласно обвинительному заключению, Ричардз и её подельники между июлем 2018 и январём 2023 годов закупили у некоей компании в Техасе десятки тысяч стикеров к Windows 10 и Microsoft Office, заплатив за это более 5 млн долларов. Согласно обвинительному заключению, сделки оформлялись как подлинные продажи копий программных продуктов Microsoft, но по расценкам значительно ниже рыночных.

Своим подельникам Ричардз поручила переписывать коды от руки, а затем заносить их в таблицы Excel.

Затем эти коды массово продавались клиентам по всему миру, - естественно, в нарушение всех законов и правил.

Суд присяжных признал Ричардз виновной. Учитывая размах её деятельности, 22 месяца тюрьмы представляется весьма умеренным наказанием.

Подробностей о техасской компании, которая поставляла стикеры, нет ни в публикации издания Bleeping Computer, ни в пресс-релизе прокуратуры Флориды, ни в обвинительном заключении - в последнем она именуется Company A.

«По всей видимости, деятельностью этой компании должны будут заинтересоваться в штате Техас, - считает Александр Зонов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. - Расследование велось на федеральном уровне, следовательно, руководители упомянутой «Компании А» либо вскоре окажутся под судом, либо уже имеют дело с правосудием. Столь массовое нарушение копирайта Microsoft в США без последствий не оставят».