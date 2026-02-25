Kaiten обновил партнерскую программу с выплатами до 40% на срок более 5 лет

Kaiten обновил партнерскую программу для системных интеграторов и ИТ-консалтинга. Новая модель предлагает партнерам выплаты до 40% комиссии в течение всего срока работы клиента, а не только за первую сделку. Дополнительный доход приносят услуги внедрения и консалтинга, где участники программы сохраняют 100% выручки.

Новая программа

Российская система управления рабочими процессами Kaiten представила обновленную партнерскую программу для системных интеграторов и ИТ-консалтинга. Новая модель позволяет партнерам зарабатывать до 15-40% комиссии со всех платежей клиента. К программе уже присоединились Softline, Axoft и «Сиссофт».

Комиссия начисляется в течение всего периода работы клиента в Kaiten — в среднем более пяти лет. По мере подключения новых команд и функций растет база для расчета, а вместе с ней и доход партнера. В отличие от распространенной практики рынка, где вознаграждение часто ограничивается первой продажей или фиксированным сроком, модель Kaiten предполагает регулярные выплаты.

Отдельный источник дохода партнеров — услуги внедрения и консалтинга. Участники программы Kaiten сохраняют 100% выручки от проектов по миграции, интеграции и поддержке, объем которых может достигать нескольких миллионов рублей за проект. Это делает программу особенно привлекательной для компаний, работающих с цифровой трансформацией бизнес-процессов.

Программа построена по многоуровневой модели — от реферального формата до работы с крупными корпоративными клиентами. По мере роста оборота и клиентской базы увеличивается и процент комиссии, а также поддержка со стороны Kaiten. Максимальное вознаграждение достигает 40% от лицензионных платежей клиента.

Kaiten обновил партнерскую программу для системных интеграторов и ИТ-консалтинга

В программе действует механизм защиты сделок: закрепление клиента за партнером до 90 дней, решения по заявкам принимаются в течение 48 часов. Это снижает риск конкуренции за одного и того же клиента и делает процесс взаимодействия прозрачным.

Kaiten также поддерживает партнеров на этапе выхода к заказчику: участвует в discovery-встречах, совместных демо и presale-активностях, предоставляет готовые шаблоны и кейсы.

Для новых участников программы предусмотрен шестимесячный онбординг-период с расширенными условиями и поддержкой, позволяющий быстрее выйти на первые сделки и закрепить статус в программе. Также для партнеров доступен личный кабинет с инструментами для регистрации и защиты сделок, отслеживания статусов клиентов и прозрачного расчета вознаграждений

Подробнее об обновленной партнерской программе и условиях участия Kaiten расскажет на открытом вебинаре 26 февраля.