Разделы

Бизнес
|

Kaiten обновил партнерскую программу с выплатами до 40% на срок более 5 лет

Kaiten обновил партнерскую программу для системных интеграторов и ИТ-консалтинга. Новая модель предлагает партнерам выплаты до 40% комиссии в течение всего срока работы клиента, а не только за первую сделку. Дополнительный доход приносят услуги внедрения и консалтинга, где участники программы сохраняют 100% выручки.

Новая программа

Российская система управления рабочими процессами Kaiten представила обновленную партнерскую программу для системных интеграторов и ИТ-консалтинга. Новая модель позволяет партнерам зарабатывать до 15-40% комиссии со всех платежей клиента. К программе уже присоединились Softline, Axoft и «Сиссофт».

Комиссия начисляется в течение всего периода работы клиента в Kaiten — в среднем более пяти лет. По мере подключения новых команд и функций растет база для расчета, а вместе с ней и доход партнера. В отличие от распространенной практики рынка, где вознаграждение часто ограничивается первой продажей или фиксированным сроком, модель Kaiten предполагает регулярные выплаты.

Отдельный источник дохода партнеров — услуги внедрения и консалтинга. Участники программы Kaiten сохраняют 100% выручки от проектов по миграции, интеграции и поддержке, объем которых может достигать нескольких миллионов рублей за проект. Это делает программу особенно привлекательной для компаний, работающих с цифровой трансформацией бизнес-процессов.

Программа построена по многоуровневой модели — от реферального формата до работы с крупными корпоративными клиентами. По мере роста оборота и клиентской базы увеличивается и процент комиссии, а также поддержка со стороны Kaiten. Максимальное вознаграждение достигает 40% от лицензионных платежей клиента.

press-reliz_-_2.webp

Kaiten обновил партнерскую программу для системных интеграторов и ИТ-консалтинга

В программе действует механизм защиты сделок: закрепление клиента за партнером до 90 дней, решения по заявкам принимаются в течение 48 часов. Это снижает риск конкуренции за одного и того же клиента и делает процесс взаимодействия прозрачным.

Kaiten также поддерживает партнеров на этапе выхода к заказчику: участвует в discovery-встречах, совместных демо и presale-активностях, предоставляет готовые шаблоны и кейсы.

Для новых участников программы предусмотрен шестимесячный онбординг-период с расширенными условиями и поддержкой, позволяющий быстрее выйти на первые сделки и закрепить статус в программе. Также для партнеров доступен личный кабинет с инструментами для регистрации и защиты сделок, отслеживания статусов клиентов и прозрачного расчета вознаграждений

Подробнее об обновленной партнерской программе и условиях участия Kaiten расскажет на открытом вебинаре 26 февраля.

Рекламаerid:2W5zFJNPQwjРекламодатель: ООО «Кайтен Софтвер»ИНН/ОГРН: 7714426252 /187746341804Сайт: https://kaiten.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Банкам закон не писан? Финансисты ищут способы накрыть россиян лавиной спам-звонков против их воли. Власти на их стороне

Андрей Омельчук, замглавы Минобрнауки в интервью CNews: Студентам говорят «используй ИИ при написании диплома, только объясни, где, как и для чего»

Прибыль российского разработчика радиолокационной техники взлетела в 12 раз

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

«Лента» собирает свои ИТ-подразделения в единую «дочку»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще