Российский разработчик представил смартфоны, где пользователь может отключать все датчики на уровне системы

Компания IXI, отечественный разработчик безопасных мобильных решений, представила новую функцию для своих смартфонов под названием «Центр конфиденциальности». Приложение, работающее исключительно на устройствах линейки IXIUS с отечественной операционной системой IXIOS, позволяет пользователям централизованно управлять доступом к датчикам и данным телефона.



«Центр конфиденциальности» реализован как единая панель управления. С его помощью можно включать/отключать ключевые датчики устройства — микрофон, камеры, GPS, Bluetooth и Wi-Fi — одним нажатием. После отключения на системном уровне ни одно приложение не может получить к ним доступ до повторного разрешения пользователя.



Управление датчиками и сетевым доступом возможно не только для всего телефона, но и для каждого приложения в отдельности. Это означает, что даже потенциально небезопасные Android-приложения могут быть запущены в «песочнице»: им можно полностью запретить доступ к сети, микрофону, камере и геолокации, сохранив функциональность, но исключив риски.



Центр конфиденциальности предоставляет пользователям телефонов IXIUS беспрецедентный уровень контроля над устройством. Как заявляет разработчик, это стало возможным благодаря глубокой интеграции с операционной системой IXIOS, основанной на открытых компонентах Android, но без сервисов Google и скрытой телеметрии.

«Мы исходим из принципа, что пользовательские данные не должны собираться и передаваться без его ведома. Современные смартфоны часто воспринимаются как инструмент сбора данных, а мы предлагаем подход, при котором устройство работает исключительно в интересах владельца», — пояснил представитель компании IXI.



Смартфоны IXIUS с предустановленной системой IXIOS и «Центром конфиденциальности» уже доступны для корпоративных заказчиков на сайте производителя.



Компания IXI позиционирует себя как российского разработчика, специализирующегося на создании безопасной корпоративной экосистемы на базе собственной операционной системы IXIOS. Компания стремится обеспечить бизнес надёжной, приватной мобильной инфраструктурой, свободной от внешних зависимостей и скрытых угроз.

