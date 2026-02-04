В 2025 году российской микроэлектронике не хватало больше 5 тысяч человек. Какие профессии самые дефицитные?

В 2025 г. микроэлектронике не хватило свыше 5 тыс. специалистов. Самыми дефицитными специальностями стали инженер-конструктор и технолог, а также монтажник радиоэлектронной аппаратуры. При этом дефицит кадров с годами будет только расти.

Микроэлектронике нужны люди

Как выяснил CNews, дефицит кадров в области микроэлектроники по итогам 2025 г. составил 5,3 тыс. человек. Данные опубликованы в исследовании Базового центра подготовки кадров при Минпромторге, с которым ознакомился CNews.

Больше всего специалистов (2080 человек) не хватает по направлению «микроэлектроника». В количестве 1241 человек отрасль нуждается в специалистах по фотонике, в 1205 — по СВЧ электронике. Еще 947 приходится на пассивную электронику, 800 — на силовую и пр.

В исследовании центра принимали участие 229 предприятий.

Топ дефицитных профессий

В топ-3 самых дефицитных профессий вошли монтажник РЭА (не хватает 1342 человека), инженер-конструктор (546) и инженер-технолог (646). Причем дефицит на монтажников по сравнению с 2024 г. вырос на 113% и на 47% — на инженеров-конструкторов.

freepik В прошлом году микроэлектронике на хватило 5 тысяч сотрудников

Самыми востребованными профессиями останутся: контроллер деталей и приборов, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, наладчик оборудования и оператор станков.

Прогнозы

Согласно прогнозам центра Минпромторга, на период 2026-2030 гг. отрасли потребуется 11,9 тыс. специалистов по микроэлектронике, 10,1 тыс. — по СВЧ электронике, 8,4 тыс. — по фотонике, по 7,4 тыс. специалистов из области электронного машиностроения и материалов. Помимо этого, отрасли потребуется по 5,8 тыс. специалистов из области силовой электроники и 5,7 — по пассивной электронике.

При этом летом 2025 г. Московский институт электронной техники оценил нехватку кадров для микроэлектроники более чем в 21 тыс. человек в ближайшие два года. Институт к 2030 г. сможет подготовить только 4,5 тыс. специалистов. К таковой проблеме привело то, что в 2000-х была практически прекращена подготовка специалистов в связи с отсутствием спроса на отечественную микроэлектронику.

В сентябре 2024 г. глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что к 2030 г. дефицит специалистов в области микроэлектроники достигнет 50 тыс. человек.

Проблемы

Дефицит кадров в исследовании обусловливают разрывом между квалификацией выпускников и требованиями работодателей, неконкурентной зарплатой и высокой текучкой (30% молодых специалистов уходят в первый год работы).