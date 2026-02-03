Власти остановили развитие туристической ГИС, которая обошлась бюджету в полмиллиарда

Власти передумали развивать ГИС «Электронная путевка», на которую было потрачено полмиллиарда рублей. Контракт с подрядчиком на эксплуатацию системы не продлен, а в Минэкономразвития считают, что госплатформа только усиливает административную нагрузку на бизнес, не принося никакой пользы.



Развитие ГИС остановлено

Минэкономразвития фактически прекратило развитие государственной информационной системы «Электронная путевка» (ГИС ЭП), созданной для госконтроля туристического рынка и защиты прав потребителей, пишут «Ведомости» со слов своего источника, близкого к АО «Национальные туристические технологии» (НТТ).

НТТ — один из бывших подрядчиком ГИС ЭП. Компания ввела систему в эксплуатацию с января 2018 г. Последним подрядчиком был «Ростелеком», выяснило издание. Его контракт завершился в декабре 2025 г., но новых конкурсов на поддержку и развитие ГИС ЭП Минэкономразвития не размещало.

Сейчас в системе не работает личный кабинет туроператора, загрузить какие-либо данные невозможно, техподдержка недоступна, рассказал собеседник газеты в одном из туроператоров.

Туриндустрия ничего не потеряет

Весной 2025 г. уже случались перебои в работе «Электронной путевки». НТТ, которая в 2022-2024 гг. принимала участие в исполнении госконтрактов на эксплуатацию ГИС ЭП в качестве подрядчика (субподрядчика), как указано в Telegram-канале ГИС, заявила о приостановке «оказания консультационной и технической поддержки пользователей, а также взаимодействие с инфраструктурной площадкой» в связи с непродлением завершившихся в декабре 2024 г. контрактов.

НТТ Через ГИС «Электронная путевка» должен осуществляться госконтроль туриндустрии

НТТ и Минэкономразвития быстро договорились и сообщили о возобновлении работы системы. Однако в октябре 2025 г. заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков заявил, что в Минэкономразвития прорабатывается вопрос отмены обязательной передачи данных в систему «Электронная путевка» для туроператоров по внутреннему туризму. Его цитировал ТАСС: «Понимаем, что норма по факту не работает у нас. Кроме дополнительной административной нагрузки, ничего не повышается».

Если «Электронная путевка» действительно прекратит существование, это практически не повлияет на работу туроператоров, прокомментировал «Ведомостям» президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, апробация бизнесом показала неэффективность ГИС ЭП, поскольку собирать данные со всех туристов — и внутренних, и внешних — было сложно и затратно.

Как создавали «Электронную путевку»

Работы по созданию системы стартовали в конце ноября 2014 г., когда «Ростуризм» подписал контракт с компанией «Стинс соман» на разработку ее концепции и техзадания. Сумма договора составила 5,88 млн руб.

Создание первой очереди «Электронной путевки» началось в июне 2015 г. Контракт на это на 152,9 млн руб. получил «Астерос». Он же получил в мае 2016 г. новый контракт на 162,1 млн руб., предполагавший создание второй очереди системы. Интегратор привлек «Аэронавигатор» на субподряд за 65 млн руб., с которым судился в 2017 г. из-за невыполненных в срок работ. Созданием третьей очереди «Электронной путевки» также занимался «Астерос», выигравший в феврале 2017 г. тендер на 165,2 млн руб.

Еще был контракт на развитие первой очереди системы, доставшийся в сентябре 2016 г. «Маркому» за 16,4 млн руб. Таким образом общие расходы бюджета на туристическую информсистему составили 502,5 млн руб.

В 2018 г. после нескольких месяцев судебных разбирательств ИТ-интегратор «Астерос», который выступал подрядчиком в масштабных проектах, например, по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и на московском стадионе «Лужники», официально был признан банкротом. При общих долгах банкам и партнерам на сумму не менее 8,5 млрд руб. формально поводом для банкротства компании стала неисполненная договоренность на сумму порядка 44 млн руб.