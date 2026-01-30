Какие автодороги должны будут покрыть 4G-сетями «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2

Госкомиссия по радиочастотам утвердила перечень из 17 федеральных автомобильных дорог, которые в 2026-2027 гг. должны быть полностью покрыты сетями LTE. Одновременно был утвержден перечень из 816 участков - исключений, которые могут быть не покрыты сотовыми сетями из-за отсутствия доступа к электроэнергии. Еще 107 участков вошли во временный перечень исключений.

ГКРЧ утвердила график по покрытию автодорог сотовыми сетями

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании приняла новое решение относительно обязательств четырех сотовых операторов - МТС («Мобильные телесистемы»), «Мегафон». «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2, принадлежит «Ростелекому») - по покрытию федеральных автомобильных трасс сетями четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Это следует из протокола заседания комисии, опубликованного Минцифры.

В частности, был утвержден новый график по обеспечению покрытия сотовым сетями федеральных автомобильных трасс. До конца 2026 г. полностью (на 99,9%) должны быть покрыты восемь трасс: М-1 «Беларусь» (Москва - граница с Белоруссией), М-3 «Украина» (Москва - граница с Украиной), М-4 «Дон» (Москва - Новороссийск) , М-9 «Балтия» (Москва - граница с Латвией, речь идет о территории Тверской области), А-113 (Центральная кольцевая автодорога в Московской области), А-120 (Санкт-Петербургское южной кольцо, проходит по территории Ленинградской области), А-289 (Краснодар - Керчь) и Р-132 «Золотое кольцо») (трасса начинается и заканчивается в Ярославле, речь идет о территории Тверской области).

Beeline Госкомиссия по радиочастотам утвердила перечень из 17 федеральных автомобильных дорог, которые в 2026-2027 гг. должны быть полностью покрыты сетями LTE

Еще девять трасс должны быть покрыты до конца 2027 г. Это М-7 «Волга» (Москва - Казань), М-9 «Балтия» (Москва - граница с Латвией), М-10 «Россия» (Москва -Санкт-Петербург), М-12 «Восток» (Москва - Тюмень), А-107 (Московское малое кольцо, проходит по территории Московской области), Р-22 «Каспий» (М-4 «Дон» - Астрахань), Р-132 «Золотое кольцо»,, Р-217 «Кавказ» (от Краснодарского края до границе с Азербайджаном) и Р-256 «Чуйский тракт» (Новосибирск - граница с Монголией). То есть всего в 2026-2027 гг. должно быть обеспечено полное покрытие 17 автомобильных трасс.

Какие участки автодорог необязательно покрывать сотовыми сетями

Также был утвержден новый перечень участков федеральных автодорог, в отношении которых не применяются требования о покрытии сетями 4G. Речь идет о 816 участках на территории 11 регионов: Архангельской, Кировский, Костромской, Курганской и Ярославской областей, Пермского и Алтайского краев, республик Алтай, Калмыкия, Карелия и Коми. В большинстве случаев причиной исключения является невозможность подключения радиоэлектронных средств к сетям электроэнергетики.

Результаты и планы по покрытию малых настенных пунктов сетями «Билайна», МТС, «Мегафона» и Т2 Параметры оценки «Вымпелком» МТС «Мегафон» Т2 Реализовано мероприятий (сентябрь 2024 – август 2025 г.) 987 669 521 171 Покрыто на 08.09.2025 г. (шт.) 8552 8593 8507 8550 Покрыто на 08.09.2025 г. (%) 90,7 91,2 90,3 90,7 План (сентябрь 2025 – август 2026, шт.) 521 358 452 450 Прогноз по доле покрытых на 08.09.2026 г. (шт.) 9073 8951 8959 9000 Прогноз по доле покрытых на 08.09.2026 г. (%) 96,3 95 95,1 95,5

Источник: CNews Analytics

Данный перечень касается 10 федеральных автомобильных трасс А-119 (Вологда - Медвежьегорск), А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург -Сортавала), А-215 (Лодейное Поле - Брин-Наволок), А-370 «Уссури» (Хабаровск - Владивосток), Р-132 «Золотое кольцо» (начинается и заканчивается в Ярославле), Р-176 «Вятка» (Чебоксары - Сыктывкар), Р-21 «Вятка» Чебоксары - Сыктывкар), Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург - граница с Норвегией), Р-216 (Астрахань - Ставрополь), Р-243 (Кострома - Пермь) и Р254 «Иртыш» (Челябинск - Новосибирск).

Также был утвержден временный перечень участков автомобильных трасс, к которым не применяются требования по покрытию сотовой связи. Перечень состоит из 107 участков на территории семь регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской и Челябинской областей, Забайкальского и Пермского краев и Республики Карелия. Перечень касается 6 федеральных трасс: М-5 «Урал» (Москва - Челябинск), М-8 «Холмогоры» (Москва - Архангельск), Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург - граница с Норвегией), Р-243 (Кострома - Пермь), Р-258 «Байкал» (Иркутск - Чита) и Р-297 «Амур» (Чита - Хабаровск).

Перед заседанием ГКРЧ межведомственной рабочей группой, состоящей из представителей сотовых операторов и органов власти, было проведено исследование 3,66 тыс. участков федеральных автомобильных трасс общей протяженностью 15,7 тыс. км. Из них по 825 участкам общей протяженностью 364 тыс. км было получено положительное заключение на предмет обеспечения покрытия, по 2,83 тыс. участкам общей протяженностью 1,263 тыс. км - отрицательное заключение.

Экспертная комиссия передала участки с отрицательными заключениями на верификацию. Из них было верифицировало 1,62 тыс. участков общей протяженностью 7,5 тыс. км. Из них по 1 тыс. участков общей протяженностью 4,6 тыс. км была подтверждена необходимость исключений. По 359 участка общей протяженностью 1,9 тыс. км исключения не были подтверждены, по 238 участкам общей протяженностью 1 тыс. км требуется повторная проработка. По 1,2 тыс. участкам общей протяженностью 4.8 тыс. км отработка еще не началась. Ранее по 187 участкам исключения было утверждены ГКРЧ.

Как «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 обеспечивают покрытие малых городов и автодорог

Согласно представленным сотовым операторам итогам работы по обеспечению покрытия малых населенных пунктов (числом жителей менее 1 тыс. человек) и федеральных автомобильных дорог, в период с сентября 2024 г «Вымпелком» реализовал больше всех мероприятий по обеспечению покрытия малых населенных пунктов - 987 мероприятий по обеспечению покрытия малых населенных пунктов, МТС - 669 мероприятий, «Мегафон» - 521, «Т2 Мобайл» - 171. К 8 сентября 2025 г. каждый из указанных сотовых операторов покрыл 90 - 91% от необходимого числа населенных пунктов (8,5 тыс. - 8,6 тыс.).

Планы и результаты покрытия федеральных автодорог сетями «Билайна», МТС, «Мегафона» и Т2 Параметры оценки «Вымпелком» МТС «Мегафон» T2 Реализовано мероприятий (сентябрь 2024 – август 2025 г.) 494 858 562 115 Покрыто на 08.09.2025 г. (тыс. км) 46,8 46,9 48,8 49,7 Покрыто на 08.09.2025 г. (%) 70,9 70,9 73,5 75 План (сентябрь 2025 – август 2026, шт.) 1215 1274 787 1200 Прогноз по доле покрытых на 08.09.2026 г. (тыс. км)* 53 53 53.7 53.5

По плану на сентябрь 2025 г. - август 2026 г. больше всего малых населенных пунктов планируется покрыть «Вымпелком» - 521. «Мегафон» и «Т2 Мобайл» планируют покрыть примерно по 450 населенных пунктов, МТС - 358. В итоге у каждого из сотовых операторов будет покрыто примерно по 95-96% от общего числа населенных пунктов (около 9 тыс.).

В части покрытия федеральных автомобильных трасс больше всего мероприятий реализовал МТС - 858. «Мегафон» реализовал 562 мероприятия, «Вымпелком» - 494, «Т2 Мобайл» - 115. По состоянию на 8 сентября 2025 г. наибольшая доля покрытых автомобильных трасс у «Т2 Мобайл» - 75% от необходимого числа (49,7 тыс. км). У «Мегафона» покрыто 73,5% от необходимого числа (48,8 тыс, км), у «Вымпелкома» и МТС - по 70,9% (по 46,8 тыс. км).

По планам на сентябрь 2025 г. - август 2026 г. больше всего мероприятий по покрытию автомобильных трасс планирует реализовать МТС- 1,27 тыс. «Т2 Мобайл» и «Вымпелком» планируют реализовать примерно по 1,2 тыс. мероприятий, «Мегафон» - 787. В итоге к 8 сентября 2026 г. у каждого из указанного перечня сотовых операторов будет покрыто примерно по 80 - 81% от общей протяженности федеральных автомобильных трасс (примерно по 53 тыс. км у каждого из них).

Покрытие трасс М-5, М-8 и М-12

В части трассы М-5 «Урал» на начало 2025 г. сотовыми сетями было покрыто 83% от общей протяженности трассы (2,49 тыс. км), на конец 2025 г. эти значения должны были увеличиться до 92,7% (2,85 тыс. км). В 2026 г. указанные значения должны составить 97,4% (2,99 тыс. км), то есть за год должно быть покрыто сотовыми сетями 145 км. Непокрытыми останутся 2,5% от общей протяженности трассы (76 км).

Планы и результаты покрытия сотовыми сетями автодорог М-5, М-8 и М-12 Параметры М-5 «Урал» (3 073 км) М-8 «Холмогоры» (1 264 км) М-12 «Восток» (1 628 км) Покрыто операторами (январь 2025 г.), % 83 63 73 Покрыто операторами (январь 2025 г.), км 2488 703 1168 Прогноз на конец 2025 г., % 92,7 75,7 90,5 Прогноз на конец 2025 г., км 2849 957 1473 Завершение АП 2025 в 2026 г., % 4,7 12,5 8,1 Завершение АП 2025 в 2026 г., км 145 158 132 Итоговое покрытие в 2026 г. (всего), % 97,4 88,2 98,6 Итоговое покрытие в 2026 г. (с учетом искл.), % 99,9 99,9 99,9 Итоговое покрытие в 2026 г., км 2994 1115 1605 Исключения, % 2,5 11,7 1,3 Исключения, км 76 148 22

В части трассы М-8 «Холмогоры» на начало 2025 г. было покрыто 63% от общей протяженности трассы (703 км), На конец 2025 г. данные значения должны были составить 75,7% (957 км). В 2026 г. данные значения должны составить 88,2% (1,115 тыс. км), то есть за год должно быть покрыто 158 км. Непокрытыми останутся 11,7% от общей протяженности трассы (148 км).

В части трассы М-12 «Восток» (на участке Москва - Екатеринбург) на начало 2025 г. сотовыми сетями было покрыто 73% общей протяженности трасс (1,168 тыс. км), на конец 2025 г. эти значения должны были составить 90,5% (1,473 тыс. км). В 2026 г. покрытие должно составить 89,6% (1,6 тыс. км), то есть за год должно быть покрыто 132 км. Не покрытыми останутся 1,3% от общей протяженности трассы (22 км).

История вопроса

В 2011 г. ГКРЧ распределила в России четыре комплекта частот для сотовой связи стандарта LTE в диапазонах 700-900 МГц и 2,5-2,7 ГГц. В 2012 г. победителями соответствующего конкурса Роскомнадзора стали «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком» (впоследствии его частоты были переданы «Т2 Мобайл»). Лицензии выдавались сроком на десять лет. В 2025 г. сотовые операторы отказались от частот в диапазоне 800-900 МГц.

В 2021 г., в качестве условий для продления лицензий, ГКРЧ поставила условиями переход на отечественное оборудование и ПО и покрытие малых населенных пунктов и автодорог. Первоначально планировалось, что к 8 сентября 2022 г. сетями LTE будут покрыты 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% автодорог федерального значения. К 8 сентября 2024 г. должны были быть покрыты все населенные пункты указанной категории, а к 8 сентября 2031 г. - 99,99% от протяженности федеральных автодорог.

В 2023 г. сроки по покрытию были сдвинуты. Было решено, что к 8 сентября 2025 г. должно быть покрыто 90% населенных пунктов с числом жителей от 1 тыс. человек и 70% от протяженности федеральных автодорог. Полное покрытие населенных пунктов указанной категории должно было произойти к 8 сентября 2027 г., федеральных автодорог - к 8 сентября 2031 г. Кроме того, добавилось требование о покрытии платных автодорог М-11 (Москва - Санкт-Петербург) и М-12 (Москва - Тюмень на участке Москва - Казань

Также Минцифры организовало межведомственную рабочую группу для обследования автодорог на предмет возможности обеспечения покрытия сетями сотовой связи. По результатам работы межведомственной группы осенью 2025 г. ГКРЧ установила первый список исключений - участков автодорог, которые могут не быть покрыты сотовыми сетями.

Проблемы при покрытии автодорог сетями сотовой связи

Проблемами при покрытии трасс являются смещение антенн-мачтовых сооружений ближе к линиям опора электропередач. В результате возникает большое число мелких участков трасс без покрытия: 20 новых неоптимальных новых объектов - это потенциально до 40 «участков-осколков», говорится в материалах ГКРЧ.

Также требование реализовать совместное использование базовых станций вместо утверждения исключений в ряде случаев приводит к ухудшению качества сигнала и уменьшает зону покрытия - такой риск существует для 26 участков. Кроме того, есть проблема невозможности совместного использования базовых станций из-за использования «ведущим» сотовым оператором низких диапазонов частот. Также власти Челябинской области отказались подтвердить зафиксированные исключения (21 участок).

В связи с этим предлагается скорректировать методику оценки выполнения специальных условий в части увеличения допустимых непокрытых участков с 200 м до 600-800 м или уточнить подходы к признанию участков исключениями (для случаев смещения базовой станции в низко диапазоне и на дальних расстояниях).

Также в материалах ГКРЧ отмечается, что производственный цикл покрытия неподготовленных участков трасс составляет 15-18 месяцев. В том числе на разработку адресной программы уходит три-четыре месяца, на проектирование технических условий и согласование с федеральным казенным учреждением - два-три месяца, на землеотвод - два-четыре месяца, на получение технических условий и заключение договора с энергетиками - два месяца, на проведение строительно - монтажных работ вместе с интеграцией и шеренгам - четыре месяца, на выполнение технических условий ветроэлектричсеких станции - шесть месяцев.

Кроме того, отсутствие энергетики на федеральных автомобильных трассах приводит к тому, что 20% от новых объектов, заложенных в адресной программы, приходится сдвигать ближе к ЛЭП (линии электропередач). Это, в свою очередь, приводит к снижению покрытия участка на 20-30% от целевого (1-2 км), и, с учетом текущих критериев бесшовной (200 м), полное покрытие автомобильных трасс становится принципиально недопустимым.

В связи с этим предлагается определить двухлетний цикл реализации пакетов покрытия автотрасс до 2031 г. Так, на конец 2025 г. должно было быть полностью покрыто (99,9% от общей протяженности две федеральные автомобильные трассы, на конец 2026 г. - девять, на конец 2027 г. - 20, на конец 2028 г. - 50, на конец 2029 г. - 75, на конец 2030 г. - 105, на конец 2031 г. - 130.

Комментарии сотовых операторов

Как пояснили CNews в пресс-службе «Т2 Мобайл», сотовые операторы покрыли примерно 90% участков с доступной энергетикой. «Реально обеспечить покрытие федеральных автомобильных дорог на уровне 80-85%, покрытие оставшейся части может упереться в недоступность энергетики, - сообщили в операторе. - Отсутствие энергетической инфраструктуры на отдельных участках федеральных автомобильных дорог делает невозможным строить базовые станции в тех местах, которые дадут наилучшее покрытие трассы. В результате нам приходится строить так называемые альтернативные сайты, которые покрывают лишь часть проблемного участка федеральных автомобильных дорог».

Пресс-служба «Мегафона» заявила: «Мы положительно оцениваем решение ГКРЧ, поскольку такой подход позволяет учитывать реальные условия развертывания сети при наличии энергетической инфраструктуры в точках подключения базовых станций. Однако достижение целевых показателей по покрытию будет зависеть от тесного взаимодействия всех участников процесса: операторов, владельцев автодорог (Минтранс, Федеральное дорожное агентство, «Автодор» и др.), энергетических компаний и региональных властей».

В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, МТС к моменту публикации не ответил на запросы CNews.