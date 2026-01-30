Иностранное им роднее. В России полный провал с импортозамещением софта для удаленной работы

Лишь 16% российских компаний перешли на отечественное ПО для удаленного доступа к рабочему столу. И даже это – результат обязательного импортозамещения в компаниях с госучастием и в госсекторе. Частный бизнес не желает вкладываться в новое ПО и тратить время и деньги на обучение персонала работе с ним – на него принудительное импортозамещение пока не распространяется.

Ближе к Западу

В России сохраняется крайне низкая доля российского ПО в сегменте софта для удаленного доступа к рабочему столу (VDI). Как пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию Orion Soft, она составляет всего-навсего 16%, и это несмотря на тот факт, что в стране на протяжении последних нескольких лет идет политика обязательного импортозамещения.

Она распространяется только на компании с госучастием, а также на различные предприятия из госсектора и госструктуры. Именно на них и приходится большая часть импортозамещения ПО для VDI.

Частный бизнес импортозамещаться не обязан и пользуется этим. Он не вкладывает деньги в покупку российского ПО и не несет расходы на его адаптацию и обучение сотрудников работе с ним. Но, как сообщал CNews, в России рассматривается возможность расширения обязательного импортозамещения и на частный сектор.

Размер не имеет значения

Эксперты Orion Soft опросили 104 организаций и госкомпаний из различных сфер. Среди них – финансы, информационные технологии, нефтегаз, а также промышленность и различные услуги.

Полный отказ от иностранных VDI-решений на горизонте не виден

Как оказалось, половина этих компаний до сих пор пользуются исключительно западными решениями VDI. При этом значительная доля опрошенных – это средние и крупные компании, у которых с высокой степенью вероятности могут найтись бюджеты на импортозамещение.

11% респондентов – это крупный бизнес со штатом свыше 10 тыс. человек. 40% – это фирмы на 1-10 тыс. сотрудников, еще 40% – компании от 100 до 1000 человек. Оставшиеся 9% – малый бизнес со штатом до 100 человек.

Для чего нужен VDI

Среди опрошенных 68% компаний эксплуатируют VDI как технологию для удаленной и гибридной работы. Это позволяет сотрудникам не ездить в офис или другие филиалы, особенно если они расположены в других городах России.

Для 18% респондентов VDI – это инструмент информационно безопасности. А еще 16% видят в нем подходящий механизм для мобильной работы.

Оставшиеся 14% используют VDI для экономии на лицензиях, пишут «Ведомости».

Зачем что-то менять

Участники опроса выявили целую серию недостатков отечественных решений VDI на фоне иностранных. Большинство из них отметили несовместимость таких разработок с используемыми ими системами.

Многие подчеркнули, что российское ПО для VDI работает медленнее западного. Также они отметили, что с безопасностью у него дела обстоят хуже.

Нашлись и недовольные стабильностью работы российских VDI-решений. По их словам, ошибок в их работе довольно много.

Еще одна претензия – проблемы с удобством работы в таком ПО.

Не подходит – значит экономим

Российские компании все же постепенно наращивают траты на суверенные VDI-решения. В 2024 г., к примеру, расходы на него выросли на 19% год к году и составили 16,3 млрд руб., согласно статистике iKS-Consulting. Данные за 2025 г. пока не приводятся.

По оценке iKS-Consulting, лидером среди российских разработчиков ПО для VDI в 2025 г. стала компания «Базис» с долей на уровне 26%. «Серебро» взяла Orion Soft с результатом 22%, а тройку лидеров замыкает «Группа Астра», у которой 16%. Все остальные игроки поделили между собой оставшиеся 36% рынка.

Притом слова у российских потребителей VDI-решений явно расходятся с делом. Как сообщил «Ведомостям» генеральный директор «Базиса» Давид Мартиросов, в 2024 г. 83,5% заказчиков заявляли о переходе на отечественные разработки, однако в стране 75% виртуальных серверов в России по-прежнему работают на иностранном ПО.