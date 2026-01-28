Разделы

Знаменитый российский производитель БПЛА согласился заплатить 196 миллионов по договору пятилетней давности

Как выяснил CNews, производитель беспилотных летательных аппаратов АО «Кронштадт» выплатит «Научно-исследовательскому институту современных телекоммуникационных технологий» долг размером 196,1 млн руб.

Производитель БПЛА заплатит

Такое решение стороны приняли в рамках мирового соглашения, после того, как институт обратился в суд. Документ заключен в начале января 2026 г.

Расплачиваться за поставку материалов по договору 2021 г. «Кронштадт» будет пятью равными траншами по 39 млн руб. до конца апреля 2026 г.

Шквал исков

Производитель беспилотников «Кронштадт» часто становится ответчиком по судебным делам. Только за декабрь 2025 г. к компании было подано 12 исков на общую сумму свыше 120 млн руб. Помимо этого, в декабре иск к компании подал подал краснознаменский завод «Арсенал» на сумму 200,97 млн руб.

«Кронштадт»
Летом 2025 г. CNews писал о том, что «Кронштадт» начали заваливать исками. За три летних месяца сумма исков превысила 600 млн руб., а за полгода - 1,5 млрд руб. Уже тогда эксперты стали предполагать банкротство производителя беспилотников.

По данным собеседника CNews на рынке беспилотников, последние два года «Кронштадт» испытывает «серьезные финансовые проблемы». Среди причин он выделил выход в 2022 г. ключевого акционера холдинга АФК «Система», который долгое время был стратегическим инвестором и основным источником финансирования «Кронштадта».

В августе 2023 г. также стало известно о том, что «Кронштадт» хотела обанкротить компания «Турбоджет микро».

Чем известен «Кронштадт»

АО «Кронштадт» — один из флагманов российского рынка беспилотников. Компания известна своими проектами БПЛА «Орион», «Иноходец», а также заводом серийного производства беспилотников в Дубне.

Информации об учредителях и выручке компании в открытом доступе практически нет. Последние данные по выручке опубликованы по итогам 2020 г.: выручка 2 млрд руб. при чистом убытке 3,6 млрд руб., следует из базу «Контур.фокус». Информация об учредителях компании скрыта.

«Кронштадт групп» изначально была частью группы компаний «Транзас», занимающейся производством высокотехнологичесных решений для морской отрасли. В 2015 г. АФК «Система» приобрела «Кронштадт групп» за 4,8 млрд руб.

После этого группа сконцентрировалась на разработке программного и аппаратного обеспечения для беспилотной отрасли.

В июле 2021 г. Tadviser писал, что АФК «Система» больше не является держателем контрольного пакета акций «Кронштадт» без подробностей относительно новых владельцев.

Кристина Холупова

