Российские компании стали в два раза чаще искать специалистов по ИИ

В 2025 г. спрос на ИИ-специалистов в России вырос в два раза. И это только первая, не системная стадия внедрения ИИ в российских компаниях. Уже в 2026 г. работодатели будут ожидать от занимающихся внедрением сотрудников не только ИТ-знаний, но и отраслевой экспертизы.



ИИ-специалисты пользуются спросом

Количество вакансий с упоминанием навыков ИИ в целом по России в 2025 г. выросло на 90%, пишут «Ведомости», ссылаясь на аналитиков «Авито Работы».

Другие сервисы поиска работы приводят схожие данные. На Superjob вакансий, предполагающих наличие опыта работы с ИИ или навыков машинного обучения, за год стало больше в 1,9 раза. Представители hh.ru, пришли к выводу, что российские компании стали искать сотрудников, функционал которых связан с нейросетями, в два раза чаще по сравнению с 2024 г.

Среднее зарплатное предложение для таких специалистов, по данным «Авито Работа», составило примерно 67,5 тыс. руб. в месяц.

Самые популярные вакансии

Самыми востребованными ИИ-профессиями за последние три года представители «Авито Работы» назвали ИИ-тренеров (специалист по обучению нейросетей) и ИИ-редакторы (создают и вычитывают тексты, готовят корректные примеры для датасетов, используемых в обучение ИИ-модели).

freepik/dcstudio На специалистов в области ИИ растет спрос, так как компании активно внедряют эту технологию

По данным hh.ru, в 2025 г. больше всего выросло количество вакансий для ML-инженеров (разрабатывают алгоритмы для машинного обучения) — со 135 годом ранее до 396, для ИИ-инженеров (обрабатывают естественный язык и создают ИИ-систем) — со 164 до 290, для промпт-инженеров (формулирует текстовые запросы для ИИ) — со 129 до 277, для нейрокреаторов (ИИ-художников, ИИ-иллюстраторов, ИИ-дизайнеров) — с 205 до 310.

Самые высокие зарплаты предлагают ML-инженерам (диапазон медианной зарплаты в вакансиях варьируется от 184 до 345 тыс. руб.) и ИИ-инженерам (медианная зарплата в вакансиях составляет 220 тыс. руб.). ИИ-тренерам, архитекторам ИИ-решений и ИИ-фасилитаторам предлагают минимум 100 тыс. руб. Предлагаемые промпт-инженерам, нейрокреаторам зарплаты на hh.ru не превышают 100 тыс. руб.

Прогнозы на будущее

Рост спроса связан с тем, что компании внедряют ИИ. При этом внедрение ИИ пока в основном идет достаточно поверхностно, считает директор по ИИ корпорации «Синергия» и эксперт «Альянса в сфере ИИ» Андрей Комиссаров.

«Текущие вакансии — это начальная стадия внедрения ИИ», сказал он, хотя многие крупные российские компании уже на втором этапе. Третий этап — это системное внедрение, когда процессы целиком переводятся на дата-центричные рельсы, собираются данные и внедряется ИИ, добавил эксперт.

По мнению Комиссарова, показателем зрелости внедрения ИИ на системной стадии будут наличие дата-инженеров (собирают, систематизируют, анализируют, очищают огромные массивы данных), ИИ-архитекторов (настраивают системное видение внедрения ИИ в компании) и DevOps- или MLOps-специалистов (обслуживают серверы, на которых работают большие языковые модели).

Заместитель генерального директора по науке АО «Сисофт девелопмент» (входит в ГК «Сисофт») Михаил Бочаров полагает, что в 2026 г. рынок чаще будет выбирать не «универсального разработчика», а ИT-специалиста с отраслевой экспертизой.

Руководитель направления по внедрению ИИ в BPMSoft Андрей Зыкин уверен, что в 2026 г. ключевым навыком станет критическое мышление при работе с ИИ — умение четко формулировать задачу, оценивать корректность, безопасность и применимость генерируемых ИИ решений, а также понимать их ограничения.