Главная микроэлектронная компания мира увольняет рекордное число сотрудников несмотря на колоссальный объем заказов

Рост портфеля заказов и рекордные сокращения в ASML

Нидерландская ASML, производитель передового литографического оборудования, планирует уволить 1,7 тыс. сотрудников – около 3,8% текущего штата компании.

Согласно сообщению Reuters, сокращения затронут преимущественно руководящие позиции из числа работников, трудящихся на территории Нидерландов и США.

По словам финансового директора ASML Роджера Дассена (Roger Dassen), в ходе нынешнего раунда будет уволено рекордное, если рассматривать показатели в абсолютных цифрах, количество людей за всю историю компании, которая в период в 2010-е и 2020-е гг. исключительно расширяла штат сотрудников.

Рост портфеля заказов не помешал ASML объявить о рекордном сокращении штата

Кроме того, крупнейшая европейская компания по величине рыночной капитализации, отчиталась об увеличении количества заказов на поставку литографических машин по итогам IV квартала 2025 г. – более значительного, чем того ожидал рынок. Это объясняется ростом инвестиций со стороны компаний – производителей электроники в расширение мощностей, позволяющих выпускать передовые ИИ-чипы.

Аналитики посрамлены

Нидерландская компания ASML – крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников. Компания специализируется на DUV- и EUV-системах высокого разрешения. Системы фотолитографии в глубоком (DUV; источник излучения – KrF- и ArF-лазеры) и экстремальном ультрафиолете (EUV; источник излучения – лазерная плазма) проецируют рисунок схемы на полупроводниковую пластину, предварительно обработанную фоторезистом (светочувствительный материал) через особую фотомаску.

EUV-оборудование считается более высокотехнологичным и позволяет выпускать интегральные микросхемы по самым передовым технологическим процессам.

Совокупная стоимость заказов, оформленных в заключительном квартале клиентами ASML, – метрика, за которой, как отмечает Reuters, в полупроводниковой отрасли следят наиболее пристально, составила 13,2 млрд евро (более 1,2 трлн руб. по курсу ЦБ на 28 января 2026 г.). Аналитики же прогнозировали этот показатель на уровне лишь 6,32 млрд евро, то есть в итоге ошиблись в своем предсказании более чем в два раза.

«В последние месяцы многие наши клиенты стали давать гораздо более позитивную оценку рыночной ситуации в среднесрочной перспективе, в первую очередь, на основании более оптимистичных ожиданий относительно устойчивости спроса, связанного с искусственным интеллектом», – заявил генеральный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet).

Высокий спрос на ИИ-чипы гарантирует ASML мощный поток заказов

За существенное увеличения портфеля заказов выше рыночных ожиданий AMSL следует благодарить облачных провайдеров – гиперскейлеров вроде Microsoft (Azure), Amazon (AWS) и Google (Cloud), а также их поставщиков в лице, например, тайваньской TSMC или южнокорейской Samsung Foundry.

«В целом прогнозы на IV квартал и весь 2026 г. благоприятные, чему способствует спрос на EUV-литографию как для микросхем системной логики, так и памяти DRAM, обусловленный развитием искусственного интеллекта», – сообщил Reuters аналитик Mizuho Кевин Ван (Kevin Wang) по электронной почте.

ASML также скорректировала свои планы по объему заказов за весь 2026 г. в сторону его увеличения. Продажи по итогам годам ожидаются на уровне 34-39 млрд евро, тогда как, согласно усредненным данным по версии LSEG, этот показатель должен составить 35 млрд евро.

Долгосрочный прогноз, охватывающий временной промежуток до 2030 г. ASML пока оставила без изменений. Из слов Фуке, опубликованных на официальном сайте нидерландской компании, следует, что ожидаемая годовая выручка компании к этой дате достигнет 44-60 млрд евро при валовой марже на уровне 56-60%.

ASML снижает зависимость от Китая?

В марте 2025 г. CNews писал о стремлении ASML по итогам 2025 г. сократить долю китайских клиентов в общемировой почти вдвое – до 20%.

В недалеком прошлом власти США посредством нидерландских чиновников пытались оказывать давление на ASML, чтобы та не продавала SMIC современное оборудование, урезала поставки морально устаревшего и не ремонтировала ранее отгруженное «железо».

В ноябре 2025 г. издание NL Times сообщило, что ASML якобы предлагала властям США передавать ценную информацию о своих клиентах из Китая. Пойти на это, по информации источника, ее вынудила необходимость сгладить конфликт, возникший в результате того, как компанию поймали на нарушении соглашения об ограничении поставок в КНР.