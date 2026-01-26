ИТ-шники научились не работать, но получать деньги и быть на хорошем счету. Познать это умение дано не всем

Каждый десятый ИТ-специалист в любой крупной ИТ-компании не делает ничего, но при этом получает зарплату и даже рапортует об успехах и достижениях, чем улучшает отношение к себе своего руководства. Никакой пользы компании они не приносят. Эта схема настолько удобна, что пример с таких ИТ-шников, вероятно, начали брать работники других сфер.

Зачем работать, если можно не работать

В каждой крупной ИТ-компании есть ИТ-специалисты, которые не делают ровным счетом ничего, но при этом держатся в штате, получают зарплату и даже находятся на хорошем счету у руководства. Это следует из исследования ученых Стэнфордского университета.

Авторы исследования проанализировали данные о профессиональной деятельности более 50 тыс. сотрудников нескольких ИТ-компаний, в том числе Amazon, Google IBM, Microsoft и пр. Они изучали их профили в заблокированной в России соцсети LinkenIn (принадлежит бежавшей из России корпорации Microsoft) и пришли к выводу, что бездельничают на работе примерно 9,5% ИТ-специалистов.

Иными словами, полезную работу не выполняет каждый десятый сотрудник, но при этом он умело скрывает это. В качестве примера исследователи привели программистов, которые вносят всего лишь несколько новых строк кода в месяц, почти не общаются с коллегами и в целом работают лишь около пяти часов в неделю. Это примерно по одному часу в день.

В то же время такой график, о котором мечтает каждый работающий человек на планете, совершенно не мешает им зарабатывать хорошие деньги. Такие сотрудники запросто могут получать по $200-300 тыс. в год.

pvproductions / FreePik Программист спит, зарплата идет

Наличие таких кадров в штате сильно бьет по финансам компании. По подсчетам ученых, их увольнение сэкономило бы фирмам в сумме $11,6 млрд, но они не уточняют, за какой период. Капитализация этих фирм выросла бы на $465 млрд.

Переиграть и уничтожить

В исследовании приведен пример одного из работников Amazon, занимающего должность старшего менеджера проектов. По его собственному признанию, он работал не более восьми часов в неделю, но даже это время он тратил на созвоны и встречи. За полтора года он не выполнил ни одной задачи, но при этом заработал $500 тыс.

Чтобы не навлечь на себя подозрение, этот специалист быстро решил поставленную перед ним задачу при помощи ChatGPT – всего за пару дней, однако руководству он заявил, что на ее выполнение потребовалось около трех месяцев.

Согласно отчету об исследовании, активнее всего такими схемами пользуются специалисты, работающие удаленно. Среди них таковых набралось около 14%. Вероятно, это связано с тем, что нахождение в офисе, в непосредственной близости от руководства, да еще и под камерами, заметно усложняет процесс уклонения от рабочих обязанностей. Среди «офисников» подобных сотрудников лишь около 6%, а среди тех, кто выбрал гибридную форму занятости – 9%.

А как у других

По мнению авторов исследования, отлынивающие от работы ИТ-специалисты есть вовсе не только в ИТ-корпорациях. Они полагают, что к 2026 г. они появились если не во всех, то в большинстве сфер деятельности.

Избегать обнаружения таким работникам помогает тот факт, что в коллективах не всегда удается оценить реальный вклад конкретного работника по общему объему проделанной работы, говорится в исследовании. Например, самый опытный разработчик может внести лишь пару изменений в проект и тем самым заметно улучшить его, тогда как другим менее продвинутым программистам для достижения хоть немного значимых результатов могут потребоваться сотни строк кода.

Тем временем в России

Как пишет РБК, практика уклонения от работы с сохранением должности и заработной платы добралась и до России. Издание упоминает комментарии пользователя «Хабра» под псевдонимом Avikont, который уверен в присутствии на территории России специалистов, освоивших это умение в полной мере.

Такие работники ничего не делают в плане выполнения рабочих задач, но зато активнее других выступают на совещаниях и готовят отчеты, к которым не придраться. Задачи вместо них закрывают менее заметные сотрудники, которых в итоге потом и увольняют, поскольку те «не вписываются» в придуманные кризис-менеджерами метрики, пишет РБК.

Пример подобного привел другой пользователь «Хабра» под ником Eximus27. Он рассказал о неназванной «крупной питерской фирме» с очень жесткими KPI (метрика оценки работы сотрудника), которые раздражали работников. Те, кто действительно выполнял поставленные перед ним задачи, начали уходить в другие фирмы.

Результат – поддержка проектов рухнула. «Зато у оставшихся был очень высокий KPI», отметил Eximus27.

Удаленка не виновата

Как сообщила изданию основательница HR-консалтинговой компании Empower Ольга Саутолл, в крупных российских «забюрократизированных» компаниях сотрудников, получающих зарплату за безделье, может быть от 5% до 10%. По ее мнению, чаще всего это « программисты, специалисты бэк-офиса, средний менеджмент»

Директор по продажам и развитию ключевых клиентов ANCOR Recruitment Наталья Лазутина уверена, что гибридная или удаленная работа – это не корень проблемы, а лишь инструмент, который позволяет выявить ее. «Если организация не имела четкой системы контроля даже в офисе, то переход на удаленку и гибридный формат обострил эту проблему. Многие компании не успели быстро перестроиться, что дало персоналу больше возможностей для «исчезновения». Особенно это касается сфер с гибким рабочим днем, например консалтинг или продажи. Некоторые члены команды не смогли самостоятельно организовать свое время и ответственно подойти к работе в новых условиях», – сказала она РБК.

Ситуации бывают разные

Превратиться в работника, решившего ничего не делать, но при этом получать зарплату, может каждый. Ольга Саутолл привела в пример специалиста, который понял, что как бы сильно он ни старался, как бы качественно ни выполнял свою работу, это совершенно никак не продвинет его по карьерной лестнице и даже не даст прибавку к зарплате.

«У меня был случай, когда опытный сейлз-менеджер выполнял квартальный план продаж в первый месяц. А дальше занимался исключительно операционной административной работой. У него был потолок по доходу и не было мотивации дальше продавать», – сказала РБК Ольга Саутолл.

Также к платному ничегонеделанию могут прийти выгоревшие сотрудники, которые потеряли интерес к эффективной работе и к работе в целом, полагает управляющий директор инвест-компании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. «Заканчивается все, как правило, хоть и запоздалым, но увольнением, при этом компания недополучает прибыль и отчасти страдает ее репутация», – заявил он изданию.