Два ключевых продукта «Базиса» сертифицировали по требованиям ФСТЭК

Компания «Базис», российский разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, получила сертификаты ФСТЭК России для двух ключевых продуктов: платформы управления контейнерами Basis Digital Energy и решения для защиты информации в средах виртуализации и контейнеризации Basis Virtual Security. Записи о сертификации уже внесены в Государственный реестр сертифицированных средств защиты.



Плановая и первичная сертификация

Для Basis Virtual Security это плановая пересертификация: продукт успешно проходит инспекционный контроль ФСТЭК на протяжении пяти лет. Если предыдущий сертификат подтверждал соответствие только по требованиям к средствам виртуализации, то новый — дополнительно обеспечивает соответствие требованиям приказа №118, который распространяется на средства контейнеризации.

Basis Digital Energy получил сертификат впервые. Этому способствовали обновления, которые усилили как функциональность, так и защищённость платформы управления контейнерами.

Соответствие столь высоким требованиям обеспечено встроенными механизмами безопасности:





Basis Virtual Security предоставляет управление доступом, технологии единого входа (SSO), многофакторную аутентификацию, контроль целостности, различные механизмы изоляции контейнеров, выявление уязвимостей и детальную регистрацию событий;

Для обеспечения безопасности платформа Basis Digital Energy оснащена механизмами ролевого управления доступом (RBAC), единым входом (SSO), инструментами валидации политик в кластере, централизованным управлением сертификатами и контролем конфигураций.





По итогам проверки оба решения соответствуют:





4-му уровню доверия — по общим требованиям к средствам технической защиты информации.

4-му классу защиты — по требованиям к средствам контейнеризации, а для Basis Virtual Security — еще и к средствам виртуализации.





Новые сертификаты значительно расширяют сферы применения продуктов «Базиса» — теперь их можно использовать не только для построения защищённых виртуализированных сред, но и для создания систем на основе безопасных контейнерных технологий.

© nmedia / Фотобанк Фотодженика Новые сертификаты значительно расширяют сферы применения продуктов «Базиса»

Программное обеспечение можно внедрять в наиболее защищённые сегменты ИТ-инфраструктуры, в том числе:









«Современные приказы ФСТЭК России предъявляют серьёзные требования ко всем аспектам виртуализации и контейнеризации. Соответствовать им непросто, но нам это удалось благодаря процессам безопасной разработки, выстроенным при поддержке ИСП РАН. Это потребовало значительных ресурсов, но результат подтверждает зрелость наших продуктов. Заказчик может быть уверен, что наши решения создают функциональную и безопасную основу для динамичной инфраструктуры», — прокомментировал Дмитрий Сорокин, технический директор компании «Базис».