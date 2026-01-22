Власти поручили разработать стратегию массового недорогого выпуска чипов

Правительство поручило Минпромторгу совместно с отраслью разработать план по унификации российской микроэлектроники, а также по достижению цен на нашу продукцию, сопоставимую с иностранными аналогами. Эксперты считают, что это давно назревшая и важная мера, но может не сработать из-за бюрократии.

Обеспечение отрасли

Как стало известно CNews, Правительство поручило Минпромторгу разработать план по унификации российской электронной компонентной базы (ЭКБ). Речь идет о той продукции, которая поставляется по госзаказу или производится при помощи господдержки. Помимо этого, Правительство также поручило разработать план и обеспечить сопоставимую цену отечественной ЭКБ с зарубежными аналогами.

Это следует из поручения Правительства, которым было принято решение создать «Объединенную микроэлектронную компанию» («ОМК»). Об этом CNews рассказал собеседник, знакомый с содержанием поручения, и подтвердил осведомленный сотрудник Минпромторга.



Также для повышения загруженности заводов и спроса на российскую ЭКБ Правительство поручило разработать предложения по внедрению радиочастотных меток в акцизные марки на алкогольную продукцию, а также российских электронных меток в бланки документов, выдаваемых государственными органами (паспорт гражданина России, свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, полис и т.д.).

Что это будет

«Когда в отраслевом контексте говорят о необходимости унификации электронной компонентной базы, речь идет не о том, что компонентов «слишком много» как таковых, а о том, что текущая структура номенклатуры сформировалась фрагментарно и не оптимизирована под серийное производство и долгий жизненный цикл изделий», — объясняет Ольга Квашенкина гендиректор холдинга SNDGLOBAL.

FreePik Правительство поручило разработать стратегию массового недорогого выпуска чипов

По ее словам, исторически российская ЭКБ развивалась в логике проектно-ориентированного спроса: под конкретные госпроекты формировались требования, и производители под них адаптировали или разрабатывали компоненты. «Это позволило закрывать прикладные задачи, но привело к тому, что в одних и тех же функциональных классах (например, микроконтроллеры для промышленной автоматики, интерфейсные ИС) на рынке одновременно присутствует большое количество близких по параметрам решений, отличающихся частотой, корпусом, температурным диапазоном или набором периферии», — продолжает Квашенкина.

«Речь не идет о «сокращении ассортимента» или отказе от разработанных решений, а о выделении базовых платформ и типовых конфигураций, которые становятся стандартом для государственных и поддерживаемых проектов, — продолжает она. — Такие шаги позволяет увеличить серии в несколько раз и снизить себестоимость на десятки процентов без потери функциональности».

Новые поручения Правительства по унификации — стратегически верный и необходимый шаг для преодоления ключевых проблем отечественной электроники: фрагментации производства и неконкурентоспособной стоимости, пояснил CNews глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. По его мнению, реализация такого проекта потребует жесткой стандартизации через создание обязательного госреестра компонентов и масштабирования производства для снижения цены за счет гарантированного госзаказа.

С ним согласен и независимый эксперт, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. Помимо, каталогов и ГОСТов, а также госзаказа власти могут поддерживать модульный подход в проектировании и внедрить САПР, ориентированные на использование российских компонентов.

Из рисков такого проекта Тимошенко выделил сопротивление отраслевого лобби и бюрократизацию процесса, которые могут свести эффективность мер на нет без постоянного мониторинга и контроля со стороны госорганов. Насчет бюрократизации крупных корпораций согласен и Бойко. «С этой проблемой сталкивались в Intel до прихода его нынешнего руководителя, — говорит он. — И с чем сталкиваются некоторые другие крупные российские госпроекты типа ОАК, ОСК, Роскосмоса».

План большой компании

Перечисленные поручения по унификации ЭКБ были даны Правительством в рамках создания «Объединенной микроэлектронной компании», о чем CNews писал накануне. В ее развитие до 2030 г. вложат 1 трлн руб., из которых 250 млрд руб. придется на инвестиции Сбербанка. Компанию возглавит известный в ИТ-отрасли бизнесмен Денис Фролов (владеет «Байкал Электроникс» и «Астрой», создателем Astra Linux).

За счет «ОМК» Правительство надеется консолидировать усилия отрасли по разработке и производству российской ЭКБ.