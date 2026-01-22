Бизнес просит власти узаконить оборот баз данных, нужных для развития ИИ

Ассоциация больших данных выступила с предложением по регулированию ИИ, которые узаконят оборот необходимых для обучения ИИ-моделей данных и упростят компаниям доступ к ним.



Оборот датасетов

Ассоциация больших данных (АБД, включает крупные технологические компании, такие как «Яндекс», VK, Сбербанк, «Мегафон», «Ростелеком», МТС и др) предложила узаконить оборот наборов данных, используемых для развития ИИ. АБД направила главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с инициативами по совершенствованию регулирования в сфере ИИ-технологий, выяснил Forbes.

«До сих пор не существует правового режима для датасетов, нет ни их рыночного оборота, ни подходов к определению их стоимости как объекта имущественных прав, не реализован их потенциал в качестве ценного актива», — отметили представители ассоциации.

Направить в Минцифры предложения по регулированию ИИ до 20 января 2026 г. поручил в декабре 2025 г. вице-премьер Дмитрий Григоренко по итогам совещания с представители государства, бизнеса и отраслевых ассоциаций. Министерство должно проанализировать все наработки и представить в Правительство предложения по регулированию технологии до 13 марта 2026 г.

Предлагаемые изменения

АБД предлагает сформировать безопасную, открытую и конкурентную систему обмена данными, говорится в письме. Это потребует внесения поправок к законам «О связи», «Об информации», «О банках и банковской деятельности», «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», Гражданскому кодексу и др.

kjpargeter на Freepik Ассоциация больших данных предлагает для развития ИИ упростить бизнесу доступ к базам данных

В Гражданском кодексе и стандартах бухучета, например, должны появиться нормы о включении датасетов в состав охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, правовой режим их гражданского оборота и защиты прав их обладателей.

Модель взимания платы за доступ к государственным данным должна предусмотреть бесплатный доступ либо возмещение предельных затрат по обеспечению доступа к данным «для снижения издержек доступа к информации, содействия инновациям и максимизации общественного благосостояния», считают в АБД.

Предлагается также создать правовые условия для свободного перетока данных между различными отраслями и секторами экономики: «Нефинансовые компании исключены из информационного обмена, что значительно снижает положительный потенциал от внедрения открытых API в масштабах всей экономики, порождает регуляторный арбитраж и асимметрию информации”.

Ожидаемый эффект

В ассоциации рассчитывают на следующий эффект от принятия инициатив: повышение доступности данных для обучения ИИ при соблюдении прав граждан на неприкосновенность частной жизни; ускорение внедрения технологий повышения конфиденциальности для обработки чувствительных данных; безопасное распределение данных между более широким кругом экономических агентов; увеличение объемов и разнообразия данных, доступных для обучения моделей ИИ; появление новых видов инновационных продуктов, услуг и сервисов на основе данных.

Предложения АБД касаются не столько регулирования технологий ИИ как такового, сколько получения доступа к данным (в том числе данным с ограниченным доступом) как основы для создания таких технологий, отметила директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович.

«Для развития и обучения ИИ нужно все больше и больше данных, логично, что бизнес хочет получить понятный и предсказуемый механизм получения этих данных без рисков для ИИ-продуктов, которые они разрабатывают», — прокомментировал советник практики защиты данных Denuo Илья Булгаков.

Подход к регулированию ИИ

В России разработан пока только проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта до 2030 г. Подход к регулированию отрасли документ определяет как гибридный. Это значит, что большинство нормативных правовых актов носит стимулирующий характер, но есть точечные ограничения и механизмы саморегулирования.

Европейские законодатели, первыми в мире создавшие комплексный свод правил, регулирующих ИИ, откладывают его введение на фоне растущего противодействия со стороны бизнеса, считающего регулирование слишком строгим.

Комплексный закон об ИИ уже принят и начал действовать в Южной Корее, как писал CNews в декабре 2025 г.