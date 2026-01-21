Минцифры ожидает коммерческий запуск 5G в России в 2026 году

Минцифры хочет расширить частотный диапазон, предлагаемый операторам связи для развития 5G, до 4400–4990 МГц. Министерство рассчитывает, что благодаря этому в 2026 г. в стране начнется коммерческий запуск сетей связи пятого поколения. Операторы сомневаются.



Планы Минцифры

Минцифры рассматривает возможность расширения основного частотного диапазона для развития 5G до 4400–4990 МГц,, пишут «Ведомости», ссылаясь на представителя министерства. Ведомство рассчитывает на коммерческий запуск сетей связи 5G в 2026 г.

Решения о том, на каких условиях и когда пройдут аукционы по распределению расширенного диапазона частот пока нет.

Ранее основным для запуска современного стандарта связи был утвержден диапазон 4800–4990 МГц. В октябре 2025 г. CNews писал об отмене аукционов на продажу частот в этом диапазоне. Сотовым операторам участие в нем оказалось неинтересным.

Скепсис операторов связи

Министр цифрового развития Максут Шадаев прогнозировал отсутствие у операторов, которые хотят работать в другом диапазоне — 3400–3800 Ггц, Тем не менее, Шадаев считал необходимым провести аукцион, чтобы зафиксировать отсутствие интереса.

pixabay.com Оптимальным для развития сетей 5G является диапазон 3400–3800 МГц

Основным во всем мире является диапазон 3400–3800 МГц, низкие (менее 1000 МГц) или высокие (более 6000 МГц) следует рассматривать как вспомогательные — для решения отдельных задач, сказал изданию представитель «Ростелекома».

Российские мобильные операторы среди основных недостатков выделяемого им диапазона называли проблемы с абонентским оборудованием с поддержкой 5G в данном диапазоне и малую дальность действия базовых станций (БС).

То, что доступно операторам сейчас, не самый эффективный диапазон, он требует большей плотности размещения БС, соответственно, на нем строить сети дороже, пояснил генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Независимый аналитик Алексей Бойко назвал расширение существующей полосы попыткой подсластить пилюлю.

К тому же запуск сетей 5G возможен только при наличии отечественного оборудования, добавил Анкилов. При запусках 5G в 2026 г. речь, скорее всего, идет об импортном оборудовании, производство отечественного для полномасштабных коммерческих сетей так быстро не запустить, отметил он.

Проблема 5G в России

Во всем мире сотовые сети 5G начали массово строиться в 2019 г. Российские операторы тоже начали готовиться к переходу на 5G много лет назад, однако этот процесс до сих пор не завершен.

Например, CNews писал, что в начале марта 2021 г. МТС запустил первую в России сеть 5G, к которой могли подключиться обычные пользователи. Эта сеть функционировала лишь в нескольких районах Москвы, а подключиться к ней имели возможность лишь абоненты, отобранные самим оператором по целому ряду параметров. Сеть работала на частотах 4400-5000 ГГц вместо «золотого» диапазона 3400-38000 ГГц.

Основная проблема заключается в том, что частоты «золотого диапазона» в России заняты силовиками. Позиция силовых ведомства, которую они занимают с конца 2017 г., состоит в недопустимости использования данного диапазона для гражданских целей. Эта позиция была отражена в подготовленном в 2023 г. Минцифры финальном варианте Стратегии развития телекоммуникационной отрасли до 2035 г.

Популярный диапазон используется сетями спутниковой связи, в том числе и в интересах Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО).