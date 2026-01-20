Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

Российский рынок СХД пополнился брендом Nimbus с линейками «Гром» и «Молния»

На российском рынке корпоративных систем хранения данных (СХД) представлен новый российский бренд — Nimbus. Компания выводит на рынок две линейки собственной разработки и производства: «Гром» и «Молния». Продукция уже включена в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (Минпромторг), что подтверждает её российское происхождение и соответствие государственным стандартам. Заявлено, что СХД Nimbus созданы с учетом требований рынка и позиционируются как достойная замена ушедшим зарубежным решениям с лучшим соотношением цены и качества в своем сегменте.

Полный цикл производства в России

Nimbus позиционирует себя как российского разработчика и производителя, осуществляющего полный контроль над всей цепочкой создания продукта: разработка программного и аппаратного обеспечения, производство и выходной контроль СХД/Продукции и т.д. Такой подход, по заявлениям компании, гарантирует не только надежность, но и технологическую независимость, позволяя гибко адаптировать решения под специфические задачи отечественных заказчиков. При этом бренд сохраняет партнерские отношения как с международными, так и с локальными вендорами, интегрируя проверенные компоненты, такие как процессоры Intel Xeon.

nimbus700.png
Компания выводит на рынок две линейки собственной разработки и производства

«Молния»: All-NVMe решение для самых требовательных задач

Флагманская линейка «Молния» представляет собой СХД премиум-класса, ориентированную на сценарии, где критически важны минимальные задержки и высокая производительность. Это All-NVMe решение в компактном 2U-корпусе, построенное на принципах end-to-end NVMe, заявляет о поддержке более 2 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Система предназначена для телекоммуникаций, финансового сектора, высоконагруженных СУБД и высокопроизводительных вычислений (HPC). Ключевыми особенностями заявлены отказоустойчивость на всех уровнях благодаря архитектуре Active/Active, двойному резервному питанию, защищенному кэшу до 2 ТБ и расширенным функциям защиты данных (снапшоты, клонирование, репликация). Поддерживаются протоколы FC, iSCSI, NVMe-oF, NFS и CIFS.

«Гром»: гибридная и масштабируемая платформа для бизнеса

Модель «Гром» позиционируется как универсальное гибридное решение для среднего и крупного бизнеса, сочетающее накопители SAS4 (HDD/SSD) и высокоскоростные NVMe-диски для кэширования. Система предлагает гибкость и масштабируемость: базовая конфигурация включает 20 слотов для накопителей большой емкости и 4 слота NVMe, с возможностью расширения за счет дополнительных модулей по интерфейсу SAS4. «Гром» также построен на отказоустойчивой архитектуре Active/Active с зеркалируемым кэшем и поддерживает функции компрессии и дедупликации для оптимизации используемой емкости. Решение подходит для построения систем виртуальзации, работы с большими данными, а также для использования в качестве основного или резервного хранилища в ЦОД.

Широкий спектр применения и конкурентные преимущества

В компании подчеркивают, что Nimbus выстраивает развитие линеек «Гром» и «Молния» опираясь на реальные запросы заказчиков. Компания анализирует обратную связь и пожелания, на их основе дорабатывает функциональность и адаптирует решения под практические сценарии внедрения. При этом Nimbus сохраняет курс на современные технологии, чтобы предлагать конкурентные СХД с понятной эксплуатацией, предсказуемой масштабируемостью и оптимальным соотношением цены и возможностей. Также в компании заявляют, что системы помогают заказчикам эффективно управлять растущими объемами данных, обеспечивать их безопасность и соответствие регуляторным требованиям. Итоговый тезис бренда заключается в том, что переход может дать предприятиям конкурентное преимущество за счет повышения производительности, энергоэффективности и общей надежности ИТ-инфраструктуры.

Рекламаerid:2W5zFFy761WРекламодатель: ООО «Технолид»ИНН/ОГРН: 9731129341 / 1247700085819Сайт: https://www.nimbus.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Открыта регистрация на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Прощай, Китай. Его «железо» изгоняют из критической инфраструктуры Европы по примеру США

Самым быстрорастущим сегментом российского облачного рынка стал PaaS

На закупку российских GPU-серверов на процессорах Intel направили сотни миллионов из бюджета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще