Российский рынок СХД пополнился брендом Nimbus с линейками «Гром» и «Молния»

На российском рынке корпоративных систем хранения данных (СХД) представлен новый российский бренд — Nimbus. Компания выводит на рынок две линейки собственной разработки и производства: «Гром» и «Молния». Продукция уже включена в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ (Минпромторг), что подтверждает её российское происхождение и соответствие государственным стандартам. Заявлено, что СХД Nimbus созданы с учетом требований рынка и позиционируются как достойная замена ушедшим зарубежным решениям с лучшим соотношением цены и качества в своем сегменте.



Полный цикл производства в России

Nimbus позиционирует себя как российского разработчика и производителя, осуществляющего полный контроль над всей цепочкой создания продукта: разработка программного и аппаратного обеспечения, производство и выходной контроль СХД/Продукции и т.д. Такой подход, по заявлениям компании, гарантирует не только надежность, но и технологическую независимость, позволяя гибко адаптировать решения под специфические задачи отечественных заказчиков. При этом бренд сохраняет партнерские отношения как с международными, так и с локальными вендорами, интегрируя проверенные компоненты, такие как процессоры Intel Xeon.

Компания выводит на рынок две линейки собственной разработки и производства

«Молния»: All-NVMe решение для самых требовательных задач

Флагманская линейка «Молния» представляет собой СХД премиум-класса, ориентированную на сценарии, где критически важны минимальные задержки и высокая производительность. Это All-NVMe решение в компактном 2U-корпусе, построенное на принципах end-to-end NVMe, заявляет о поддержке более 2 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS). Система предназначена для телекоммуникаций, финансового сектора, высоконагруженных СУБД и высокопроизводительных вычислений (HPC). Ключевыми особенностями заявлены отказоустойчивость на всех уровнях благодаря архитектуре Active/Active, двойному резервному питанию, защищенному кэшу до 2 ТБ и расширенным функциям защиты данных (снапшоты, клонирование, репликация). Поддерживаются протоколы FC, iSCSI, NVMe-oF, NFS и CIFS.

«Гром»: гибридная и масштабируемая платформа для бизнеса

Модель «Гром» позиционируется как универсальное гибридное решение для среднего и крупного бизнеса, сочетающее накопители SAS4 (HDD/SSD) и высокоскоростные NVMe-диски для кэширования. Система предлагает гибкость и масштабируемость: базовая конфигурация включает 20 слотов для накопителей большой емкости и 4 слота NVMe, с возможностью расширения за счет дополнительных модулей по интерфейсу SAS4. «Гром» также построен на отказоустойчивой архитектуре Active/Active с зеркалируемым кэшем и поддерживает функции компрессии и дедупликации для оптимизации используемой емкости. Решение подходит для построения систем виртуальзации, работы с большими данными, а также для использования в качестве основного или резервного хранилища в ЦОД.

Широкий спектр применения и конкурентные преимущества

В компании подчеркивают, что Nimbus выстраивает развитие линеек «Гром» и «Молния» опираясь на реальные запросы заказчиков. Компания анализирует обратную связь и пожелания, на их основе дорабатывает функциональность и адаптирует решения под практические сценарии внедрения. При этом Nimbus сохраняет курс на современные технологии, чтобы предлагать конкурентные СХД с понятной эксплуатацией, предсказуемой масштабируемостью и оптимальным соотношением цены и возможностей. Также в компании заявляют, что системы помогают заказчикам эффективно управлять растущими объемами данных, обеспечивать их безопасность и соответствие регуляторным требованиям. Итоговый тезис бренда заключается в том, что переход может дать предприятиям конкурентное преимущество за счет повышения производительности, энергоэффективности и общей надежности ИТ-инфраструктуры.

