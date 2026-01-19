Заработать на своих. Россияне начали массово собирать оперативную память «на коленке» из подержанных чипов и продавать ее в рознице

В России пользователи начали самостоятельно собирать и продавать модули оперативной памяти, используя бывшие в употреблении компоненты. Это очередное следствие дефицита фирменных планок памяти и их многократным удорожанием за последние месяцы. Основной риск купить «память Франкенштейна» сейчас ложится на бизнес-сектор, но есть опасность их появления и в официальной рознице.

Русская смекалка обернулась против своих

В России стала массовой практика самостоятельной сборки планок оперативной памяти из подержанных компонентов. Умельцы ищут дефицитные нынче чипы памяти повсюду – по информации «Известий», в ход идут даже вышедшие из строя видеокарты. Также для этого используются сломанные ноутбуки – из одних просто вынимаются планки SODIMM с целью последующего выпаивания чипов DRAM, из других эти чипы извлекаются прямо с системной платы.

Остальные компоненты, в том числе сама планка DIMM с посадочными местами под микросхемы памяти, находятся в свободной продаже и стоят сравнительно недорого. CNews писал также, что их крупное производство налажено в России.

Как итог, изготовленная кустарно планка памяти, собранная из подержанных компонентов, может стоить в пять раз дешевле заводской с таким же объемом, подсчитали источники издания. Но, по их мнению, далеко не факт, что такая оперативная память будет работать стабильно и корректно.

Фото: компания SK Hynix Отличить самодельную планку памяти от заводской смогут не все

Отметим, что все это происходит на фоне всемирного и очень стремительного роста цен на оперативную память. Из-за нейросетей в розничном сегменте возник ее крупномасштабный дефицит, а ее производители не спешат бороться с ним и предпочитают отгружать гигантские партии ОЗУ дата-центрам – сейчас им это намного выгоднее.

Спрос есть, есть и предложение

Впервые о том, что старые чипы памяти вполне годятся для сборки планок ОЗУ в домашних условиях, стало известно в конце декабря 2025 г. В январе 2026 г. CNews писал, что автору этой идеи удалось собрать полностью функционирующий модуль RAM. Теперь же эта практика стала массовой.

По словам собеседников издания, знакомых с продавцами и производителями электроники, это занятие может приносить доход. Один из источников «Известий» признался, что с весьма хорошей выгодой продал крупную партию подержанных микросхем памяти. Сколько именно удалось заработать на этом, он не подчеркнул, однако размер партии раскрыл – она состояла примерно из 5000 чипов.

Те, кто занимается кустарным производством планок оперативной памяти, вполне могут зарабатывать очень солидные по меркам почти всех регионов России деньги. «Собирая из них (из подержанных микросхем памяти – прим. CNews) готовые модули, а не перепродавая уже собранные изделия, покупатели могли дополнительно заработать несколько миллионов рублей», – заявил собеседник «Известий».

Есть, над чем работать

Идею собирать планки ОЗУ самостоятельно предложил блогер VIK-on, и он же через несколько недель продемонстрировал, что это не только возможно, но еще и выгодно. Однако сам процесс требует оптимизации и занимает довольно много времени, если делать все самостоятельно.

«Процесс достаточно кропотливый, особенно при использовании неновых чипов. Производство одной планки памяти вручную занимает около двух с половиной часов, и выпуск больших объемов модулей из бывших в употреблении чипов затруднен, хотя отдельные этапы можно оптимизировать», – сказал VIK-on изданию.

Российской рознице приготовиться

По мнению одного из собеседников «Известий», к середине января 2026 г. самодельные планки оперативной памяти пока не успели массово добраться до российской розницы. Это означает, что риск купить поддельную память хоть и есть, но пока невелик.

Тем не менее, распространение кустарной оперативной памяти в России началось. Собеседник издания подчеркивает, что пока это касается в большей степени корпоративного сегмента. Однако в очень скором будущем это может измениться – тревожные звоночки звучат вовсю.

Так, например, россияне стали в больших количествах скупать оборудование, позволяющее создавать модули ОЗУ в домашних условиях. В первую очередь это паяльные станции – устройства, позволяющие регулировать температуру и поток воздуха, чтобы выпаивать чипы памяти со старых плат и впаивать их в новые без повреждений. На Wildberries продажи таких станций в конце 2025 г. выросли на 48% в натуральном выражении по сравнению с январем 2025 г.

При этом россияне часто не экономят на оборудовании для пайки. Продажи таких устройств стоимостью выше 10 тыс. руб. за указанный период подскочили на 72%.

Дальше будет только хуже

Многие эксперты и аналитические компании сходятся во мнении, что кризис на рынке оперативной памяти, спровоцированный отраслью искусственного интеллекта, лишь только начинается и может растянуться на ближайшие несколько лет. Это означает, что рассчитывать на снижение цен на планки ОЗУ в обозримом будущем, вероятнее всего, не стоит.

На фоне этого кустарно произведенная память наверняка найдет своего потребителя не только среди компаний, но и среди обычных пользователей. Как сообщил «Известиям» главный редактор издания Runet Владимир Зыков, «умельцы, собирающие такие изделия, все чаще будут удовлетворять запрос части пользователей на недорогую память для ПК, и если нынешняя динамика цен сохранится, предложение будет только усиливаться».