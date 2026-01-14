Центробанк запустил онлайн-сервис для анонимных жалоб на манипулирование финансовым рынком

Центральный Банк России запустил в январе 2026 г. онлайн-сервис для сбора анонимных сообщений о случаях манипулирования финансовым рынком и неправомерного использования инсайдерской информации. Достоверность сведений можно подкрепить документами и на основании полученных данных регулятор может начать проверку или принять другие меры реагирования.

Запуск онлайн-сервиса

Центральный Банк (Центробанк) России в январе 2026 г. запустил онлайн-сервис, с помощью которого можно анонимно сообщать о случаях нарушения инсайдерской политики в компаниях и о других манипуляциях на финансовом рынке, об этом следует из пресс-релиза Центробанка. Регулятор будет изучать жалобы и в случае необходимости принимать меры.

«Там можно рассказать о совершении инсайдерами выгодных сделок на финансовом рынке в России, о разглашении инсайдерской информации, о сговоре участников торгов, что привело к волатильности на финансовом рынке», — следует из пресс-релиза Центробанк России.

К сообщениям можно прикреплять документы, подтверждающие информацию, ведь такие сведения станут поводом для Банка России изучить ситуацию и в случае необходимости принять меры ИТ-сервис уже работает на сайте Центробанка, но обратная связь и выплата вознаграждения автору не предусмотрены.

Центробанк России — мегарегулятор российского финансового рынка. Это означает, что он отвечает за надзор, регулирование и развитие всех секторов финансового рынка: банковской системы, страхового сектора, коллективных инвестиций и пенсионных накоплений, рынка ценных бумаг, микрофинансирования.

Только за первую половину 2025 г. российский Центробанк насчитал 100 с лишним административных дел и штрафов за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации, рассказывал глава департамента инфраструктуры финансового рынка Центробанка Кирилл Пронин. По его словам, поток дел за полтора года вырос более чем в два раза. В октябре 2025 г. господин Пронин сообщал, что регулятор доработал законопроект о реформе противодействия манипулированию и инсайду. Ведь перед этим документ возвращали на доработку.

Инсайдерские данные

Инсайдерская информация — это подлинные сведения, не подвергавшиеся ранее публикации и способные существенно повлиять на цену финансовых инструментов, валют или товаров. Сюда можно отнести: информацию о готовящейся смене руководства и новой стратегии, о подготовке к выпуску нового продукта и к внедрению новой технологии, об успешных переговорах о слиянии компаний или идущей скупке контрольного пакета акций; материалы финансовой отчетности, прогнозы, свидетельствующие о трудностях компании; информация о тендерном предложении (на торгах) до его раскрытия публике, список аффилированных лиц и другие данные.

В более широком смысле — любая информация, известная определенному кругу лиц, близких к ее источнику, и не доступная иным лицам. Руководство предприятия, как правило, владеет инсайдерской информацией. Другие сотрудники компании также владеют ею. Другие лица, с которыми компания может в процессе работы обмениваться соответствующими сведениями, тоже становятся инсайдерами. Такими лицами могут быть, например, адвокаты, финансовые консультанты, аудиторы, банкиры и прочие лица.

По данным Центробанка России, в 2021-2023 г. нарушители закона об инсайдерской торговле извлекли доход в размере 9,4 млн руб. и еще 1,1 млн руб. дохода получили лица, в отношении нарушений которых истек срок давности. При этом общая сумма назначенного штрафа составила лишь 1,25 млн руб.

В большинстве стран законы о ценных бумагах содержат нормы, направленные против использования инсайдерской информации в целях дестабилизации финансового рынка и получения ограниченным кругом лиц, имеющих к ней доступ, несправедливой прибыли.

Реформы по противодействию инсайдерской торговле

Вместе с тем Центробанк России работает над реформой в сфере противодействия манипулированию и инсайду на фондовом рынке. В частности, регулятор хочет ослабить порог привлечения к административной ответственности, исключив преследования при операциях объемом до 1 млн руб. Срок давности по таким делам регулятор хочет увеличить с одного года до трех лет.

Госдума рассматривает ряд законопроектов в рамках реформы по противодействию манипулированию и инсайдерской торговле на финансовом рынке. Реформа, в частности, предполагает расширение понятия манипулирование на рынке, когда нарушением могут посчитать некорректную интерпретацию показателей, искажение информации, которая была ранее официально опубликована, приведение неполного перечня фактов, одностороннее представление информации.

Экономический штраф по административным делам Центробанк предлагает увеличить в разы. Помимо прочего, планируется увеличить размеры административных штрафов за неправомерное использование инсайдерской торговли или манипулирование финансовым рынком, а также декриминализовать статьи «Манипулирование рынком» и «Неправомерное использование инсайдерской информации».

14 января 2026 г. штрафы по таким делам для граждан составляют от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — от 500 тыс. до 700 тыс. руб. Порог дохода при манипулировании финансовым рынком для привлечения к уголовной ответственности инвесторов планируется увеличить с нынешних 3,75 млн руб. до 100 млн руб.