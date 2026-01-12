Разделы

Российский рынок промышленных роботов прибавил 14% и составил почти 8 миллиардов

Объем российского рынка промышленной робототехники по итогам 2025 г. достиг 7,86 млрд руб., увеличившись на 14% год к году, следует из данных Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис. Российская промышленная робототехника входит в фазу активного роста, но ее дальнейшее развитие напрямую зависит от объемов инвестиций и устойчивости государственной поддержки. При сохранении текущих условий рынок будет расти теми же темпами и к 2030 г. достигнет 15,1 млрд руб.

Рост рынка промышленных роботов

Рынок промышленных роботов в России вырос до 7,86 млрд руб., пишет «Коммерсант». Однако для достижения национальных целей потребуются инвестиции в размере нескольких трлн руб.

По данным Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис, объем российского рынка промышленной робототехники по итогам 2025 г. достиг 7,86 млрд руб., увеличившись на 14% год к году. При сохранении текущих условий рынок будет расти теми же темпами и к 2030 г. достигнет 15,1 млрд руб.

Аналитики центра отмечают, что при оптимистичном сценарии, учитывающем активную государственную поддержку отрасли, темпы роста могут ускориться до 38% в год, а объем рынка — вырасти почти до 48 млрд руб. Однако для реализации такого сценария потребуются масштабные инвестиции: по оценкам экспертов, речь идет о вложениях на уровне триллионов рублей до конца десятилетия.

В 2025 г. плотность роботизации в России выросла на 36%, до 40 роботов на 10 тыс. работников, но даже при дальнейшем росте страна рискует не выполнить цель по вхождению в топ-25 государств по этому показателю. Эксперты Университета Иннополис подчеркивают, что без устойчивой государственной поддержки и активных инвестиций со стороны предприятий достичь заявленных ориентиров к 2030 г. будет сложно.

В 2025 г. объем российского рынка промышленных роботов прибавил 14% и составил почти восемь миллиардов рублей

Старший менеджер компании «ТеДо» Роман Руфов отметил, что для реализации планов предприятиям нужно установить до 150 тыс. новых роботов. Это потребует капиталовложений в размере нескольких триллионов рублей до конца десятилетия. Пока же на федеральный проект по развитию отрасли из бюджета до 2027 г. выделено 88,9 млрд руб.

Страны-лидеры по плотности роботизации

В Южной Корее, например, на 10 тыс. работников приходится 1012 промышленных роботов, в Китае — 470, в США — 295. Россия по этому показателю сильно отстает, у нас на 10 тыс. работников — всего 19 роботов.

России нужно хотя бы 145, а лучше — больше, считает исполнительный директор НАУРР Ольга Мудрова. Наша задача, согласно указу Президента России Владимира Путина о национальных целях развития, к 2030 г. войти в топ-25 стран по плотности промышленных роботов, напоминает госпожа Мудрова.

Сферы внедрения

В промышленных роботах нуждаются производства, где достаточно большое количество конвейерных, монотонных операций, где есть опасные условия труда. Это добывающие и перерабатывающие производства: металлургия, металлообработка, машиностроение, авиастроение, пищевая и химическая промышленность, — перечисляет Ольга Мудрова. — В 2026 г. роботам можно доверить сборку, упаковку и маркировку товаров, погрузочно-разгрузочные работы, уборку и даже обслуживание в магазинах.

Робот-инвентаризатор «Яндекса»

По словам профессора Финансового университета при Правительстве России Александра Сафонова, на автомобильных заводах, к примеру, сваркой, сборкой узлов, окраской кузовов, штамповкой, механообработкой успешно занимаются роботы, о чем писал CNews. Роботизированный комбайн трудится в разрезе или в шахте, а оператор управляет им с поверхности, добытые ископаемые вывозят беспилотные автомобили или вагонетки, добавляет эксперт.

Готовность бизнеса в России к роботизации и ИИ

В декабре 2025 г. Группа компаний (ГК) «Цифра» опросила крупные промышленные компании, чтобы оценить готовность бизнеса к роботизации и определить барьеры для ее внедрения, об этом CNews сообщили представители компании. Исследование показало, что 57% компаний готовы вкладываться в автоматизацию, если на рынке появятся универсальные роботы. Такие способны выполнять сразу несколько задач на предприятии благодаря физическому искусственному интеллекту (ИИ) — технология позволит роботам действовать автономно и самостоятельно.

Само же исследование было проведено осенью 2025 г. В опросе приняли участие 145 представителей производств из восьми отраслей — металлообработки и тяжелого машиностроения, электронной, автомобильной промышленности, машиностроения и приборостроения, химическое промышленности, авиа- и ракетостроения, добывающей промышленности и группы прочих промышленных отраслей.

Среди тех, кто уже внедряет роботов у станка, 41% выбирают российских производителей, а масштабную роботизацию сдерживает необходимость менять инфраструктуру и процессы на производстве.

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews
цифровизация

Российские компании открыты к роботизации: уже используют роботов почти четверть опрошенных (23%), планируют внедрять 40%. Среди тех, кто выделяет инвестиции на роботизацию в ближайший год, 32% планируют потратить до 50 млн руб., а 23% — более 100 млн руб. Инвестировать в оборудование от российского производителя предпочтут, главным образом, из-за стабильного сервиса и технической поддержки.

Доверять роботам больше задач компании готовы по мере развития технологий. 57% респондентов вложатся в роботов, если их внедрение будет быстрым и т.е. под ключ, а сами роботы научатся выполнять одновременно сразу несколько задач благодаря физическому ИИ. Такая технология в будущем сделает сервисных и промышленных роботов полноценными помощниками человека на производстве и ускорит автоматизацию отрасли.

Также 43% будут готовы на роботизацию, если она быстро окупится. Большинство (81%) всех опрошенных компаний оптимальным считают срок до пяти лет. Из них 37% не готовы ждать больше двух-трех лет. Помимо длительных сроков окупаемости, компании называли и другие барьеры. Респондентов останавливает необходимость менять инфраструктуру и процессы на производстве: перестраивать цеха, адаптировать их под соседство людей и роботов, переобучать персонал. Поэтому 26% опрошенных будут инвестировать в готовые решения, которые не требуют длительной подготовки, а 21% — в те, которые минимизируют простои на производстве.

Антон Денисенко

