Россиянин вручную собрал оперативную память DDR5 «за копейки», чтобы не переплачивать за магазинные. Получилось лучше, чем на заводе

Российский моддер под ником VIK-on, в конце 2025 г. сообщивший о возможности сборки модулей RAM в домашних условиях без гигантской переплаты за магазинные решения, доказал, что это правда. Ему удалось вручную собрать полноценные планки памяти DDR5, себестоимость которых оказалась намного ниже заводских. Итоговый результат превзошел все ожидания – память можно разгонять прямо в BIOS без «костылей».

Сказано – сделано

Россиянин под псевдонимом VIK-on вручную собрал полноценный модуль оперативной памяти современного стандарта DDR5 для настольных ПК. Планка отлично работает, определяется в BIOS как игровой, поддерживает разгон, да еще и стоит при этом в разы дешевле магазинных аналогов, пишет Tom’s Hardware.

DDR5 – это самый современный стандарт оперативной памяти на момент публикации материала. DDR6 пока в разработке, и на его распространение уйдут годы.

Как сообщал CNews, VIK-on заявил о существовании возможности сборки оперативной памяти «на коленке» в конце декабря 2025 г., однако на тот момент это была лишь теория. Он предлагал использовать заказанные из Китая пустые планки DDR5 и подержанные микросхемы, выпаянные, например, из модулей для ноутбуков.

Теперь же VIK-on наглядно доказал, что его теория верна – собранная им память не только существует, но и функционирует должным образом. Это очень актуально на фоне общемирового тренда на резкое удорожание оперативной памяти – во второй половине 2025 г. цены на нее выросли в несколько раз из-за индустрии искусственного интеллекта, которой требуется все больше «железа».

fabrikasimf / FreePik Доказано: оперативную память при желании можно сделать и дома

Производители памяти, как сообщал CNews, повернулись спиной к потребительскому сегменту и поставляют свою продукцию преимущественно в ЦОДы, потому что на данном этапе им это выгоднее. Результат – рост цен в мировой рознице и даже дефицит в отдельно взятых странах.

Что получилось

VIK-on собрал 32-гигабайтный модуль памяти DDR5 по $218 (17 тыс. руб. по курсу ЦБ на 12 января 2026 г.). Tom’s Hardware пишет, что это на $130 (10,2 тыс. руб.) дешевле аналогичного модуля в магазине. Цены сравнивались с американской розницей – в России разница будет еще более существенной ввиду современных экономических реалий, включая новый 22-процентный НДС.

VIK-on использовал чипы оперативной памяти от пары 16-гигабайтных модулей SO-DIMM для ноутбуков от SK Hynix, каждый из которых обошелся ему в 8000 руб. Саму планку (печатную плату) он заказал в Китае, и заплатил он за нее примерно 600 руб. Чтобы его творение не перегревалось во время работы, автор проекта докупил радиатор, отдав за него около 415 руб. – его он тоже заказал на AliExpress.

Затем VIK-on собрал все воедино, получив очень быструю оперативную память, успешно работающую на частоте 6400 МТ/с. Получившаяся в результате всех манипуляций планка имеет объем 32 ГБ и обладает полноценной поддержкой XMP-профиля. При этом визуально она даже не выглядит самодельной.

Немного компьютерной магии

VIK-on перепаял чипы памяти SK Hynix и всю их обвязку с ноутбучных модулей SODIMM на чистую заказанную из Поднебесной планку. После этого он прошил ее, заставив компьютер определять ее как планку памяти производства Adata. При помощи прошивки удалось сделать так, чтобы в BIOS ПК память определялась как DDR5-6400 с таймингами CL32 и поддерживала разгон.

Есть, с чем сравнить

Себестоимость созданной VIK-on планки памяти объемом 32 ГБ составила около 17 тыс. руб. Если обратиться к российской рознице, то комплект из двух планок по 16 ГБ DDR5-6400 CL32 к середине января 2026 г. стоил в пределах 50-55 тыс. руб. А если рассматривать только комплекты бренда Adata, то их цена может превышать 75 тыс. руб.

По словам VIK-on, себестоимость самодельных планок памяти, в теории, можно дополнительно снизить, если использовать микросхемы DRAM меньшей емкости. Он работает в этом направлении.

Справится не каждый, но выход есть

VIK-on доказал всему миру, что собрать оперативную память в домашних условиях можно не только в теории, но и на практике. Другое дело, что сделать это сможет далеко не каждый, подчеркивает Tom’s Hardware.

Перенос микросхем памяти с одной платы на другую, особенно если требуется реболлинг (удаление старых и установка новых шариков припоя) – процесс сложный и кропотливый. Без специальных трафаретов он в принципе невозможен, да и при их наличии потребуется значительный опыт. В ремонтных мастерских реболлинг, к примеру, процессоров, чипсетов, модулей видеопамяти и пр. – это частая практика, однако стоимость такой процедуры высока из-за ее повышенной сложности.

С прошивкой модулей памяти тоже справится не каждый. Иными словами, без необходимого опыта вероятность успеха операции стремится к нулю. Однако есть и гораздо более простой способ.

Модули памяти SODIMM для ноутбуков часто стоят дешевле планок для настольных ПК, в том числе и потому, что апгрейд ноутбуков производится гораздо реже, чем апгрейд десктопа. В продаже есть специальные адаптеры, позволяющие установить планку памяти от мобильного компьютера в материнскую плату системного блока. Редакция CNews нашла такие как на AliExpress, так и на российских маркетплейсах. Цена – в пределах 500 руб.

Выход есть всегда

Это полностью избавляет от необходимости работать паяльником. Однако большинство адаптеров снижают итоговую производительность памяти.