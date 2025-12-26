Ожидаются массовые проверки отечественной электроники на российскость. Они будут внеплановыми и внезапными

Российский Минпромторг намерен провести новые внеплановые проверки отечественной электроники из своего реестра. Проверять будут на российскость – заслуживает ли техника называться отечественной, или в ней множество иностранных компонентов, о чем разработчики умолчали, дабы попасть в реестр и получить доступ к госзакупкам.

Доверяй, но проверяй

Разработчиков отечественной электроники из реестра Минпромторга могут ждать новые внеплановые проверки. Как пишет «Коммерсант», министерство намерено оценить степень отечественности устройств в своем реестре с целью его вычищения от контрафакта.

Присутствие в реестре Минпромторга открывает разработчикам электроники доступ к госзакупкам – по-другому до участия в гостендерах не допускают. Многие компании идут на хитрость – собирают технику на базе иностранных компонентов и выдают ее за отечественную. Именно такую электронику «Коммерсант» и назвал «контрафактом».

Когда ждать

На момент выпуска материала идея новых внеплановых проверок существовала в виде проекта постановления Правительства России, опубликованного на портале проектов правовых актов. Документ предусматривает реализацию алгоритма дополнительного мониторинга со стороны Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, более известному как Росстандарт.

Marek Piwnicki / Unsplsash Новые проверки позволят выловить из реестра технику, которая не соответствует его требованиям

Документ наделяет Россстандарт правом определять соответствие промышленной продукции требованиям, предусмотренным постановлением Правительства №719 (о подтверждении производства российской промышленной продукции) и заодно критериям определения страны происхождения товаров. Помимо этого, Росстандарт получит полномочия определять корректность сведений, предоставляемых участниками реестра Минпромторга.

Согласно новому документу Минпромторга, Росстандарт сможет проводить плановые проверки не чаще раза в год, а также внеплановые проверки техники из реестра не чаще раза в три месяца.

Когда именно начнутся такие проверки, в Минпромторге не уточняют, но, судя по всему, в запасе у разработчиков отечественной электроники будет несколько месяцев. Представители министерства сообщили «Коммерсанту», что подзаконные акты, в которых будет прописан порядок проведения мониторинга Росстандартом, будут приняты в течение первой половины 2026 г.

Итоговое заключение Росстандарта будет включать в себя в первую очередь информацию о соответствии той или иной техники требованиям о включении в реестр. Также документ будет содержать сведения о результатах экспертиз, которые были проведены Торгово-промышленной палаты.

Смысл есть

В 2023 г. редакция CNews освещала историю с мониторами «Ланком», в которых, по заявлению блогера Максима Горшенина, установлен российский чип, не использующийся в работе. По мнению Горшенина, он был интегрировал в плату монитора, чтобы устройства прошли в реестр Минпромторга.

Как сообщил «Коммерсанту» вице-президент GS Group Сергей Долгопольский, контрафакт – одна из основных проблем отечественных производителей электроники.

Он добавил, что многие компании, которые хотят пробиться в реестр Минпромторга, часто собирают небольшую партию устройств на российских компонентах, а после начинают выпускать основной объем товара на иностранных компонентах.

Долгопольский добавил также, что затем заказчики того или иного оборудования проверяют степень отечественности техники лишь по факту наличия или отсутствия ее в реестре, «поскольку разбирать продукцию у них нет ни времени, ни компетенций».

Как сообщили «Коммерсанту» представители производителя электроники Fplus, выявление Росстандартом нарушения автоматически приведет к исключению того или иного оборудования из реестра и закрытию доступа к госзакупкам. «Это означает срыв уже заключенных контрактов и потерю доступа к будущим заказам. Внеплановые проверки усугубляют этот риск, так как могут быть инициированы по жалобам, не давая производителю времени на подготовку», – отметили в Fplus.

По мнению независимого эксперта в области светотехники Андрюса Рудиса, новая система мониторинга приведет к появлению, во-первых, новых административных барьеров, во-вторых, «рычагов для исключения из реестра конкурентов». Он сказал изданию, что следствием этого станет «перераспределение рынка в пользу крупных игроков». «Малые независимые производители будут уходить с рынка, и в 2026 году тенденция усилится», – подытожил он.