МИЭТ и Yadro открыли совместную научно-исследовательскую лабораторию

Технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») и Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) объявили об открытии лаборатории Вычислительной техники и встраиваемых систем. Открытие приурочено к 60-летнему юбилею университета. Новое образовательное пространство создано на базе Передовой инженерной школы МИЭТ и станет центром подготовки инженеров-разработчиков аппаратных решений.



Лаборатория: оборудование и задачи

Лаборатория оснащена оборудованием для 42-х рабочих мест для студентов и инженеров. Для этого компания Yadro передала университету оборудование собственной разработки Yadro: клиентские устройства Kvadra — моноблоки, мини-ПК Kvadra Tau и ноутбуки Kvadra Nau, а также комплекты специализированного измерительного оборудования.

Основная задача новой лаборатории — погружение студентов в полный цикл создания современной электроники: от схемотехнического проектирования и разводки печатных плат до написания системного программного обеспечения и адаптации операционных систем. В рамках сотрудничества организации планируют вести совместную работу над проектированием отладочных плат и компьютерных модулей, а также исследовать архитектурные решения для встраиваемой электроники.

Особое внимание планируется уделить работе с аппаратным обеспечением для радиоизмерений и отладки: парк приборов лаборатории включает современные цифровые осциллографы со встроенными логическими анализаторами, генераторы сигналов произвольной формы, прецизионные мультиметры и программируемые источники питания.

Комментарии руководителей

«Мы рассматриваем новую лабораторию как начальный этап профессионального трека для студентов, выбравших направление разработки аппаратных решений. Для Yadro важно, чтобы будущие инженеры учились не на абстрактных примерах, а работали над реальными проектами, знакомясь с основами разработки, инструментами и методиками, необходимыми для дальнейшей работы в R&D центрах. Открытие лаборатории в юбилейный для МИЭТ год символизирует нашу приверженность традициям отечественной инженерной школы и стремление развивать ее в соответствии с вызовами времени», — прокомментировал Евгений Максимов, директор департамента по развитию экосистемы и образовательных инициатив Yadro.

Образовательная программа лаборатории интегрирована с индустриальными стандартами. Студенты получат доступ к профессиональным системам автоматизированного проектирования, а также инструментам моделирования целостности сигналов и питания.

«Сотрудничество с Yadro позволяет нам реализовать практико-ориентированный подход в обучении. В стенах лаборатории студенты бакалавриата и магистратуры будут заниматься не только учебными задачами, но и участвовать в научно-исследовательской и конструкторской работе. Такое раннее вовлечение в индустрию дает ребятам уникальный опыт, сопоставимый с реальным стажем работы, и формирует фундамент для успешной карьеры», — отметил Дмитрий Калеев, заместитель директора Института МПСУ и заведующий лабораторией Вычислительной техники и встраиваемых систем.

В планах

На базе лаборатории планируется запуск новых образовательных курсов, включая факультатив «Схемотехника вычислительных устройств» и программы повышения квалификации по моделированию целостности сигналов и разработке печатных плат для высокопроизводительной техники, а также выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ежегодно через проекты лаборатории планируется пропускать до 50 студентов.

Это не первая лаборатория, открытая в МИЭТ совместно с компанией Yadro. В 2022 году начала работу лаборатория Энергоэффективных систем на кристалле, где студенты занимаются разработкой новых цифровых сложно-функциональных блоков и энергоэффективных систем на кристалле для периферийных вычислений.

Открытие новой лаборатории Вычислительной техники и встраиваемых систем расширяет возможности практической подготовки студентов, которые планируют связать свою будущую профессию с разработкой аппаратного обеспечения.