РФ и Китай создают собственную платформу для коммуникаций под кодовым названием Molniya

Анонсированы шаги развития платформы под кодовым названием Molniya, создание которой должно радикально упростить коммуникации в сегментах В2В и В2С между гражданами и бизнесами из РФ, КНР и странами БРИКС. Проект можно назвать «Суперапп для БРИКС».



РФ и Китай создают собственную платформу для коммуникаций, актуальность которой в современных условиях только растет. Глобальные мессенджеры ограниченно применимы как в российском, так и в китайском сегментах, национальные (WeChat) идеально подходят только для внутренних рынков. Это создает проблемы в ряде ситуаций, например, при пересечении границы могут остаться без связи как обычные туристы, так и командированные специалисты. Как вызвать такси, как связаться с представителями принимающей стороны, как оплатить даже мелкую покупку (бутылку воды или билет на общественный транспорт), когда наличные принимают не везде? С отменой визового режима туристический пассажиропоток возрастает, деловые контакты тоже становятся все интенсивней, что требует создания платформы для коммуникаций между двумя странами.

От мессенджера – к бизнес-инструменту

Мессенджер будет только одной из функциональных возможностей «Молнии», уже на начальном этапе разработчики планируют внедрение финансового сервиса, который позволит выполнять конвертацию валют, оплачивать покупки посредством QR-кодов, выполнять трансграничные переводы и т.д. В платформу будут добавлены инструменты для создания внутренних маркетплейсов, а также «социального слоя», говорит Михаил Толпышкин, генеральный директор компании «Молния».

Под «социальным слоем» понимают традиционные соцсети, которые в настоящее время все чаще выступают в качестве инструмента дистрибуции контента, что привлекает блогеров разных форматов. На презентации отдельно подчеркнули планы создания внутри «Молнии» сервиса коротких видео, так что платформа будет интересна любителям тикток-формата.



На презентации были анонсированы шаги развития платформы под кодовым названием Molniya

История платформы: начало

Компанию «Молнию» создали в 2025 г. для разработки и развития одноименной экосистемы бизнес- и социальных сервисов, а также единого многофункционального приложения для доступа к ним. Принципиальную важность экосистемного подхода, положенного в основу платформы для супераппа, подчеркнула Ксения Слукина, маркетолог компании «Молния».

Приложения, которым должна стать Molniya, ранее не существовало даже в проектах, отмечает Михаил Толпышкин. Были разрозненные мессенджеры, соцсети с возможностями для авторов контента и с инструментами прямого общения, но единую платформу, причем охватывающую две страны, пока не пытался создать никто, но и необходимости в ней не было. Сейчас ситуация изменилась: платформенная экономика стала трендом, а спектр нужных сервисов, нужных для взаимодействия пользователей из РФ, КНР и стран BRICS, стал существенно шире.

Платформа одна – партнеров много

С российской стороны партнером проекта стала компания «Ред Софт», один из технологических лидеров российского рынка программного обеспечения, разработчика национальной «операционки» с сопутствующей экосистемой, обладающей проверенной совместимостью компонент. Партнер с китайской стороны – Passion Tech.

«Проект «Молния» действительно особенный, он сильно отличается от других решений, представленных сегодня на рынке. Равных этому приложению нет и не будет на глобальном уровне. Мы говорим о том, чтобы создать технологический мост между странами, широкую инфраструктуру с трансграничными возможностями общения, обмена контентом и торговли. Все это будет реализовано с акцентом на безопасность и комфорт пользователей, которые будут сами выбирать только то, что им нужно», — сказал председатель совета директоров «Ред Софт» Вячеслав Александрович Комлев.

Вячеслав Комлев, «Ред Софт»: Равных этому приложению нет и не будет на глобальном уровне

Для работы «Молнии» необходима интеграция с национальными платежными системами, которые тоже выступят партнерами новой платформы. Например, пользовательские аккаунты должны поддерживать переводы в рублях по Системе быстрых платежей, а бизнес аккаунты – подключены к банковским переводам с возможностью конвертации валют.

Инновации: технические и маркетинговые

Представители «Молнии» уверены: синергия сервисов из разных слоев – предусмотрены возможности для обычных абонентов, создателей контента, маркетплейса, финтех-компаний и пр. – способствует быстрому привлечению пользователей на платформу, удержанию их внутри экосистемы и снизит накладные расходы бизнесов на привлечение клиентов, транзакции и т. д.

В основу «Молнии» положен ряд инновационных технологических решений с акцентом на обеспечение безопасности как общения, так и бизнес-операций. В будущем платформа будет поддерживать электронные подписи с двойной сертификацией по законам России и Китая. Также планируется реализовать модуль экстренных оповещений.

Что дальше?

В настоящий момент «Молния» находится в стадии внутреннего тестирования. Через некоторое время суперапп станет доступным для загрузки с основных магазинов приложений – AppStore, Google Play/RuStore – и для свободного использования. На момент запуска «Молния» уже будет практически-значимым инструментом, ориентированным на растущий турпоток. Несколько позже платформу начнут продвигать как инструмент, актуальный для предпринимателей и авторов контента.

К «Молнии» уже проявили интерес другие страны, прежде всего, входящие в БРИКС. Президент международного форума стран БРИКС госпожа Пурнима Ананд отметила важность платформы при создании новой цифровой экосистемы стран БРИКС. Но для работы на этих рынках от разработчиков нужны дополнительные действия: локализовать интерфейс, получить сертификаты и разрешения от местных регуляторов, наладить отношения с национальными платежными системами, сервисами такси, доставки и пр.

