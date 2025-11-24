«Катюша» создает условия для перехода на отечественное ПО

Российский производитель принтеров, МФУ и ПО «Катюша» запустил серийное производство первого внешнего (корпусного) считывателя бесконтактных карт доступа СК324. Его главное преимущество – интеграция в уже существующий парк техники заказчиков.



Российское производство

Ключевые компоненты считывателя производятся в России с применением современных технологических процессов. На системной плате выполняется лазерная маркировка и трафаретная печать, затем – автоматический монтаж компонентов. Каждый этап сопровождается проверками: от оптической инспекции паяльной пасты до контроля качества монтажа и паяных соединений. Узлы также проходят рентген‑контроль и внутрисхемное тестирование. При этом помимо системной платы отечественный текстолит используется в платах USB-хаба и держателя USB-разъема.

Корпус устройства, а также стекло и антенна производятся единым методом – литьём под давлением на термопластавтомате. На стекло наносятся покрытие методом УФ-печати, светорассеивающая и защитная плёнки. При изготовлении антенны после формирования основания выполняется намотка медного провода и лужение выводных концов. Как и в случае с платами, каждый этап сопровождается строгим контролем качества.

Ключевые компоненты считывателя производятся в России с применением современных техпроцессов

Новый электронный модуль получил 140 баллов за локализацию из 130 необходимых, что подчеркивает последовательность компании в освоении технологических операций на территории России. Получена соответствующая запись в Реестре российской промышленной продукции.

«Внешний считыватель обеспечивает безопасную печать за счёт интеграции российского ПО «Смарт Принт» с печатной техникой заказчика. Все функции ПО, включая авторизацию пользователей через физические карты доступа, способствуют защите конфиденциальных данных. Считыватель быстро устанавливается в существующие устройства: достаточно подключить его к USB‑порту. При этом СК324 не блокирует порт – в корпусе считывателя предусмотрен аналогичный разъём», – отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов.

Новый электронный модуль получил 140 баллов за локализацию из 130 необходимых

Использование считывателя СК324 для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) обеспечивает ускоренный переход на отечественные ИТ-решения. Это соответствует требованиям Указа Президента России по обеспечению безопасности и технологической независимости КИИ.

Разработка и внедрение новых модулей с использованием отечественного текстолита являются частью долгосрочной стратегии компании, направленной на повышение уровня локализации. В дальнейшем это позволит продукции «Катюша» соответствовать более строгим требованиям со стороны государства для признания техники российской.

