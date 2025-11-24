Разделы

«Катюша» создает условия для перехода на отечественное ПО

Российский производитель принтеров, МФУ и ПО «Катюша» запустил серийное производство первого внешнего (корпусного) считывателя бесконтактных карт доступа СК324. Его главное преимущество – интеграция в уже существующий парк техники заказчиков.

Российское производство

Ключевые компоненты считывателя производятся в России с применением современных технологических процессов. На системной плате выполняется лазерная маркировка и трафаретная печать, затем – автоматический монтаж компонентов. Каждый этап сопровождается проверками: от оптической инспекции паяльной пасты до контроля качества монтажа и паяных соединений. Узлы также проходят рентген‑контроль и внутрисхемное тестирование. При этом помимо системной платы отечественный текстолит используется в платах USB-хаба и держателя USB-разъема.

Корпус устройства, а также стекло и антенна производятся единым методом – литьём под давлением на термопластавтомате. На стекло наносятся покрытие методом УФ-печати, светорассеивающая и защитная плёнки. При изготовлении антенны после формирования основания выполняется намотка медного провода и лужение выводных концов. Как и в случае с платами, каждый этап сопровождается строгим контролем качества.

sk324_foto1.jpg

Ключевые компоненты считывателя производятся в России с применением современных техпроцессов

Новый электронный модуль получил 140 баллов за локализацию из 130 необходимых, что подчеркивает последовательность компании в освоении технологических операций на территории России. Получена соответствующая запись в Реестре российской промышленной продукции.

«Внешний считыватель обеспечивает безопасную печать за счёт интеграции российского ПО «Смарт Принт» с печатной техникой заказчика. Все функции ПО, включая авторизацию пользователей через физические карты доступа, способствуют защите конфиденциальных данных. Считыватель быстро устанавливается в существующие устройства: достаточно подключить его к USB‑порту. При этом СК324 не блокирует порт – в корпусе считывателя предусмотрен аналогичный разъём», – отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов.

sk324_foto.jpg

Новый электронный модуль получил 140 баллов за локализацию из 130 необходимых

Использование считывателя СК324 для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) обеспечивает ускоренный переход на отечественные ИТ-решения. Это соответствует требованиям Указа Президента России по обеспечению безопасности и технологической независимости КИИ.

Разработка и внедрение новых модулей с использованием отечественного текстолита являются частью долгосрочной стратегии компании, направленной на повышение уровня локализации. В дальнейшем это позволит продукции «Катюша» соответствовать более строгим требованиям со стороны государства для признания техники российской.

