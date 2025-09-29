Что интересного покажут на выставке «Электроника России»?

25–27 ноября 2025 года в МВЦ «Крокус-Экспо» пройдет четвертая международная выставка-форум «Электроника России». Мероприятие проводится при официальной поддержке Минпромторга России. Организатор – компания «МВК», партнеры – Ассоциация «Консорциум «Базис», «АКРП – Консорциум дизайн-центров», Консорциум «Вычислительная техника». Официальный партнер выставки-форума – компания «Совтест АТЕ».



Что ждет посетителей

На выставке будут представлены решения отечественных производителей для ключевых отраслей экономики, среди которых авиастроение, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, ВПК, информационные технологии и телекоммуникации, машиностроение, медицинское оборудование, микроэлектроника, приборостроение, промышленная автоматизация, радиоэлектроника, робототехника, электротехника и другие.

В числе более 150 участников – ведущие предприятия радиоэлектронной промышленности России: ФЗМТ, Ижевский радиозавод, «Диагностика-М», «РДВ Технолоджи», «Глобал инжиниринг», ИЦ «АСК», ТЕСТПРИБОР, ИНТЕГРАЛ, НПК «Контакт», TERAS и многие другие.

Компании представят разработки по 15 важнейшим направлениям, среди которых «Электронные компоненты. Оборудование и материалы для их производства», «Вычислительная техника, системы хранения данных», «Телекоммуникационное оборудование и средства связи», «Навигационное оборудование», «Системы безопасности и цифровая идентификация», «Бытовая электроника», «Программное обеспечение».

Свои разработки представят более 150 участников

Посетители смогут протестировать оборудование, получить консультации специалистов, познакомиться с актуальными российскими разработками и продуктами, установить прямые контакты с производителями.

«Работаем на своём»

На территории выставки вновь будет работать уникальное интерактивное пространство «Работаем на своём», где собраны полностью отечественные решения – от компьютеров, периферии и мобильных устройств до мебели и ПО. Здесь разместятся рабочие места с оборудованием на российских операционных системах, отечественными комплектующими, оргтехникой и аксессуарами. Проект уже зарекомендовал себя как популярная платформа для обмена опытом, тестирования оборудования и обсуждений со специалистами. В прошлом году экспозиция вызвала большой интерес: её посетили делегации промышленных предприятий, отраслевые блогеры, репортажи о проекте собрали десятки тысяч просмотров. В 2025 году ассортимент «Работаем на своём» заметно расширится: к участию заявлены новые производители периферии, мобильных устройств, а также решений для «умных» автомобилей и экосистем.

В прошлом году «Электроника России» объединила более 150 экспонентов и свыше 4600 специалистов со всей страны

«Рынок электроники России демонстрирует устойчивый рост в сегменте периферийных устройств, мобильной техники, «умных» экосистем. В частности, покупателям уже предлагаются автомобили с предустановленными решениями от «Яндекса» и «Сбера». Развиваются также операционные системы, ПО, в том числе мессенджеры, производство мобильных устройств. Сегодня видно, что уже получилось заместить очень многие западные решения, сейчас идут процессы закрепления на рынке и углубления локализации», – рассказала директор международной выставки-форума «Электроника России» Евгения Чаплыгина.

На территории выставки вновь будет работать уникальное интерактивное пространство «Работаем на своём»

В прошлом году «Электроника России» объединила более 150 экспонентов и свыше 4600 специалистов со всей страны. «Мы видим увеличение числа экспозиций и экспонатов. Это говорит о том, что отрасль наша, несмотря на все трудности, продолжает развиваться», – отметил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак.

Получить подробную информацию о выставке-форуме можно на официальном сайте rus-elektronika.ru.