Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Крупная страховая компания импортозаместила ИТ-инфраструктуру на «Базис»

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» отказалась от зарубежного решения в пользу экосистемы крупнейшего российского разработчика инфраструктурного ПО «Базис». Организация внедрила в ИТ-инфраструктуру комплекс решений вендора: платформу виртуализации серверов Basis Dynamix Standard, платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace и инструмент миграции виртуальных машин Basis Migration Assistant.

Импртозамещение и экосистемный подход

«Росгосстрах Жизнь» перевела свою ИТ-инфраструктуру на российские продукты «Базиса», внедрив платформы виртуализации серверов и рабочих мест, а также инструмент миграции. Программные продукты будут развернуты в московском офисе компании. Внедрение будет осуществляться на базе российского оборудования.

«Выбор в пользу экосистемного подхода позволил нам отказаться от необходимости комбинировать разрозненные компоненты и получить комплекс интегрированных друг с другом решений «из одного окна». Такой подход упрощает управление, повышает устойчивость ИТ-среды и дает возможность в будущем бесшовно подключать дополнительные сервисы и продукты «Базиса» без обязательной доработки архитектуры», — отметил директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь» Вячеслав Максименко.

photogenica-phx8322215.webp

© agsandrew / Фотобанк Фотодженика
«Росгосстрах Жизнь» перевела свою ИТ-инфраструктуру на российские продукты «Базиса»

«Примечательно и ценно, что заказчик делает ставку не на точечную замену отдельных решений, а на построение устойчивой цифровой инфраструктуры на базе единой технологической экосистемы. Комплексный подход открывает возможности для масштабируемого развития — добавления новых функций и сервисов без сложных интеграций. Это подход в интересах надежности и гибкости бизнеса», — прокомментировал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

Рекламаerid:2W5zFHuupPAРекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: ИНН 7731316059 / ОГРН 1167746462135Сайт: www.basistech.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

ФРИИ превратил свои лучшие ИТ-компании в «денежные машины», не дожидаясь, когда их купят

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Создана ИИ-лаборатория для оценки качества российских дорог

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

В ГАС «Управление» внедрят ИИ, чтобы она следила за тысячами одновременно действующих нацпроектов

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще