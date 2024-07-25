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«МТС Линк» поможет российским компаниям перейти с сервиса Slack

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик экосистемы сервисов для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», выпустила специальное предложение для организаций, которые планируют перевести онлайн-коммуникации из корпоративного мессенджера Slack на российскую платформу.

«МТС Линк Чаты» вместо Slack

Компании, ранее использовавшие Slack, получат бесплатный доступ к корпоративному мессенджеру «МТС Линк Чаты» до конца 2024 года при заключении годового контракта на 2025 год. Кроме того, им будут предоставлены услуги персонального менеджера и помощь в миграции на всех этапах; в том числе, будет проведено обучение сотрудников. Специалисты технической поддержки будут на связи с заказчиками круглосуточно.

«Уход сервисов — это удар по работе любой компании. Сейчас на рынке есть незакрытый спрос на альтернативные решения, и российские разработчики уже сегодня предлагают заказчикам достойные продукты. В мессенджере «МТС Линк Чаты» есть привычные треды, каналы и видеозвонки, но в тоже время и инновационные функции: сейчас мы добавляем искусственной интеллект в треды для подведения итогов, а осенью планируем дать возможность создавать группы пользователей под задачи, проекты или отделы. Мы нацелены не только на создание знакомого опыта взамен ушедшим сервисам, но и на его расширение. Так, чтобы команды эффективно и комфортно работали вместе», — отмечает руководитель продукта «Чаты» от «МТС Линк» Андрей Лучицкий.

Компании, ранее использовавшие Slack, получат бесплатный доступ к корпоративному мессенджеру «МТС Линк Чаты» до конца 2024 года

Что может «МТС Линк Чаты»

В июне 2024 года ряд российских клиентов корпоративного мессенджера Slack получил письмо с предупреждением об отключении сервиса в течении 30 дней. Письмо пришло в том числе и компаниям, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом. В июле часть российских корпоративных аккаунтов Slack были деактивированы.

«МТС Линк Чаты» — это корпоративный мессенджер для всей компании. С его помощью можно переписываться с коллегами, делиться файлами, проводить онлайн-звонки и совещания, а также создавать каналы для отделов, проектов и задач. Для повышения продуктивности команд в «Чатах» готовится к запуску новая функция на основе искусственного интеллекта (ИИ): ИИ-ассистент сможет анализировать содержание объемных переписок и формировать их саммари с выводами и договоренностями. «Чаты» — часть экосистемы «МТС Линк», куда также входят сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания курсов и совместной работы в онлайн-досках.

erid:LjN8KCVDwРекламодатель: ООО «ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ»ИНН/ОГРН: 7707340808 / 1157746417575Сайт: https://mts-link.ru/

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