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ВТБ представил обновленный сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей

По данным исследования, проведенного специалистами сервиса «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса», около 80% предпринимателей сталкиваются с трудностями при подготовке тех или иных видов отчетности. При этом многие из них передают на аутсорс задачи по подготовке отчетов в госорганы. Кроме того, практически все предприниматели находят сложной для себя подготовку кадровых отчетов и отчетов по себестоимости реализованных товаров. Решением для них становятся такие сервисы как «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» на цифровой платформе банка.

Полноценная альтернатива бухгалтеру

ВТБ представил серию обновлений услуги онлайн-бухгалтерии для упрощения работы предпринимателей. Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» теперь доступен в интернет-банке и позволяет вести полноценный бухгалтерский и кадровый учет без установки дополнительных программ.

С помощью этого инструмента предприниматели смогут рассчитывать и вовремя оплачивать все обязательные налоги и сборы, формировать и отправлять в ФНС налоговые декларации и вести кадровый учет прямо в интернет-банке для бизнеса. Вся отчетность по компании и сотрудникам теперь хранится в личном кабинете.

С активной подпиской на сервис клиент может скачать любой налоговый отчет или документы по компании и сотрудникам из архива. Клиентам также доступно восстановление бухгалтерского учета, консультации со специалистами по снижению налоговых платежей и другим вопросам. Сервис может служить полноценной альтернативой бухгалтеру или помочь ему решать дополнительные задачи.

Таким образом, ВТБ помогает предпринимателям оптимизировать рутинные процессы, активно развивая экосистему нефинансовых сервисов для бизнеса. В банке отмечают, что команда провела масштабную работу по обновлению собственного решения для ведения бухгалтерского и кадрового учета.

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Фото: © pressmaster / Фотобанк Фотодженика
ВТБ помогает предпринимателям оптимизировать рутинные процессы

Легкий доступ к сервису

Для использования сервиса не нужно скачивать дополнительные приложения и устанавливать сторонние программы — все доступно в интернет-банке бизнес-платформы ВТБ.

«Обновленное решение поможет клиентам существенно сократить затраты на привлечение внешних специалистов, а также сэкономить время и силы на самостоятельном ведении бухгалтерии», — отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» доступен для зарегистрированных пользователей интернет-банка бизнес-платформа ВТБ в разделе «Продукты и услуги». Тарифы прозрачны для клиентов и не содержат скрытых платежей и комиссий. Стоимость подписки зависит от системы налогообложения и оборота компании: предусмотрено восемь тарифов для ИП и 12 — для ООО. Клиенты могут приобрести подписку на 6 или 12 месяцев, при покупке годового обслуживания предоставляется скидка 20%.

erid:erid:2SDnjeLBNYgРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139 / 1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/

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