CNews поздравляет с Новым годом!

Редакция CNews поздравляет читателей с Новым годом!

2023 год стал годом больших испытаний и больших надежд.

Для российского ИТ-рынка уходящий 2023 год оказался сверхоптимистичен. Его итоги вселяют надежду: выручка разработчиков российского программного бьет рекорды, локализация производства вычислительной техники внутри страны постепенно растет.

Лишь один из 119 опрошенных CNews Analytics экспертов допустил падение объема российского ИТ-рынка в 2024 г., а 97% респондентов ожидают роста. Хочется верить, что это трезвая оценка, и рынок не опьянен резким ростом спроса.





Желаем, чтобы все надежды ИТ-рынка реализовались в 2024 г., а вместе с ними и личные чаяния каждого из нас: пусть родные и близкие будут здоровы и счастливы, а в ваш дом приходят только хорошие новости! С наступающим Новым годом!

Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 3 января 2024 г.