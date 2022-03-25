В России создается «интернет без цензуры и блокировок»
В России со дня на день заработает пиринговая сеть Lantern, позволяющая обмениваться запрещенным в стране контентом и не бояться цензуры. Ее построила компания, годами финансируемая Правительством США. Сервис, в отличие от VPN, почти невозможно заблокировать – уничтожить его можно лишь путем отключения России от Глобальной сети.
Подпольный американо-российский интернет
Американская компания Lantern построила в России пиринговую сеть, позволяющую пользоваться интернетом, невзирая на ограничения российских властей, пишет Vice. По утверждению представителей Lantern, к работе над этой сетью они приступили в 2020 г.
«Последние два года мы занимались настройкой сети в России. В настоящее время в России Lantern является пиринговой сетью, в которой есть весь “оппозиционный контент”, который распространяется внутри страны», – заявил изданию один из разработчиков сервиса.
С его слов, сеть будет полностью запущена в течение ближайших семи дней. Это позволит россиянам делиться друг с другом контентом, не опасаясь, что он будет удален или заблокирован. Вероятно, сеть будет работать по принципу привычных россиянам торрентов. Информация будет скачиваться не с серверов, а с компьютеров других пользователей.
Разработчик Lantern также добавил, что в последние недели сервис стал настоящим хитом в России. Редакция CNews убедилась, что приложение Lantern на 25 марта 2022 г. было доступно в российских сегментах Google Play и App Store. В магазине для Android число его скачиваний перевалило за 10 млн, но его рейтинг высоким назвать нельзя – 3,9 балла из пяти возможных.
По данным компании, объем трафика, проходящего через серверы Lantern, вырос на 100 тыс. процентов за последние четыре недели. Ее представители отказались уточнять число российских пользователей сервиса.
Для россиян - без ограничений
В статье Vice указано, что Lantern работает несколько иначе, нежели стандартные VPN-сервисы. Это может означать, что он сможет избежать блокировки, которой подвергаются обычные VPN на территории России.
Приложение позволяет получить доступ не только к недоступным в стране сайтам, но и к сервисам, заблокированным на региональном уровне. В качестве примера они привели Netflix и BBC iPlayer.
По утверждению сотрудников Lantern, в марте 2022 г. трафик российских пользователей превысил по своему объему трафик китайцев. В КНР многие популярные в мире сервисы тоже заблокированы, но это не мешает гражданам и гостям страны пользоваться ими на ежедневной основе.
Они добавили также, что сеть Lantern строилась в России с учетом опыта, полученного при развертывании сети на территории Китая. С их слов, это позволило избежать сбоев в ее работе при массовом наплыве пользователей, спровоцированном, в том числе, блокировкой крупнейших соцсетей мира.
Lantern существует в виде бесплатной версии с ограничением по объему передаваемой информации. Платная версия стоит $32 в год, но разработчики заверили, что россияне смогут пользоваться бесплатной версией без каких-либо ограничений.
Однако некоторые россияне все же предпочли сразу оформить годовую подписку. «Мы начали получать большие доходы из России», – сказал представитель Lantern, добавив, что финансовые санкции против России быстро перекрыли этот поток доходов.
Кому это выгодно
За проектом Lantern стоят власти, хотя и не российские. Сервис существует и развивается с 2010 г. и годами получает финансирование непосредственно от правительства США.
Власти этой страны перенаправляют деньги на развитие Lantern через Фонд открытых технологий Госдепартамента. Так, в 2015 г. Фонд перевел на счет Lantern в общей сложности $750 тыс. Как с этим обстоят дела в 2022 г., остается неизвестным.
По данным Vice, владельцы Lantern почти не тратят деньги на рекламу своего сервиса. Сейчас о проекте можно узнать лишь из нескольких статей в интернете, но количество загрузок этого приложения в магазинах приложений Google и Apple резко возросло.
Идея может не сработать
Пиринговой сети Lantern для работы нужен выход в интернет за пределами России. Эксперты Vice пишут, российские власти могут закрыть россиянам доступ в Глобальную сеть. Они упоминают закон о «суверенном рунете», который вступил в силу в ноябре 2019 г.
Документ позволяет отключать Россию от Всемирной паутины в случае массированных кибератак из других стран. По мнению экспертов издания, это будет чуть ли не единственный действенный метод борьбы с Lantern в России. «У России мало стимулов оставаться на связи, потому что мир уже сам отключает Россию», – утверждают собеседники издания.
Российские власти несколько раз проводили тестирование устойчивости инфраструктуры российского интернета на предмет его отключения от остальных сегментов Паутины.