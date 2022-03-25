В России создается «интернет без цензуры и блокировок»

В России со дня на день заработает пиринговая сеть Lantern, позволяющая обмениваться запрещенным в стране контентом и не бояться цензуры. Ее построила компания, годами финансируемая Правительством США. Сервис, в отличие от VPN, почти невозможно заблокировать – уничтожить его можно лишь путем отключения России от Глобальной сети.

Подпольный американо-российский интернет

Американская компания Lantern построила в России пиринговую сеть, позволяющую пользоваться интернетом, невзирая на ограничения российских властей, пишет Vice. По утверждению представителей Lantern, к работе над этой сетью они приступили в 2020 г.

«Последние два года мы занимались настройкой сети в России. В настоящее время в России Lantern является пиринговой сетью, в которой есть весь “оппозиционный контент”, который распространяется внутри страны», – заявил изданию один из разработчиков сервиса.

С его слов, сеть будет полностью запущена в течение ближайших семи дней. Это позволит россиянам делиться друг с другом контентом, не опасаясь, что он будет удален или заблокирован. Вероятно, сеть будет работать по принципу привычных россиянам торрентов. Информация будет скачиваться не с серверов, а с компьютеров других пользователей.

Разработчик Lantern также добавил, что в последние недели сервис стал настоящим хитом в России. Редакция CNews убедилась, что приложение Lantern на 25 марта 2022 г. было доступно в российских сегментах Google Play и App Store. В магазине для Android число его скачиваний перевалило за 10 млн, но его рейтинг высоким назвать нельзя – 3,9 балла из пяти возможных.

Создатели Lantern надеются, что россияне начнут массово обмениваться запрещенным в России контентом

По данным компании, объем трафика, проходящего через серверы Lantern, вырос на 100 тыс. процентов за последние четыре недели. Ее представители отказались уточнять число российских пользователей сервиса.

Для россиян - без ограничений

В статье Vice указано, что Lantern работает несколько иначе, нежели стандартные VPN-сервисы. Это может означать, что он сможет избежать блокировки, которой подвергаются обычные VPN на территории России.

Приложение позволяет получить доступ не только к недоступным в стране сайтам, но и к сервисам, заблокированным на региональном уровне. В качестве примера они привели Netflix и BBC iPlayer.

По утверждению сотрудников Lantern, в марте 2022 г. трафик российских пользователей превысил по своему объему трафик китайцев. В КНР многие популярные в мире сервисы тоже заблокированы, но это не мешает гражданам и гостям страны пользоваться ими на ежедневной основе.

Они добавили также, что сеть Lantern строилась в России с учетом опыта, полученного при развертывании сети на территории Китая. С их слов, это позволило избежать сбоев в ее работе при массовом наплыве пользователей, спровоцированном, в том числе, блокировкой крупнейших соцсетей мира.

Популярность сервиса растет, но не самый высокий рейтинг вселяет сомнения

Lantern существует в виде бесплатной версии с ограничением по объему передаваемой информации. Платная версия стоит $32 в год, но разработчики заверили, что россияне смогут пользоваться бесплатной версией без каких-либо ограничений.

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Однако некоторые россияне все же предпочли сразу оформить годовую подписку. «Мы начали получать большие доходы из России», – сказал представитель Lantern, добавив, что финансовые санкции против России быстро перекрыли этот поток доходов.

Кому это выгодно

За проектом Lantern стоят власти, хотя и не российские. Сервис существует и развивается с 2010 г. и годами получает финансирование непосредственно от правительства США.

Власти этой страны перенаправляют деньги на развитие Lantern через Фонд открытых технологий Госдепартамента. Так, в 2015 г. Фонд перевел на счет Lantern в общей сложности $750 тыс. Как с этим обстоят дела в 2022 г., остается неизвестным.

По данным Vice, владельцы Lantern почти не тратят деньги на рекламу своего сервиса. Сейчас о проекте можно узнать лишь из нескольких статей в интернете, но количество загрузок этого приложения в магазинах приложений Google и Apple резко возросло.

Идея может не сработать

Пиринговой сети Lantern для работы нужен выход в интернет за пределами России. Эксперты Vice пишут, российские власти могут закрыть россиянам доступ в Глобальную сеть. Они упоминают закон о «суверенном рунете», который вступил в силу в ноябре 2019 г.

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Документ позволяет отключать Россию от Всемирной паутины в случае массированных кибератак из других стран. По мнению экспертов издания, это будет чуть ли не единственный действенный метод борьбы с Lantern в России. «У России мало стимулов оставаться на связи, потому что мир уже сам отключает Россию», – утверждают собеседники издания.

Российские власти несколько раз проводили тестирование устойчивости инфраструктуры российского интернета на предмет его отключения от остальных сегментов Паутины.