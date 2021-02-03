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В столице стартовал приём заявок на премию для изобретателей «Новатор Москвы»

Инновации и стартапы

В конкурсе увеличен призовой фонд и количество направлений, в которых можно презентовать инновационные технологии. Впервые жюри рассмотрит разработки в области экологии и общественных проектов.

Стартовал приём заявок на участие в ежегодном конкурсе для изобретателей на премию Мэра Москвы «Новатор Москвы». Он призван стимулировать разработку и внедрение новаторских идей, создание новых прогрессивных технологий. Организатором проекта выступает столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития, а оператором — Агентство инноваций Москвы.

В конкурсе предусмотрены три номинации:

- «Проект будущего» — для изобретений, у которых есть оформленная инновационная идея или охранный документ, удостоверяющий исключительное право или авторство участников конкурса;

- «Меняющие реальность» — для разработок, имеющих модель организации бизнеса и коммерциализации с анализом рынка и оценку рыночной привлекательности проекта;

- «Лидеры инноваций» — для проектов, при реализации которых неоднократно была получена выручка.

В каждой из них будет выделено шесть направлений: «Медицина и фармацевтика», «Транспорт и логистика», «Экология и охрана окружающей среды», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Благоустройство и строительство» и «Общественные проекты».

«В этом году мы увеличили и изменили перечень направлений, по которым участники смогут заявить свои разработки. Впервые экспертная комиссия будет рассматривать инновационные решения в сферах экологии и охраны окружающей среды, общественного развития. В финал выйдут не 30 проектов, как в прошлом году, а 36. Вместо 15 победителями станут разработчики 18 инновационных решений. Общий призовой фонд увеличен с 17,2 миллиона рублей до 20,7 миллиона рублей», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Для выхода в финал проекты должны успешно пройти правовую и научную экспертизы, а также продемонстрировать экономический потенциал. В состав экспертной комиссии входят представители корпораций, органов исполнительной власти и бизнес-сообщества.

«Премия проводится во второй раз. На участие в конкурсе в прошлом году были представлены 483 инновационных разработки. 30 из них вышли в финал и разделили премии в размере 17,2 миллиона рублей. Денежными призами были отмечены не только победители, но и финалисты конкурса», — добавил Алексей Фурсин.

В числе призеров «Новатора Москвы» в 2020 году вошли: система для набора текста силой мысли «НейроЧат», предназначенная для людей с ограниченными речевыми и двигательными функциями; электрическая приставка для инвалидных кресел-колясок UNAwheel; «умный» куб EcoSleep для улучшения сна с помощью импульсов электромагнитного поля и другие проекты.

Ежегодная премия «Новатор Москвы» учреждена Мэром Москвы в августе 2019 года. Ее присуждают за лучшие инновационные проекты, созданные гражданами России, проживающими или осуществляющими деятельность в Москве. В конкурсе можно участвовать как индивидуально, так и в составе коллектива до пяти человек.

Подробную информацию можно получить на сайте премии. Свои вопросы можно также направить на электронную почту: novator@mos.ru. Прием заявок продлится до 5 апреля.

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