Миру грозит дефицит дешевых чипсетов Intel и рост цен на материнские платы

В начале 2021 г. может возникнуть нехватка чипсетов Intel 400-й серии для материнских плат базового уровня. Она связана с подготовкой к запуску 500-й линейки, и следствием дефицита может стать рост цен на сами платы от крупных производителей.



Чипсеты достанутся не всем

На мировом компьютерном рынке, пишет сетевое издание Hardware Times, может возникнуть дефицит материнских плат начального уровня из-за нехватки чипсетов Intel для них. Это, говорит издание, касается моделей на наборах системной логики Intel B460 и H410.

С точки зрения даты выпуска это сравнительно новые чипсеты – первые подробности о них, как сообщал CNews, появились в конце декабря 2019 г., а поставлять их производителям системных плат Intel начала во II квартале 2020 г. Но вот в плане возможностей их нельзя считать современными – например, в них нет поддержки PCI-E 4.0.

Дефицит бюджетных чипов 400-й серии связан с подготовкой Intel к переходу на производство микросхем 500-й линейки. По данным Hardware Times, выпуск B460 и H410 Intel прекратила в декабре 2020 г., что приведет к их нехватке уже в самом начале 2021 г. При этом запасы флагманских чипсетов Z490 для топовых материнских плат у производителей есть, и их нехватка пока не прогнозируется.

Неизбежные последствия

Отсутствие нужного количества чипсетов B460 и H410 вынудит производителей материнских плат принять меры по сдерживанию роста дефицита их собственной продукции. Компании Asus, Gigabyte и MSI, основные игроки в этом сегменте ПК-рынка, уже начали продумывать их, и в их число входит рост цен на платы, а также изменения в сроках поставок и объемах партий.

Грядет смена поколений чипсетов Intel, хотя нынешнему нет еще и года

Насколько сильно вырастут цены на материнские платы с бюджетными чипсеты Intel 400-й серии, на момент публикации материала известно не было. Также пока неясно, как долго продлится эта ситуация, и как скоро вендоры намерены снять с производства такие платы ввиду очень скорого появления микросхем 500-й линейки и системных плат на их основе.

Ждать осталось недолго

По предварительным прогнозам, первые материнские платы на свежих чипсетах Intel могут увидеть свет в январе или феврале 2020 г. Название и количество новых микросхем в серии пока не утверждено, но старший ее представитель, по мнению специалистов Hardware Times, может получить индекс Z590.

Все чипсеты Intel новой серии, по утверждению Hardware Times, будут поддерживать разгон оперативной памяти. Также в них ожидается долгожданная поддержка современного интерфейса PCI-E 4.0. Пока нет данных, собирается ли Intel выпустить всю линейку микросхем в самом начале 2021 г. – не исключено, что первым появится флагманский Z590.

Существенное отставание от AMD

Пока Intel только собирается внедрить в свои наборы системной логики поддержку PCI-E 4.0, компания AMD выпускает такие чипсеты с весны 2020 г. Так, в конце апреля 2020 г. она представила соответствующую микросхему B550, ориентированную на использование в материнских платах среднего и в ряде случаев даже начального ценового сегмента.

Первые материнские платы на базе B550 поступили в продажу в середине июня 2020 г. Что немаловажно, B550 стал вторым по счету чипсетом AMD с PCI-E 4.0 – первым был топовый X570 для игровых материнских плат, конкурирующий с упомянутым Intel Z490, у которого есть только PCI-E 3.0.