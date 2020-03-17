«Яндекс» запустил услугу по автопереносу данных в облако с любых платформ

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Новый сервис «Яндекс.облака»

Как стало известно CNews, облачная платформа «Яндекс.облако» запустила сервис автоматической миграции в публичное облако с других платформ с помощью программного решения Hystax Acura.

Теперь все основные этапы миграции в облако «Яндекса»: создание виртуальных машин, подбор конфигураций, контроль переноса данных – полностью автоматизированы через приложение Hystax Acura, которое можно запустить непосредственно из маркетплейса платформы.

Приложение позволяет перенести и запустить в «Яндекс.облаке» инфраструктуру с платформ любых мировых облачных провайдеров (в частности, Microsoft Azure, Oracle Cloud, Google Cloud и Amazon Web Services), платформ виртуализации VMware и Openstack и собственного «железа». Миграция, как утверждают в компании, происходит без простоев и остановки бизнес-процессов, а также позволяет осуществить гарантированный перенос без потери данных. Стоимость миграции можно рассчитать самостоятельно заранее – цена составляет 1,5 тыс. руб. за одну виртуальную машину.

«Яндекс.облако» запустило сервис автоматической миграции в публичное облако с других платформ с помощью программного решения Hystax Acura.

Запуск услуги состоялся в рамках партнерства между «Яндекс.облаком» и американским разработчиком ПО с российскими корнями Hystax. Его условия не разглашаются.

В «Яндексе» утверждают, что миграция в публичное облако с других платформ в формате SaaS (Software as a Service – ПО как услуга) в России предоставляется впервые.

Трудности миграции в публичное облако

Именно процесс миграции сдерживает большинство российских компаний при переходе в облака, особенно на публичные платформы, считают в «Яндексе». Ведь миграция требует значительного времени, а стоимость перехода рассчитывается провайдерами как отдельная услуга.

Один из этапов настройки процедуры миграции в облако с помощью Hystax Acura

Как утверждают представители компании, применение Hystax ускоряет процесс миграции в среднем в восемь раз. Например, перенос инфраструктуры на 100 виртуальных машин «вручную» занимает около 30 дней, а с помощью Hystax его можно осуществить за два-три дня с возможностью тестирования перед переключением.

Перечень событий в интерфейсе приложения Hystax Acura

Также приложение Hystax поддерживает сценарий аварийного восстановления (Disaster Recovery), то есть, если по какой-то причине на платформе, которую использует заказчик, происходит сбой, то работа автоматически продолжается в «Яндекс.облаке».

Ожидания от сотрудничества

По оценке представителей «Яндекс.облака», запуск решения Hystax позволит увеличить количество новых пользователей платформы на 15% в месяц, а также вдвое сократить время перехода продукта в коммерческое использование. Это поможет облачной платформе «Яндекса» получить дополнительно до 200 млн руб. выручки в течение первого года работы сервиса автоматической миграции.

Напомним, что по итогам 2019 г. наибольший успех с точки зрения роста выручки продемонстрировало экспериментальное направление «Яндекса», к которому относятся проекты «Яндекс.облако», «Яндекс.дзен» и «Яндекс.драйв» вместе с «Яндекс.образованием» и геосервисами компании. За прошедший год его выручка увеличилась на 160%, составив 15,1 млрд руб.

Несколько слов о Hystax

Компания Hystax (читается как «хайстекс») основана в 2016 г. в Калифорнии выходцами из индустрии резервного копирования данных Николаем Смирновым и Максимом Боженко. В роли советника и одного из инвесторов выступил Леонид Литвак, имеющий опыт работы менеджером по продукту в Google, Facebook, Microsoft и Yahoo.

Hystax занимается разработкой решений по управлению гибридным облаком, аварийного восстановления и миграции в облако.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, ее клиентами сегодня являются Сбербанк, российский облачный провайдер Mail.ru Cloud Solutions, авиастроительная корпорация Airbus и многие другие.

Краткая история облака «Яндекса»

Собственная облачная платформа «Яндекса» стала доступна всем желающим в декабре 2018 г. Публичному запуску платформы предшествовало трехмесячное тестирование партнерами компании в закрытом режиме.

«Облако» позволяет получить доступ к масштабируемой виртуальной инфраструктуре, сервисам управления базами данных, распознавания и синтеза речи, машинного перевода и прочим услугам. Центры обработки данных «Яндекс.облака» расположены в России, что позволяет пользователям облачных услуг соблюдать закон «О персональных данных».

В начале апреля 2019 г. в «Облаке» был запущен сервис визуализации и сопоставления пользователями своих корпоративных данных, позволив «Яндексу» выйти на рынок облачной бизнес-аналитики, где своими конкурентами компания видит Google Data Studio и Microsoft Power BI.



В конце апреля «Яндекс.облако» открыло доступ к собственной технологии компьютерного зрения, ранее применявшейся только в проектах «Яндекса». Сторонние разработчики получили возможность встраивать в свои программы функции распознавания текста, классификации изображений и определения присутствия людей на фотографиях.



В ноябре 2019 г. «Яндекс.облако» стало первым официальным партнером MongoDB в России. В рамках партнерства был запущен сервис Managed Service for MongoDB на основе актуальной версии СУБД, поддерживающей ACID-транзакции на уровне шардированного кластера.



В декабре 2019 г. был представлен инструмент Yandex IoT Core – универсальный сервис создания продуктов для интернета вещей (IoT). Сервис обеспечивает двусторонний обмен сообщениями с IoT-устройствами по протоколу MQTT.

В феврале 2020 г. «Яндекс» сообщил о том, что «Облако» стало первой в России и СНГ публичной облачной платформой, выстроившей управление информационной безопасностью по стандарту ISO/IEC 27017:2015 и обеспечившей защиту персональных данных пользователей по международному стандарту ISO/IEC 27018:2019.