CNews поздравляет с Новым годом!
Редакция CNews поздравляет своих дорогих читателей, всех уважаемых работников ИТ и телекома и почтенных коллег.
Российская ИКТ-отрасль вместе со всей страной научилась жить в эпохе, ознаменованной не слишком дорогой нефтью и не самыми богатыми бюджетами.
В уходящем 2019 году отечественные ИТ и вся страна вышли на широкую дорогу реального импортозамещения. Пользователи российского интернета в полной мере ощутили на себе заботу государства. CNews в меру сил освещал события нашего интересного времени.
Есть надежда, что наступающий 2020 год станет еще более увлекательным и разнообразным.
В начале 2020 года редакция CNews желает всем своим читателям здоровья, преодоления житейских трудностей, а российским ИТ и телекому - роста!
Редакция CNews уходит на короткие новогодние каникулы и вернется на работу 3 января 2020 г.
Пожалуйста, обратите внимание на публикации, посвященные итогам прошедшего года.
От высот «Эльбруса» до глубин «Байкала»: 6 событий года в импортозамещении. Выбор CNews Analytics
События года 2019: 8 севших и 2 вышедших
Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics
Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года
Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование
Самые заметные слияния и поглощения на рынке ИТ в 2019 году
4 главных научных открытия года для отрасли ИКТ: выбор CNews
С Новым годом!